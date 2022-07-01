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Франція додатково передасть Україні 6 гаубиць Caesar і бронетехніку, - Макрон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

caesar

Франція додатково надасть Україні 6 гаубиць Caesar і бронетехніку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон у Twitter.

"Франція оперативно доставить Україні необхідне для захисту обладнання, зокрема ще 6 гаубиць Caesar, і значну кількість бронетехніки", - йдеться в повідомленні.

В іншому дописі Макрон зазначив, що в НАТО вирішили "посилити економічну, гуманітарну та військову підтримку України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто не розглядає припинення війни в найближчі тижні або місяці, - Макрон

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
Візьміть свої САУ "Богдана" розробки яких вам залишив "барига" і не чіпайте і небрудніть Макрона, який хоч щось, а дає. Запитайте у профффесора Володі, чому він все витратив на "веклике крадівництво", а не на ракети і САУ. Макрона вибрали французи і він робить все, щоб жили мирно французи, а у вас Боневтік і мільйони 73%, які забажали поржать.
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01.07.2022 08:25
+18
Макрон, що за дріб'язковість, давай все, що у вас є: ви і так не будете тим воювати і здасте все нацистам як у 1940 році.
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01.07.2022 08:01
+18
Франції-додатковий респект...
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01.07.2022 08:03
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Макарон разбушевался. Ой, держите меня семеро.
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01.07.2022 07:57 Відповісти
макрон не передаст,а-********!
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01.07.2022 10:03 Відповісти
Макрон, що за дріб'язковість, давай все, що у вас є: ви і так не будете тим воювати і здасте все нацистам як у 1940 році.
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01.07.2022 08:01 Відповісти
Сосать будешь мокшанин ,кто такие русские и где их земли ,может подскажешь, а . Татарстан ? Ичкерия? Весь Кавказ? Где русские исторически проживали? Дефолт сейчас в Мокше ,не по займам ,Которые мокшане просили с протянутой рукой? Да внук Шарикова.
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01.07.2022 08:21 Відповісти
Мавпа кацапська, чого ж ти тявкаєш тут мов цуцик?
Йди **** у військомат і їдь в Україну, «вижигатєль»!
Тут вже гниє таких гнид як ти, тисяч 35, приїздь і ти, покажеш тут усім!
Ви гандони думали захопити Україну за три доби, а пройшло 4 місяці і ви не Україну отримали, свині а дві війни у Афганістані!
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01.07.2022 08:35 Відповісти
Москальська шавка бреше,а караван євроатлантичної інтеграцїї України йде!!!)))
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01.07.2022 08:47 Відповісти
Иди отсюда, русская свинья, здесь сена нет
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01.07.2022 08:22 Відповісти
водки у нас нет
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02.07.2022 10:57 Відповісти
Вам нужен ЙОД 382810c гнилозубый мордвин иди в жопу
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01.07.2022 08:32 Відповісти
А що такий вой на болотах ? Кредит на ладу взяв - відпрацьовуєш ?
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01.07.2022 08:44 Відповісти
Візьміть свої САУ "Богдана" розробки яких вам залишив "барига" і не чіпайте і небрудніть Макрона, який хоч щось, а дає. Запитайте у профффесора Володі, чому він все витратив на "веклике крадівництво", а не на ракети і САУ. Макрона вибрали французи і він робить все, щоб жили мирно французи, а у вас Боневтік і мільйони 73%, які забажали поржать.
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01.07.2022 08:25 Відповісти
До того ж Франція навіть будапештський меморандум не підписувала, тобто по суті, взагалі нам нічого не винна. А тодішній президент міттеран казав, що цьому документу не можна вірити.
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01.07.2022 09:49 Відповісти
Не говорячи про те, що Франція - третя в світі країна за кількістю ядерної зброї, має всякі там містралі, цезарі, не те, що ми. Їм переживати нічого.
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01.07.2022 11:16 Відповісти
Володя неправильно приорітети визначив
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02.07.2022 10:59 Відповісти
армія мова віра
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02.07.2022 11:00 Відповісти
Франції-додатковий респект...
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01.07.2022 08:03 Відповісти
Шольц, вчись!
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01.07.2022 08:15 Відповісти
В спам, 🤡
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01.07.2022 08:24 Відповісти
Пий зеленку ,москаль недолугий ,в тебе вавка "Русского мира" в голові!!!)))
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01.07.2022 08:24 Відповісти
Навіщо ваші проблеми Шрльцу? У Шольца є чим захищати німців і німці під парасолькою НАТО. Навчіть свого Боневтіка захищати українців, а не будувати дороги для руху кацапці на БТР і танках.
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01.07.2022 08:26 Відповісти
У Шольца НЕМА ЧИМ захищати Німеччину. За час керування німецькими урядами Шредера та Меркель коаліційні уряди розвалили колись найкращі збройні сили Європи, тобто Бундесвер, перетворивши його в збіговисько пацифістів та геїв. Відставні німецькі генерали та адмірали плачуть, спостерігаючи це жалюгідне видовище.
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01.07.2022 09:46 Відповісти
В 1990 в ФРН було близько 4000 Леопардів різних модифікацій + зброя НДР. Залишилось 200-200. Все розтринькали любителі кацапського газу, як і "наш" Кучма і Ко
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01.07.2022 10:23 Відповісти
за німців не переживайте, є у них армія і вони в НАТО і не потрібно писати дурниці, про якесь збіговисько, бо далеко ще комусь до німців.
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01.07.2022 19:19 Відповісти
Шольц не їздив на мутний сходняк з вбивцею патрушевим.
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01.07.2022 09:39 Відповісти
Эх не 6 надо а хотя бы 60 для начала.
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01.07.2022 08:15 Відповісти
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявляет, что помощи западных партнеров все еще недостаточно для паритета со страной-агрессором в тяжелом вооружении

