Столичні школи 1 вересня розпочнуть навчання офлайн, - КМДА
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Київські школи продовжують підготовку до нового навчального року. Місто буде готове розпочати навчальний рік стандартно, 1 вересня, у режимі офлайн.
Про це повідомила директорка Департаменту освіти та науки Олена Фіданян, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
"Найголовніше завдання на новий навчальний рік - це безпека учнів та вчителів. Саме ця тема стала основною в підготовці шкіл. У першу чергу, прилеглі до закладів освіти території буде перевірено спеціалістами ДСНС на наявність вибухонебезпечних предметів. Паралельно з цим триває процес і перевірки об’єктів укриття шкіл - там мають бути підготовлені запаси води, медикаментів та решти необхідного. Для тих шкіл, де укриття немає, підготовлено і буде перевірено сховище в кроковій доступності. На початку навчального року у всіх школах пройдуть необхідні тренування з вчителями і дітьми щодо дій під час повітряної тривоги", - зазначила Фіданян.
Також вона додала, що діти, які з тих чи інших причин не мають змогу повернутись до Києва, будуть навчатися дистанційно.
"Ми розуміємо, що далеко не всі можуть повернутися за парти, а дехто навіть залишився на окупованій території. Саме тому ми маємо бути максимально гнучкими та дати можливість юним українцям продовжити навчання в наших школах і за нашою стандартною програмою", - підкреслила Олена Фіданян.
Підготовка до відкриття першого вересня ведеться у всіх 422 школах Києва.
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Пилять, ну дол...бы конченые, ВСЕ новострои после совка - нерасчитывались на бомбежки, те подвалы которые наготовили - куета, ибо несущие конструкции не расчитаны на точки,колибри и пр. парашенскую куету.
Какая нахрен кроковая доступность при 400-600 учениках+ персонал???????????????????
Вместо того чтобы за хз сколько лет ковидобесия развить онлайн,методики, они ничего умного не придумали как при ****...х орков которые запускают все что могут - начать офлайн.
В случае как с тц,кто будет ответственный???? Вангую что если подобная дичь и станет реальностью - в сентябре директора подсуетят на подписи "добровольные" заявы от родителей о снятии всей ответственности на время обучения в стенах.
А тут война с дикарями , которые палят принципиально по гражданскому населению
Гнать в шею министра образования ( друга Табачника)
Щось мені підказує, що бабло на прожекті "укриття" для шкіл свої попилять зараз, гроші виведуть, а що буде восени їм нецікаво..
это то что из открытых источников, умножте на 3 минимум + добавьте мониторинг воздуха всех штатов + мониторинг колумбии отдельно и непосредственно самого вашингтона + конечно отдельно военную машину в плане страны.
Сравнивать всю эту маХину с десяткомдвумя любых систем раскиданых у нас по стране - глупо.
https://petition.president.gov.ua/petition/145004