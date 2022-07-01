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Война объединила народ и власть Украины, такое единство передалось Европе, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что в войне против Украины невозможен поиск баланса.

Об этом глава государства заявил во время выступления перед участниками фестиваля 4GameChangers, передает Цензор.НЕТ.

По словам президента, важно, чтобы после победы в этой войне Европа оставалась объединенной, а Украина была среди членов ЕС.

Отвечая на вопрос, как изменится Украина после этой войны, он отметил: "Украина уже изменилась. Иногда в обществе бывают споры, но эта война объединила наше государство. Она объединила народ и власть. И такое единство после этого передалось, я считаю, Европе".

Глава государства подчеркнул, что в этой войне невозможен поиск баланса, потому что это как искать баланс между добром и злом, между светом и тьмой. Ведь сегодня на территории нашего государства идет борьба за жизнь в Украине и Европе.

Читайте: Уже скоро пойдет на передовую, - Зеленский о новом оружии от США
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Топ комментарии
+56
Ты, и твоя отара не народ. С каждым днем вторжения, с каждой новой жертвой вопросов к вам все больше. И война ничего не спишет
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01.07.2022 11:25
+35
Приходилось видеть такую куйню, так что мне уже давно не смешно от такого бреда:
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01.07.2022 11:25
+28
Українці як вважали зелупу блазнем так і вважають
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01.07.2022 11:26
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Ты, и твоя отара не народ. С каждым днем вторжения, с каждой новой жертвой вопросов к вам все больше. И война ничего не спишет
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01.07.2022 11:25 Ответить
А если эти новые жертвы это представители отары, которые привели зелёную шоблу, которых мы все за это ненавидим и каждый день дружно проклинаем? Как быть с этим парадоксом
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01.07.2022 11:34 Ответить
ага, все проклинают - я шо, хочу гореть вечно что ли? я простил зеленож.пых, как и велел нам Монтесума, пророк Зевса.
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01.07.2022 11:40 Ответить
Это так по христиански - прощать! Как меняются люди! Козлов это не касается
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01.07.2022 11:47 Ответить
Дуже просто. Коли у барана шерсть стрижуть разом з шкірою - він починає брикатися і стає в лави "народу". Особливого "народу", щоправда, який за жмут сіна забуває про біль - і все ж.
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01.07.2022 11:40 Ответить
Главное, этих баранов как-то клеймить. Чтобы потом можно отличить от нормальных
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01.07.2022 11:44 Ответить
От нашего прощения не зависит их судьба. Что посеяли, то и пожнут, таков Закон. Но есть возможность исправиться на очередных выборах или усугубить свою Судьбу.
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01.07.2022 12:46 Ответить
это беда самая настоящая - наивность инфантильность а чаще просто тупость украинцев на прошлых выборах привела многих к гибели от кацапских ублюдков
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02.07.2022 01:50 Ответить
Пистун...
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01.07.2022 11:37 Ответить
Гнидая яка все життя ненавиіла все українське та висміювала все українське за грші русні, тепер доказую що він патріот
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01.07.2022 11:55 Ответить
зеленский двуличный ватник - так же как и вся его кремлевская шобла - посмотрите что стал нести украинофоб арестович - типа нет ни каких украинцев - а пусть будет "триединая русь" тьху плять
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02.07.2022 01:54 Ответить
Он фактически признается, что его власть зеленая и народ объдинены не были!
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01.07.2022 11:51 Ответить
они и сейчас не обьединены а еслибы всем людям рассказать правду про то что творят наханаченцы зеленого поца то они бы зеленского порвали на хрен прямо сейчас
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02.07.2022 01:56 Ответить
Приходилось видеть такую куйню, так что мне уже давно не смешно от такого бреда:
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01.07.2022 11:25 Ответить
Грубовато, но в самую точку.
Маленький мальчик спрашивает у отца, что такое политика. Отец чешет в затылке.
- Сейчас объясню... Вот я прихожу домой, приношу деньги. Я - Капиталист. Мама деньгами распоряжается - значит, она Правительство. Наша прислуга на нас работает - это Рабочий Класс. Дедушка смотрит, чтобы все было в порядке - значит, он Профсоюз. Ну и все мы стараемся для тебя, чтобы у тебя все было хорошо, значит, ты - Народ. А твой братик, который еще маленький - это наше Будущее. Понял?
