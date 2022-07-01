Відсьогодні почав діяти візовий режим з РФ, - Держприкордонслужба

З 1 липня почало діяти рішення про візовий режим з громадянами Російської Федерації.

Про це у Facebook повідомив очільник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, інформує Цензор.НЕТ.

"Безвіз для кацапстану ВСЕ! Пішов за руським кораблем!!! Відсьогодні на кордоні почало діяти рішення Уряду України про припинення безвізових поїздок для росіян.

Подорожі без візи - це привілей для громадян розвинутих демократій, які не вбивають мирних людей і не зазіхають на суверенітет інших держав. І росія у цей список явно не потрапляє", - йдеться в повідомленні.

За словами Дейнека, тепер мету своєї поїздки до України кожному росіянину доведеться обґрунтовувати заздалегідь.

"Та хочу попередити громадян ерефії: навіть якщо отримали візу, розслаблятися не варто! Це ще не гарантує безперешкодний в’їзд до України. Адже власники візи мусять відповідати й іншим умовам перетину українського кордону. І прикордонники обов’язково їх перевірятимуть. А за наявності обґрунтованих підстав, візу буде скасовано на місці!" - підсумував голова ДПСУ.

Окремо інформую орків зс рф. Аби ви не обтяжували себе нововведеннями в правилах перетину кордону Україну, наші захисники завжди допоможуть зменшити серед вас кількість охочих отримати візу. А таких уже назбиралося понад 35 тисяч. Нема москаля – не треба візи!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прикордонники готові до запровадження візового режиму з РФ. Віза не гарантуватиме росіянам в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба