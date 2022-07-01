С сегодняшнего дня начал действовать визовый режим с РФ, - Госпогранслужба
Новости Цензор.НЕТ Общество
С 1 июля начало действовать решение о визовом режиме с гражданами Российской Федерации.
Об этом в Facebook сообщил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, информирует Цензор.НЕТ.
"Безвиз для кацапстана ВСЕ! Ушел за русским кораблем!!! С сегодняшнего дня на границе начало действовать решение Правительства Украины о прекращении безвизовых поездок для россиян.
Путешествия без визы – это привилегия для граждан развитых демократий, которые не убивают мирных людей и не посягают на суверенитет других государств. И Россия в этот список явно не попадает", - говорится в сообщении.
По словам Дейнеко, теперь цель своей поездки в Украину каждому россиянину придется обосновывать заранее.
"И хочу предупредить граждан эрефии: даже если получили визу, расслабляться не стоит! Это еще не гарантирует беспрепятственный въезд в Украину. Ведь владельцы визы должны отвечать и другим условиям пересечения украинской границы. И пограничники обязательно будут их проверять. А при наличии обоснованных оснований, виза будет отменена на месте!" - подытожил глава ГПСУ.
Отдельно информирую орков вс рф. Чтобы вы не утруждали себя нововведениями в правилах пересечения границы Украины, наши защитники всегда помогут уменьшить среди вас количество желающих получить визу. А таких уже скопилось более 35 тысяч. Нет москаля – не нужно визы!"
Пожалуйста, подождите...
Москве;
Санкт-Петербурге;
Екатеринбург;
Калининграде;
Казани;
Новосибирск;
Ростове-на-Дону;
Самаре.
"Це не будуть якісь спеціальні візи для громадян Росії, це будуть стандартні українські візи і стандартна процедура отримання, але за невеликим винятком. Оскільки Росія належить до категорії держав з підвищеним міграційним ризиком, відповідно, перевірка візових клопотань буде займати більше часу, бо буде здійснюватися глибше", - зауважив речник МЗС України Олег Ніколенко.
Однак потрапити до України зможуть не всі. Відмовлятимуть у видачі візи тим росіянам, які є у санкційних списках, чи тим, які є у переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. До них належать, зокрема, деякі російські актори, співаки, діячі культури.
т.е. обычные визы, всем подряд, включая мужчин всех возрастов, лишь бы не был в санкционных списках, это кстати 99,99% военослужащих РФ, могут получить визу
Слава говнокомандуючому!!!! Слава!!!
на кого они работают?
- очевидно