- Не знаю, - говорит мальчик, - я подумаю и скажу утром, понял или нет.
Ночью мальчик слышит плач маленького брата - тот обкакался. Мальчик встает, выходит из комнаты и видит, что отец трахает служанку. Дедушка стоит за дверью и подглядывает. Мать спит. Утром мальчик говорит отцу:
- Теперь я понял, что такое политика. Это когда Капиталисты трахают Рабочий Класс, Профсоюзы за этим наблюдают, Правительство спит, на Народ всем плевать, а Будущее в говне.
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01.07.2022 11:32 Ответить
Это сейчас при плисняве. Раньше было не так
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01.07.2022 11:38 Ответить
Раньше было так:
В колхоз приехал лектор с лекцией "О любви". Народу в клуб набилось немерено - тема-то интересная. Вот лектор и говорит:
-Товарищи, любовь бывает, как известно, разная. Например любовь к своей семье, любовь к матери, любовь между молодыми людьми.
-Но есть ещё один вид любви - это любовь между нашей партией и народом.
-Вот об этой любви мы и будем сегодня говорить...
Голос из зала: так кто из них кого епёт?
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01.07.2022 11:51 Ответить
Народ так а влада у нас не українська бо віри нема в неї. Ермаки та Татарови є вороги.
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01.07.2022 11:26 Ответить
Українці як вважали зелупу блазнем так і вважають
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01.07.2022 11:26 Ответить
Лише 25% и це не лікується.
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01.07.2022 16:14 Ответить
не трынди кацап зелеботный мы раскажем правду про вашего оманского предателя и его вздернут на дыбе
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02.07.2022 01:59 Ответить
sovkovy marazm prjamo pret iz nevo
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01.07.2022 11:26 Ответить
Чем больше у власти преступлений тем больше она хочет объединиться с народом, чтобы разделить ответственность)
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01.07.2022 11:28 Ответить
стесняюсь спросить кто залдостанову-2 пишет тексты?
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01.07.2022 11:29 Ответить
Ага, і символ цього об*єднання-намагання ДБР заарештувати Пашинського, який, на свій страх і ризик, вивіз з-під вогню і уваги агентів московії зразки ефективної української зброї, яка достойно зараз наближає нашу перемогу.
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01.07.2022 11:30 Ответить
Дороги (пока ещё бОльшая часть) лежат на охране страны. Они вооружены и очень опасны.
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01.07.2022 11:31 Ответить
Ті ж яйця, тільки в профіль(
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01.07.2022 12:00 Ответить
не писди кацап далеко еще твоим арестовичам и дермакам до прошлой власти
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02.07.2022 02:00 Ответить
народ і армію об'єднала війна. влада - "слишком далеки они от народа,....." (С) влада не тільки може, а і хоче жити по старому, з тотальною корупцією, кумовщиною, квартальщиною, офісщиною, арахамщиною,...
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01.07.2022 11:32 Ответить
їпать він популіст- явно не вистачає йому виступу в 95у кварталі-
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01.07.2022 11:32 Ответить
Говорив би таке Порох ти тут би обкінчався.
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01.07.2022 16:15 Ответить
ты скотитна кремлевская не ровняй пороха с зелеными кремлевскими ублюдками и саботажниками - порох не закрыал каналы твоего каломойши
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02.07.2022 02:02 Ответить
неа. пока гремят пушки, на владу, конечно, наезжают поменьше. Это правильный подход. Но из-за этого не стоит делать вывод, что "лада и народ - едины. Это вывод неверен в корне, из-за чего влада вполне может без оного и остаться.
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01.07.2022 11:32 Ответить
если власть не критиковать то они сдатут страну и потом будет поздно это делать - нужен постоянный контроль за предателями из офиса зеленского
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02.07.2022 02:03 Ответить
Как обычно зебоба в параллельной реальности...чем дальше,тем больше обнажается твое и ко паскудство ,идиот...
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01.07.2022 11:33 Ответить
"Вона об'єднала народ і владу"(с) - скоріш за все, те, що робить на війні народ, він робить попри квартальних сценаріїв та забаганок...
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01.07.2022 11:34 Ответить
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01.07.2022 11:34 Ответить
Ага, Юзика с 95 квартала которому ты **** 2 млрд дал с Великого крадивництва и нас обнищавших с убитыми братьями/отцами на руках 0 ОБЄДНАЛО??????

