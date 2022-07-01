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С сегодняшнего дня начал действовать визовый режим с РФ, - Госпогранслужба

Новости Цензор.НЕТ Общество

прикордонник,кордон,держприкордонслужба,дпсу

С 1 июля начало действовать решение о визовом режиме с гражданами Российской Федерации.

Об этом в Facebook сообщил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, информирует Цензор.НЕТ.

"Безвиз для кацапстана ВСЕ! Ушел за русским кораблем!!! С сегодняшнего дня на границе начало действовать решение Правительства Украины о прекращении безвизовых поездок для россиян.

Путешествия без визы – это привилегия для граждан развитых демократий, которые не убивают мирных людей и не посягают на суверенитет других государств. И Россия в этот список явно не попадает", - говорится в сообщении.

По словам Дейнеко, теперь цель своей поездки в Украину каждому россиянину придется обосновывать заранее.

"И хочу предупредить граждан эрефии: даже если получили визу, расслабляться не стоит! Это еще не гарантирует беспрепятственный въезд в Украину. Ведь владельцы визы должны отвечать и другим условиям пересечения украинской границы. И пограничники обязательно будут их проверять. А при наличии обоснованных оснований, виза будет отменена на месте!" - подытожил глава ГПСУ.

Отдельно информирую орков вс рф. Чтобы вы не утруждали себя нововведениями в правилах пересечения границы Украины, наши защитники всегда помогут уменьшить среди вас количество желающих получить визу. А таких уже скопилось более 35 тысяч. Нет москаля – не нужно визы!"

Также читайте: Сейчас единицы граждан РФ пересекают границу Украины при наличии веских оснований, - Госпогранслужба
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Топ комментарии
+41
Середина літа, а у зЕбілів загострення "порохозалежністі". Чи це у вас вже в хронічну стадію переросло?
До речі, вся зебільна влада- або колаборанти, або фсбшні пацюки. То як там із закриттям кордону?
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01.07.2022 10:14
+38
Я все одно дотримуюся думки, що москалів і з візами (навіть як воно там обґрунтує щось) пускати в Україну НЕ ТРЕБА !
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01.07.2022 10:10
+38
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01.07.2022 10:28
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Правильно я розумію що для отримання візи потрібно відвідати посольство або консульство України в рф? якщо так - то якже ми тоді розірвали дипломатичні відносини з цією країною? чи не розірвали? чи трохи розірвали але не до кінця?
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01.07.2022 16:15 Ответить
визы россиянам будет выдавать независимая международная компания-посредник VFS Global через визовые центры, в российских городах:
Москве;
Санкт-Петербурге;
Екатеринбург;
Калининграде;
Казани;
Новосибирск;
Ростове-на-Дону;
Самаре.

"Це не будуть якісь спеціальні візи для громадян Росії, це будуть стандартні українські візи і стандартна процедура отримання, але за невеликим винятком. Оскільки Росія належить до категорії держав з підвищеним міграційним ризиком, відповідно, перевірка візових клопотань буде займати більше часу, бо буде здійснюватися глибше", - зауважив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Однак потрапити до України зможуть не всі. Відмовлятимуть у видачі візи тим росіянам, які є у санкційних списках, чи тим, які є у переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. До них належать, зокрема, деякі російські актори, співаки, діячі культури.

т.е. обычные визы, всем подряд, включая мужчин всех возрастов, лишь бы не был в санкционных списках, это кстати 99,99% военослужащих РФ, могут получить визу
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01.07.2022 17:57 Ответить
Уявив: році у 1942 читаємо у "Фолькішер Беобахтері", що фон Ріббентроп скасував безвіз із СРСР - і тепер до Райху марксистів пускатимуть обмежено і тільки за наявністю візи
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01.07.2022 18:37 Ответить
Тоді діти в школах 3 класи вчилися, а зараз 12 років їх мудохають, і в результаті воно не соображає шо таке війна і шо з ворогом краще не панькатися. Бо зараз виховують тихеньких рабів. Як хтось дав здачі то ше винним зроблять, тому і таке виростає.
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01.07.2022 20:55 Ответить
Як головою прикордонної служби України працює людина з замашками дворового гопника?
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01.07.2022 19:04 Ответить
А як головою держави працює дешевий акторишка та блазень???
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01.07.2022 19:28 Ответить
Його, принаймні, вибрали. А це чудо, Дейнеко, просто жесть, ну чисто бидлан з забитого села
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01.07.2022 20:38 Ответить
Я багато чиновників-гопників знаю. Таке враження шо живу в гоп-державі...
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01.07.2022 21:00 Ответить
Оце так перемога на восьмому році війни!!!!
Слава говнокомандуючому!!!! Слава!!!
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01.07.2022 19:27 Ответить
Я за то чтобы полностью перекрыть движение людей и товаров из агрессорсклй страны. иначе это позор какой-то. Дать 30 дней чтобы все кто хочет уехали или приехали а потом-закрыть границу лет на 300.Ну как минимум на 50
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01.07.2022 21:56 Ответить
Москалі з візами також не потрібні.
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02.07.2022 00:58 Ответить
установлен визовий режим с третьим рейхом, оккупировавшем часть территории Украини и убившем десятки тысяч украинцев.
на кого они работают?
- очевидно
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02.07.2022 03:57 Ответить
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