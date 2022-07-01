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Столичні школи 1 вересня розпочнуть навчання офлайн, - КМДА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

школа

Київські школи продовжують підготовку до нового навчального року. Місто буде готове розпочати навчальний рік стандартно, 1 вересня, у режимі офлайн.

Про це повідомила директорка Департаменту освіти та науки Олена Фіданян, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Найголовніше завдання на новий навчальний рік - це безпека учнів та вчителів. Саме ця тема стала основною в підготовці шкіл. У першу чергу, прилеглі до закладів освіти території буде перевірено спеціалістами ДСНС на наявність вибухонебезпечних предметів. Паралельно з цим триває процес і перевірки об’єктів укриття шкіл - там мають бути підготовлені запаси води, медикаментів та решти необхідного. Для тих шкіл, де укриття немає, підготовлено і буде перевірено сховище в кроковій доступності. На початку навчального року у всіх школах пройдуть необхідні тренування з вчителями і дітьми щодо дій під час повітряної тривоги", - зазначила Фіданян.

Також вона додала, що діти, які з тих чи інших причин не мають змогу повернутись до Києва, будуть навчатися дистанційно.

"Ми розуміємо, що далеко не всі можуть повернутися за парти, а дехто навіть залишився на окупованій території. Саме тому ми маємо бути максимально гнучкими та дати можливість юним українцям продовжити навчання в наших школах і за нашою стандартною програмою", - підкреслила Олена Фіданян.

Також читайте: Навчальний рік розпочнеться 1 вересня в очному режимі, на прифронтових та окупованих територіях в онлайн-форматі, - Шмигаль

Підготовка до відкриття першого вересня ведеться у всіх 422 школах Києва.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
Щоб кацапи ракету запустили як у ТЦ? Сподіваюся батьки не відправлять дітей.
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01.07.2022 11:27
+6
Паралельно з цим триває процес і перевірки об'єктів укриття шкіл - там мають бути підготовлені запаси води, медикаментів та решти необхідного. Для тих шкіл, де укриття немає, підготовлено і буде перевірено сховище в кроковій доступності. На початку навчального року у всіх школах пройдуть необхідні тренування з вчителями і дітьми щодо дій під час повітряної тривоги", - зазначила Фіданян. Джерело: https://censor.net/ua/n3351414

Пилять, ну дол...бы конченые, ВСЕ новострои после совка - нерасчитывались на бомбежки, те подвалы которые наготовили - куета, ибо несущие конструкции не расчитаны на точки,колибри и пр. парашенскую куету.
Какая нахрен кроковая доступность при 400-600 учениках+ персонал???????????????????

Вместо того чтобы за хз сколько лет ковидобесия развить онлайн,методики, они ничего умного не придумали как при ****...х орков которые запускают все что могут - начать офлайн.
В случае как с тц,кто будет ответственный???? Вангую что если подобная дичь и станет реальностью - в сентябре директора подсуетят на подписи "добровольные" заявы от родителей о снятии всей ответственности на время обучения в стенах.
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01.07.2022 11:37
+6
Де логіка? Вірус був страшніший за ракети?
Щось мені підказує, що бабло на прожекті "укриття" для шкіл свої попилять зараз, гроші виведуть, а що буде восени їм нецікаво..
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01.07.2022 11:37
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Щоб кацапи ракету запустили як у ТЦ? Сподіваюся батьки не відправлять дітей.
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01.07.2022 11:27 Відповісти
Міністерство Освіти та науки анонсувало очне "офлайн" навчання, незважаючи на загрозу життю та здоров'ю наших дітей під час воєнних дій та попри те, що мільйони дітей знаходяться за кордоном. Давайте підпишемо електронну петицію щодо заборони очного навчання до закінчення воєнного стану https://petition.president.gov.ua/petition/145004
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04.07.2022 13:17 Відповісти
Ну не знаю Если ПВО Киева достаточно эффективно, тогда может быть. На объекты укрытия особо надеяться не стоит
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01.07.2022 11:29 Відповісти
Це якийсь жах.Наражати дітей на смертельну небезпеку- це жах! Хто буде їх супроводжувати під час руху до школи ,на перервах,додому?
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01.07.2022 11:30 Відповісти
Прошу всіх людей зі здоровим глуздом підписати петицію до Президента з вимогою заборонити навчатись офлайн до кінця війни
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01.07.2022 11:32 Відповісти
Довбойоби
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01.07.2022 11:35 Відповісти
Паралельно з цим триває процес і перевірки об'єктів укриття шкіл - там мають бути підготовлені запаси води, медикаментів та решти необхідного. Для тих шкіл, де укриття немає, підготовлено і буде перевірено сховище в кроковій доступності. На початку навчального року у всіх школах пройдуть необхідні тренування з вчителями і дітьми щодо дій під час повітряної тривоги", - зазначила Фіданян. Джерело: https://censor.net/ua/n3351414

