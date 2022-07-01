УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15399 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство Війна
9 441 112
війна (56620) Держприкордонслужба (4344) Росія (47263) візовий режим (251) Дейнеко Сергій (80)

Відсьогодні почав діяти візовий режим з РФ, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

прикордонник,кордон,держприкордонслужба,дпсу

З 1 липня почало діяти рішення про візовий режим з громадянами Російської Федерації.

Про це у Facebook повідомив очільник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, інформує Цензор.НЕТ.

"Безвіз для кацапстану ВСЕ! Пішов за руським кораблем!!! Відсьогодні на кордоні почало діяти рішення Уряду України про припинення безвізових поїздок для росіян.

Подорожі без візи - це привілей для громадян розвинутих демократій, які не вбивають мирних людей і не зазіхають на суверенітет інших держав. І росія у цей список явно не потрапляє", - йдеться в повідомленні.

За словами Дейнека, тепер мету своєї поїздки до України кожному росіянину доведеться обґрунтовувати заздалегідь.

"Та хочу попередити громадян ерефії: навіть якщо отримали візу, розслаблятися не варто! Це ще не гарантує безперешкодний в’їзд до України. Адже власники візи мусять відповідати й іншим умовам перетину українського кордону. І прикордонники обов’язково їх перевірятимуть. А за наявності обґрунтованих підстав, візу буде скасовано на місці!" - підсумував голова ДПСУ.

Окремо інформую орків зс рф. Аби ви не обтяжували себе нововведеннями в правилах перетину кордону Україну, наші захисники завжди допоможуть зменшити серед вас кількість охочих отримати візу. А таких уже назбиралося понад 35 тисяч. Нема москаля – не треба візи!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прикордонники готові до запровадження візового режиму з РФ. Віза не гарантуватиме росіянам в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+41
Середина літа, а у зЕбілів загострення "порохозалежністі". Чи це у вас вже в хронічну стадію переросло?
До речі, вся зебільна влада- або колаборанти, або фсбшні пацюки. То як там із закриттям кордону?
показати весь коментар
01.07.2022 10:14
+38
Я все одно дотримуюся думки, що москалів і з візами (навіть як воно там обґрунтує щось) пускати в Україну НЕ ТРЕБА !
показати весь коментар
01.07.2022 10:10
+38
показати весь коментар
01.07.2022 10:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Правильно я розумію що для отримання візи потрібно відвідати посольство або консульство України в рф? якщо так - то якже ми тоді розірвали дипломатичні відносини з цією країною? чи не розірвали? чи трохи розірвали але не до кінця?
показати весь коментар
01.07.2022 16:15 Відповісти
визы россиянам будет выдавать независимая международная компания-посредник VFS Global через визовые центры, в российских городах:
Москве;
Санкт-Петербурге;
Екатеринбург;
Калининграде;
Казани;
Новосибирск;
Ростове-на-Дону;
Самаре.

"Це не будуть якісь спеціальні візи для громадян Росії, це будуть стандартні українські візи і стандартна процедура отримання, але за невеликим винятком. Оскільки Росія належить до категорії держав з підвищеним міграційним ризиком, відповідно, перевірка візових клопотань буде займати більше часу, бо буде здійснюватися глибше", - зауважив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Однак потрапити до України зможуть не всі. Відмовлятимуть у видачі візи тим росіянам, які є у санкційних списках, чи тим, які є у переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. До них належать, зокрема, деякі російські актори, співаки, діячі культури.

т.е. обычные визы, всем подряд, включая мужчин всех возрастов, лишь бы не был в санкционных списках, это кстати 99,99% военослужащих РФ, могут получить визу
показати весь коментар
01.07.2022 17:57 Відповісти
Уявив: році у 1942 читаємо у "Фолькішер Беобахтері", що фон Ріббентроп скасував безвіз із СРСР - і тепер до Райху марксистів пускатимуть обмежено і тільки за наявністю візи
показати весь коментар
01.07.2022 18:37 Відповісти
Тоді діти в школах 3 класи вчилися, а зараз 12 років їх мудохають, і в результаті воно не соображає шо таке війна і шо з ворогом краще не панькатися. Бо зараз виховують тихеньких рабів. Як хтось дав здачі то ше винним зроблять, тому і таке виростає.
показати весь коментар
01.07.2022 20:55 Відповісти
Як головою прикордонної служби України працює людина з замашками дворового гопника?
показати весь коментар
01.07.2022 19:04 Відповісти
А як головою держави працює дешевий акторишка та блазень???
показати весь коментар
01.07.2022 19:28 Відповісти
Його, принаймні, вибрали. А це чудо, Дейнеко, просто жесть, ну чисто бидлан з забитого села
показати весь коментар
01.07.2022 20:38 Відповісти
Я багато чиновників-гопників знаю. Таке враження шо живу в гоп-державі...
показати весь коментар
01.07.2022 21:00 Відповісти
Оце так перемога на восьмому році війни!!!!
Слава говнокомандуючому!!!! Слава!!!
показати весь коментар
01.07.2022 19:27 Відповісти
Я за то чтобы полностью перекрыть движение людей и товаров из агрессорсклй страны. иначе это позор какой-то. Дать 30 дней чтобы все кто хочет уехали или приехали а потом-закрыть границу лет на 300.Ну как минимум на 50
показати весь коментар
01.07.2022 21:56 Відповісти
Москалі з візами також не потрібні.
показати весь коментар
02.07.2022 00:58 Відповісти
установлен визовий режим с третьим рейхом, оккупировавшем часть территории Украини и убившем десятки тысяч украинцев.
на кого они работают?
- очевидно
показати весь коментар
02.07.2022 03:57 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 