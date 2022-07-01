Франція додатково передасть Україні 6 гаубиць Caesar і бронетехніку, - Макрон
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Франція додатково надасть Україні 6 гаубиць Caesar і бронетехніку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон у Twitter.
"Франція оперативно доставить Україні необхідне для захисту обладнання, зокрема ще 6 гаубиць Caesar, і значну кількість бронетехніки", - йдеться в повідомленні.
В іншому дописі Макрон зазначив, що в НАТО вирішили "посилити економічну, гуманітарну та військову підтримку України.
Топ коментарі
+21 Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар01.07.2022 08:25
+18 Роман Дузинкевич
показати весь коментар01.07.2022 08:01
+18 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар01.07.2022 08:03
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Йди **** у військомат і їдь в Україну, «вижигатєль»!
Тут вже гниє таких гнид як ти, тисяч 35, приїздь і ти, покажеш тут усім!
Ви гандони думали захопити Україну за три доби, а пройшло 4 місяці і ви не Україну отримали, свині а дві війни у Афганістані!
"Нас ждет очень сложная война, и, кроме нас, нашу страну никто защищать не будет", - сказал Данилов.
Крысы мавзолейные...вы идиоты
Нет ни носителей, ни возможности содержать это ЯО. Это не всем очевидно, как я погляжу.