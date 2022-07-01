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Столичные школы 1 сентября начнут обучение офлайн, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

школа

Киевские школы продолжают подготовку к новому учебному году. Город будет готов начать учебный год стандартно, 1 сентября, в режиме офлайн.

Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Елена Фиданян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Самая главная задача на новый учебный год - это безопасность учеников и учителей. Именно эта тема стала основной в подготовке школ. В первую очередь, прилегающие к учебным заведениям территории будут проверены специалистами ГСЧС на наличие взрывоопасных предметов. Параллельно с этим продолжается процесс и проверки объектов. Укрытий школ - там должны быть подготовлены запасы воды, медикаментов и прочего необходимого. Для тех школ, где укрытия нет, подготовлено и будет проверено убежище в шаговой доступности. В начале учебного года во всех школах пройдут необходимые тренировки с учителями и детьми по действиям под время воздушной тревоги", - отметила Фиданян.

Также она добавила, что дети, которые по тем или иным причинам не могут вернуться в Киев, будут учиться дистанционно.

"Мы понимаем, что далеко не все могут вернуться за парты, а некоторые даже остались на оккупированной территории. Именно поэтому мы должны быть максимально гибкими и дать возможность юным украинцам продолжить обучение в наших школах и по нашей стандартной программе", - подчеркнула Елена Фиданян.

Читайте: Учебный год начнется 1 сентября в очном режиме, на прифронтовых и оккупированных территориях в онлайн-формате, - Шмыгаль

Подготовка к открытию первого сентября проводится во всех 422 школах Киева.
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Топ комментарии
+11
Щоб кацапи ракету запустили як у ТЦ? Сподіваюся батьки не відправлять дітей.
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01.07.2022 11:27
+6
Паралельно з цим триває процес і перевірки об'єктів укриття шкіл - там мають бути підготовлені запаси води, медикаментів та решти необхідного. Для тих шкіл, де укриття немає, підготовлено і буде перевірено сховище в кроковій доступності. На початку навчального року у всіх школах пройдуть необхідні тренування з вчителями і дітьми щодо дій під час повітряної тривоги", - зазначила Фіданян. Джерело: https://censor.net/ua/n3351414

Пилять, ну дол...бы конченые, ВСЕ новострои после совка - нерасчитывались на бомбежки, те подвалы которые наготовили - куета, ибо несущие конструкции не расчитаны на точки,колибри и пр. парашенскую куету.
Какая нахрен кроковая доступность при 400-600 учениках+ персонал???????????????????

Вместо того чтобы за хз сколько лет ковидобесия развить онлайн,методики, они ничего умного не придумали как при ****...х орков которые запускают все что могут - начать офлайн.
В случае как с тц,кто будет ответственный???? Вангую что если подобная дичь и станет реальностью - в сентябре директора подсуетят на подписи "добровольные" заявы от родителей о снятии всей ответственности на время обучения в стенах.
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01.07.2022 11:37
+6
Де логіка? Вірус був страшніший за ракети?
Щось мені підказує, що бабло на прожекті "укриття" для шкіл свої попилять зараз, гроші виведуть, а що буде восени їм нецікаво..
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01.07.2022 11:37
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Щоб кацапи ракету запустили як у ТЦ? Сподіваюся батьки не відправлять дітей.
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01.07.2022 11:27 Ответить
Міністерство Освіти та науки анонсувало очне "офлайн" навчання, незважаючи на загрозу життю та здоров'ю наших дітей під час воєнних дій та попри те, що мільйони дітей знаходяться за кордоном. Давайте підпишемо електронну петицію щодо заборони очного навчання до закінчення воєнного стану https://petition.president.gov.ua/petition/145004
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04.07.2022 13:17 Ответить
Ну не знаю Если ПВО Киева достаточно эффективно, тогда может быть. На объекты укрытия особо надеяться не стоит
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01.07.2022 11:29 Ответить
Це якийсь жах.Наражати дітей на смертельну небезпеку- це жах! Хто буде їх супроводжувати під час руху до школи ,на перервах,додому?
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01.07.2022 11:30 Ответить
Прошу всіх людей зі здоровим глуздом підписати петицію до Президента з вимогою заборонити навчатись офлайн до кінця війни
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01.07.2022 11:32 Ответить
Довбойоби
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01.07.2022 11:35 Ответить
Паралельно з цим триває процес і перевірки об'єктів укриття шкіл - там мають бути підготовлені запаси води, медикаментів та решти необхідного. Для тих шкіл, де укриття немає, підготовлено і буде перевірено сховище в кроковій доступності. На початку навчального року у всіх школах пройдуть необхідні тренування з вчителями і дітьми щодо дій під час повітряної тривоги", - зазначила Фіданян. Джерело: https://censor.net/ua/n3351414

Пилять, ну дол...бы конченые, ВСЕ новострои после совка - нерасчитывались на бомбежки, те подвалы которые наготовили - куета, ибо несущие конструкции не расчитаны на точки,колибри и пр. парашенскую куету.
Какая нахрен кроковая доступность при 400-600 учениках+ персонал???????????????????