"Нас ждет очень сложная война, и, кроме нас, нашу страну никто защищать не будет", - сказал Данилов.
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01.07.2022 08:20 Відповісти
Яких 60, нам навіть 600 Володя Боневтік закопав під асфальт. Йдіть до нього, хай відкопає і видасть. Всеодно закатував не за свою гроші, а за бюджетні!
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01.07.2022 08:37 Відповісти
Сейчас с Боневетиком разбираться не время, наши распри только в пользу бункерной крысы, а вот после окончания войны по любому с действиями всей власти по подготовке к войне разбираться придётся. Я считаю , что он сам должен покаятся перед народом за свои ошибки и по тихому со своей шоблой свалить. На мой взгляд только Залужный и Калеба соответствуют своим должностям, остальные пустое место.
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01.07.2022 08:45 Відповісти
Нищити кремлівських гнид в Україні завжди на часі!! Як це по тихому звалити?? За власні дії завжди має бути відповідальність!!!))
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01.07.2022 08:53 Відповісти
взагалі ж оп-а президента зі всим кодлом тамошнім зрадників, та такі ж у вр, як сказано "повинна бути стріляна і пижжена", по доброму так. ну і потім під суд, її рештки.
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01.07.2022 10:05 Відповісти
Не погоджуюся з Вами пані Ольга, бо Боневтіки через своїх подоляків відволікають нарід за свої пройо@и в бік Шольца чи Макрона, а це дуже небезпечно, бо у наріда в головах і маленьких мізочках відкладається "героїм Володі", що "вибивав" зброю, а ті "бариги" не давали. Тим більше розбиратися потрібно було ще вчора, бо можемо проспати і отримати не ту перемогу. Вам відомо хто здав південь України? Вам відомо хто дав команду розмінувати проходи на Чонгарі і Каланчаку? Вам відомо хто здав Маріуполь, хто не зробив жодного блокпоста від Чонгара до Херсона і Каховки? Вам відомо хто призначив керівників силовиків в Херсонську і Запорізьку область?...
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01.07.2022 19:25 Відповісти
Респект та щира подяка Франції!! Спільними зусиллями знищимо московську орду!!!))
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01.07.2022 08:27 Відповісти
Будемо щирі. До цієї війни, ніхто, ніякі Цезарі не готовий був нам продавати... Звісно, ми могли мати іншу кількість власних РК-360МЦ "Нептун", могли суттєво доробити Богдану, могли закупити деяку автомобільну техніку, але усе чогось варте, для нас було закрите.
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01.07.2022 09:30 Відповісти
За 8 років "ми могли мати" ракети навіть ядерну бомбу та спати спокійно, зацементувавши мир на віки, але жодного року запит Мо по не був виконаний навіть на 50%. Всі хто сьогодні найголасніше кричить де наші ракети до війни найголосніше кричали де наші реформи, дороги, зарплати, зелені тарифи, децентралізація та інша другорядна чушь.
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01.07.2022 10:46 Відповісти
Этот аппарат типа обнаружили на Уралвагонзаводе...нашли и Фейкометчика из Франции...большой друг Мари Лепенши...
Крысы мавзолейные...вы идиоты
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01.07.2022 10:31 Відповісти
А шо сі стало з Макароном,що він вирішив продовжувати підтримку???
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01.07.2022 10:38 Відповісти
Лучше дайте ядерное оружие и самолеты. Вот тогда будет всё нормально
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01.07.2022 12:53 Відповісти
Лично тебе дадут ЯО и ты повезешь его в Маскву?
Нет ни носителей, ни возможности содержать это ЯО. Это не всем очевидно, как я погляжу.
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01.07.2022 14:32 Відповісти
Vielen Dank!
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02.07.2022 11:26 Відповісти
 
 