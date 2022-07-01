Война объединила народ и власть Украины, такое единство передалось Европе, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что в войне против Украины невозможен поиск баланса.
Об этом глава государства заявил во время выступления перед участниками фестиваля 4GameChangers, передает Цензор.НЕТ.
По словам президента, важно, чтобы после победы в этой войне Европа оставалась объединенной, а Украина была среди членов ЕС.
Отвечая на вопрос, как изменится Украина после этой войны, он отметил: "Украина уже изменилась. Иногда в обществе бывают споры, но эта война объединила наше государство. Она объединила народ и власть. И такое единство после этого передалось, я считаю, Европе".
Глава государства подчеркнул, что в этой войне невозможен поиск баланса, потому что это как искать баланс между добром и злом, между светом и тьмой. Ведь сегодня на территории нашего государства идет борьба за жизнь в Украине и Европе.
Пожалуйста, подождите...
Маленький мальчик спрашивает у отца, что такое политика. Отец чешет в затылке.
- Сейчас объясню... Вот я прихожу домой, приношу деньги. Я - Капиталист. Мама деньгами распоряжается - значит, она Правительство. Наша прислуга на нас работает - это Рабочий Класс. Дедушка смотрит, чтобы все было в порядке - значит, он Профсоюз. Ну и все мы стараемся для тебя, чтобы у тебя все было хорошо, значит, ты - Народ. А твой братик, который еще маленький - это наше Будущее. Понял?
- Не знаю, - говорит мальчик, - я подумаю и скажу утром, понял или нет.
Ночью мальчик слышит плач маленького брата - тот обкакался. Мальчик встает, выходит из комнаты и видит, что отец трахает служанку. Дедушка стоит за дверью и подглядывает. Мать спит. Утром мальчик говорит отцу:
- Теперь я понял, что такое политика. Это когда Капиталисты трахают Рабочий Класс, Профсоюзы за этим наблюдают, Правительство спит, на Народ всем плевать, а Будущее в говне.
В колхоз приехал лектор с лекцией "О любви". Народу в клуб набилось немерено - тема-то интересная. Вот лектор и говорит:
-Товарищи, любовь бывает, как известно, разная. Например любовь к своей семье, любовь к матери, любовь между молодыми людьми.
-Но есть ещё один вид любви - это любовь между нашей партией и народом.
-Вот об этой любви мы и будем сегодня говорить...
Голос из зала: так кто из них кого епёт?
Ми єдині з татаровими, ермаками, наумовими, вовками та абловими на золотих мерсах та іншими тварями обікравшими нас???
https://www.5632.com.ua/news/3279148/velike-budivnictvo-karer-brata-slugi-uzika-prodal-sebna-pocti-na-2-mlrd-grn
Про такий "рабовладельчиский строй" не міг мріяти навіть Яник.
Все згадаємо.
Свого часу.
і європеєць скаже..... скаже що шкода шо не знає рос. мову, бо таких матюків як хочеться видати, нігде немає більше
Десятилітями агентура ФСБ знищувала Тимошенко через різні«патріотичні»канали і всякі не нав'язливі для бидла шоу.Результат думаю всі бачать на свої очі?!
https://petition.president.gov.ua/petition/146960
или Порошенко или
зеленскийпутин !
Після перемоги над кацапами, готуйтесь