Пилять, ну дол...бы конченые, ВСЕ новострои после совка - нерасчитывались на бомбежки, те подвалы которые наготовили - куета, ибо несущие конструкции не расчитаны на точки,колибри и пр. парашенскую куету.
Какая нахрен кроковая доступность при 400-600 учениках+ персонал???????????????????

Вместо того чтобы за хз сколько лет ковидобесия развить онлайн,методики, они ничего умного не придумали как при ****...х орков которые запускают все что могут - начать офлайн.
В случае как с тц,кто будет ответственный???? Вангую что если подобная дичь и станет реальностью - в сентябре директора подсуетят на подписи "добровольные" заявы от родителей о снятии всей ответственности на время обучения в стенах.
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01.07.2022 11:37 Відповісти
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01.07.2022 11:43 Відповісти
В Словакии во время ковида дети учились с октября по июнь онлайн
А тут война с дикарями , которые палят принципиально по гражданскому населению
Гнать в шею министра образования ( друга Табачника)
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01.07.2022 11:46 Відповісти
Де логіка? Вірус був страшніший за ракети?
Щось мені підказує, що бабло на прожекті "укриття" для шкіл свої попилять зараз, гроші виведуть, а що буде восени їм нецікаво..
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01.07.2022 11:37 Відповісти
Дуже висока ймовірність, ша влучать в школу, і не тільки це може бути в Києві. Що тоді??? Такої жахливої трагедії треба запобігти вже зараз.
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01.07.2022 11:39 Відповісти
пво для чого?Американские власти собираются объявить о передаче Украине усовершенствованной системы противоракетной обороны класса «земля-воздух» средней и большой дальности NASAMS.Эта система ПРО защищает небо над Белым домом и способна поражать цели на расстоянии в 100 миль (160 километров), сообщает CNN.
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01.07.2022 11:49 Відповісти
ПВО не може фізично влучити в усі ракети. Особливо які низько летять.
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01.07.2022 11:58 Відповісти
Территория над зданием и вокруг него полностью ограничена для всех видов воздушных судов. Радар и лазеры используются для обнаружения любого вторжения в ограниченное воздушное пространство, 24/7. Это помогает силам безопасности оперативно реагировать на любую воздушную угрозу. После терактов 11 сентября эта территория была расширена, и правила соблюдались более строго. Воздушное пространство вокруг здания защищено норвежскими передовыми зенитно-ракетными комплексами (NASAMS).

это то что из открытых источников, умножте на 3 минимум + добавьте мониторинг воздуха всех штатов + мониторинг колумбии отдельно и непосредственно самого вашингтона + конечно отдельно военную машину в плане страны.
Сравнивать всю эту маХину с десяткомдвумя любых систем раскиданых у нас по стране - глупо.
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01.07.2022 12:45 Відповісти
Тобто для влади майже чотири сотні загиблих українських дітей мало? От як щодня буде по триста мертвих дітей, то буде ок, чи як?
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01.07.2022 12:10 Відповісти
А де вчаться діти Зеленського?
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01.07.2022 12:19 Відповісти
Довбойоби, хай своїх дітей відправляють туди, чудові цілі для орків.
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01.07.2022 12:26 Відповісти
Петиція - Заборонити очне навчання у всіх навчальних закладах до закінчення воєнного стану і військових дій

https://petition.president.gov.ua/petition/145004
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01.07.2022 14:19 Відповісти
А буває й так, що спочатку приліт, а потім вже сирена.. Гнати такого міністра в шию.
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01.07.2022 14:23 Відповісти
Навіть якщо встигнуть розгорнути Nasams, я дітей до школи не поведу до закінчення війни. Занадто вже ******** у нас ворог.
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01.07.2022 23:21 Відповісти
Міністерство Освіти та науки анонсувало очне "офлайн" навчання, незважаючи на загрозу життю та здоров'ю наших дітей під час воєнних дій та попри те, що мільйони дітей знаходяться за кордоном. Давайте підпишемо електронну петицію щодо заборони очного навчання до закінчення воєнного стану https://petition.president.gov.ua/petition/145004
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02.07.2022 17:48 Відповісти
 
 