Вместо того чтобы за хз сколько лет ковидобесия развить онлайн,методики, они ничего умного не придумали как при ****...х орков которые запускают все что могут - начать офлайн.
В случае как с тц,кто будет ответственный???? Вангую что если подобная дичь и станет реальностью - в сентябре директора подсуетят на подписи "добровольные" заявы от родителей о снятии всей ответственности на время обучения в стенах.
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01.07.2022 11:37 Ответить
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01.07.2022 11:43 Ответить
В Словакии во время ковида дети учились с октября по июнь онлайн
А тут война с дикарями , которые палят принципиально по гражданскому населению
Гнать в шею министра образования ( друга Табачника)
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01.07.2022 11:46 Ответить
Де логіка? Вірус був страшніший за ракети?
Щось мені підказує, що бабло на прожекті "укриття" для шкіл свої попилять зараз, гроші виведуть, а що буде восени їм нецікаво..
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01.07.2022 11:37 Ответить
Дуже висока ймовірність, ша влучать в школу, і не тільки це може бути в Києві. Що тоді??? Такої жахливої трагедії треба запобігти вже зараз.
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01.07.2022 11:39 Ответить
пво для чого?Американские власти собираются объявить о передаче Украине усовершенствованной системы противоракетной обороны класса «земля-воздух» средней и большой дальности NASAMS.Эта система ПРО защищает небо над Белым домом и способна поражать цели на расстоянии в 100 миль (160 километров), сообщает CNN.
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01.07.2022 11:49 Ответить
ПВО не може фізично влучити в усі ракети. Особливо які низько летять.
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01.07.2022 11:58 Ответить
Территория над зданием и вокруг него полностью ограничена для всех видов воздушных судов. Радар и лазеры используются для обнаружения любого вторжения в ограниченное воздушное пространство, 24/7. Это помогает силам безопасности оперативно реагировать на любую воздушную угрозу. После терактов 11 сентября эта территория была расширена, и правила соблюдались более строго. Воздушное пространство вокруг здания защищено норвежскими передовыми зенитно-ракетными комплексами (NASAMS).

это то что из открытых источников, умножте на 3 минимум + добавьте мониторинг воздуха всех штатов + мониторинг колумбии отдельно и непосредственно самого вашингтона + конечно отдельно военную машину в плане страны.
Сравнивать всю эту маХину с десяткомдвумя любых систем раскиданых у нас по стране - глупо.
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01.07.2022 12:45 Ответить
Тобто для влади майже чотири сотні загиблих українських дітей мало? От як щодня буде по триста мертвих дітей, то буде ок, чи як?
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01.07.2022 12:10 Ответить
А де вчаться діти Зеленського?
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01.07.2022 12:19 Ответить
Довбойоби, хай своїх дітей відправляють туди, чудові цілі для орків.
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01.07.2022 12:26 Ответить
Петиція - Заборонити очне навчання у всіх навчальних закладах до закінчення воєнного стану і військових дій

https://petition.president.gov.ua/petition/145004
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01.07.2022 14:19 Ответить
А буває й так, що спочатку приліт, а потім вже сирена.. Гнати такого міністра в шию.
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01.07.2022 14:23 Ответить
Навіть якщо встигнуть розгорнути Nasams, я дітей до школи не поведу до закінчення війни. Занадто вже ******** у нас ворог.
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01.07.2022 23:21 Ответить
Міністерство Освіти та науки анонсувало очне "офлайн" навчання, незважаючи на загрозу життю та здоров'ю наших дітей під час воєнних дій та попри те, що мільйони дітей знаходяться за кордоном. Давайте підпишемо електронну петицію щодо заборони очного навчання до закінчення воєнного стану https://petition.president.gov.ua/petition/145004
показать весь комментарий
02.07.2022 17:48 Ответить
 
 