Відсьогодні почав діяти візовий режим з РФ, - Держприкордонслужба
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З 1 липня почало діяти рішення про візовий режим з громадянами Російської Федерації.
Про це у Facebook повідомив очільник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, інформує Цензор.НЕТ.
"Безвіз для кацапстану ВСЕ! Пішов за руським кораблем!!! Відсьогодні на кордоні почало діяти рішення Уряду України про припинення безвізових поїздок для росіян.
Подорожі без візи - це привілей для громадян розвинутих демократій, які не вбивають мирних людей і не зазіхають на суверенітет інших держав. І росія у цей список явно не потрапляє", - йдеться в повідомленні.
За словами Дейнека, тепер мету своєї поїздки до України кожному росіянину доведеться обґрунтовувати заздалегідь.
"Та хочу попередити громадян ерефії: навіть якщо отримали візу, розслаблятися не варто! Це ще не гарантує безперешкодний в’їзд до України. Адже власники візи мусять відповідати й іншим умовам перетину українського кордону. І прикордонники обов’язково їх перевірятимуть. А за наявності обґрунтованих підстав, візу буде скасовано на місці!" - підсумував голова ДПСУ.
Окремо інформую орків зс рф. Аби ви не обтяжували себе нововведеннями в правилах перетину кордону Україну, наші захисники завжди допоможуть зменшити серед вас кількість охочих отримати візу. А таких уже назбиралося понад 35 тисяч. Нема москаля – не треба візи!
Будь ласка, зачекайте...
Москве;
Санкт-Петербурге;
Екатеринбург;
Калининграде;
Казани;
Новосибирск;
Ростове-на-Дону;
Самаре.
"Це не будуть якісь спеціальні візи для громадян Росії, це будуть стандартні українські візи і стандартна процедура отримання, але за невеликим винятком. Оскільки Росія належить до категорії держав з підвищеним міграційним ризиком, відповідно, перевірка візових клопотань буде займати більше часу, бо буде здійснюватися глибше", - зауважив речник МЗС України Олег Ніколенко.
Однак потрапити до України зможуть не всі. Відмовлятимуть у видачі візи тим росіянам, які є у санкційних списках, чи тим, які є у переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. До них належать, зокрема, деякі російські актори, співаки, діячі культури.
т.е. обычные визы, всем подряд, включая мужчин всех возрастов, лишь бы не был в санкционных списках, это кстати 99,99% военослужащих РФ, могут получить визу
Слава говнокомандуючому!!!! Слава!!!
на кого они работают?
- очевидно