Ми єдині з татаровими, ермаками, наумовими, вовками та абловими на золотих мерсах та іншими тварями обікравшими нас???

https://www.5632.com.ua/news/3279148/velike-budivnictvo-karer-brata-slugi-uzika-prodal-sebna-pocti-na-2-mlrd-grn
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01.07.2022 11:35 Ответить
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01.07.2022 11:36 Ответить
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01.07.2022 11:47 Ответить
Сьгодні читав на Трухі, що хочуть заборонити виїзд чоловіків з міста без дозволу воєнкомата....
Про такий "рабовладельчиский строй" не міг мріяти навіть Яник.
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01.07.2022 11:37 Ответить
Ось чому тримають армію зрадників-мусорів у тилу з ЗП 90т.
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01.07.2022 11:43 Ответить
Так ,например,в Белгород-Днестровском так уже -чтоб мужчине поехать в Одессу нужна справка или от врача,или с работы ,или с военкомата
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01.07.2022 11:47 Ответить
Війна уже закінчилась?
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01.07.2022 14:36 Ответить
а ты пособие платишь на еду падло?
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02.07.2022 02:05 Ответить
Народ згадає, хто здавав Україну ворогу. Хто здав південь, і хто здавав північ. Хто знищував ЗСУ і знищив виготовлення озброєння шляхом нефінансування ДОЗу. Хто здавав "вагнерівців" і намагався здати (чи ще здає?) території взамін "подивитися в очко" (тобто: ілюзорного "миру").
Все згадаємо.
Свого часу.
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01.07.2022 11:37 Ответить
Власть у нас взять да к стенке большинство. Обнять и плакать. Обычные люди все тянут на своих плечах и своими силами, власть часто просто мешает.
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01.07.2022 11:38 Ответить
Ага, только после войны тынелох ответишь почему ты не готовил страну к обороне, боневтик
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01.07.2022 11:38 Ответить
Справа "Оманського" живе: https://suspilne.media/255808-prezident-indonezii-peredav-putinu-poslanna-vid-zelenskogo/
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01.07.2022 11:39 Ответить
Эй ты! Какого хера примазываешь свою банду к народу????????????
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01.07.2022 11:39 Ответить
Справа "Оманського" живе: президент Індонезії підтвердив, що передав маляву путіну від зеленського. Валодька такої підстави не очікував....
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01.07.2022 11:40 Ответить
Ідіот
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01.07.2022 11:42 Ответить
iуда он
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02.07.2022 02:06 Ответить
наша влада тупо пи...дить
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01.07.2022 11:43 Ответить
з дЄрмаком, татаровим, полупалковніком абдрістовічем я не об'єднувався. і ніколи не об'єднаюся. з баклановим и пенькопригом також.
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01.07.2022 11:44 Ответить
ну от русопропаганда скаже рядовому європейцю про єрмакодемченкоподолякоарахамій - і він скаже шо такого не може бути. але тут русопроп буде правий, чесно сказав все як є насправді(!!!!!!!!!!!!)
і європеєць скаже..... скаже що шкода шо не знає рос. мову, бо таких матюків як хочеться видати, нігде немає більше
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01.07.2022 11:48 Ответить
не скажут они - так как это ихние агенты - они наоборот будут проталкивать своих кротов вУкарине до конца
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02.07.2022 02:08 Ответить
Конечно! я только за - объеденюсь-ка в братском порыве с Тартаровым, Деркачем, Котлеткой, Демченко и президентом Ермаком. Ща, только штаны найду и объеденюсь, суки. вам тварям кричали про Деркача и Демченко, про нападение, про все что хошь, а вответ искреннее ржание и высеры Арахнофобии, с глубоким подлизом Китаю(который и позволил, если не хуже, оркам напасть)
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01.07.2022 11:44 Ответить
а зачем им что-то кричать было если они все из одной конторы кормятся это надо было избирателям в Мариуполе и остальных городах когда они на выборах голосовали за "русские бандитские"партии(зе-слуг опзж замайбах шария-*****)- а те их взяли и убили за это
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02.07.2022 02:12 Ответить
БАЗІКА. І нічого біьше.
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01.07.2022 11:47 Ответить
не базiка - а БРЕШЕ як завжди
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02.07.2022 02:13 Ответить
Вава, ти про що? Країна воює дев'ятий рік. То про яку владу? Ту, що на шостому році війни розпочала "велике крадівництво" і забила на армію, оборону, економіку, енергетику, чи про яку?
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01.07.2022 11:48 Ответить
Аж до слез) вообще то власть в демократическом государстве не может противопоставлять себя народу. А потому не может быть единения того, что изначально было единым. А если не было, значит или антинародная власть или глупый народ, не ценивший умную власть. И в том и в ином случае президент спорол куйню. Господи, ну что там за спичрайтеры у президента...
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01.07.2022 11:50 Ответить
Принципова неможливість відірватися від базового ментального тяжіння
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01.07.2022 12:02 Ответить
И постоянно так - клише за клише. Времена меняются, а в речах иной раз будто слышишь речь с трибуны политбюро - "партия и народ едины"
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01.07.2022 12:06 Ответить
"Леаьій марш":- Громче песню запевай молодьож,молдьож...Эту ресню непогубишь,не убьйош... ...
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01.07.2022 12:19 Ответить
"Об'єднала народ і владу"- спічрайтер явно перестарався.
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01.07.2022 11:55 Ответить
Насмішило))). Щоб там ці квартальні спічрайтери не креативили, та мізки не напружували для промов з суфлера, хай і близько не надіються на "війна все спише". Прийде час, і за все відповісте. Від десятки тисяч померлих від ковіду, до десятки тисяч вбити через "нє надо нагнєтать, у нас всєлєнскоє пеєрєміріє, і курс на пасматрєть в глаза".
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01.07.2022 12:00 Ответить
Все ж таки наш народ не такий паскудний, як влада)
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01.07.2022 12:04 Ответить
ваш кацапский народ очень паскудный так же как зеленая про-кацапская власть в Украине
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02.07.2022 02:15 Ответить
Зюзя взяв до себе на роботу Поворознюка бо це бидло«гарно»вміє ображати Ю.Тимошенко.Весь Ютуб в цьому гівні.От,я і думаю чим молодий регіонал Зеленський відрізняється від бувалого,старого політичного збоченьця і агента російських спецслужб Порошенко?
Десятилітями агентура ФСБ знищувала Тимошенко через різні«патріотичні»канали і всякі не нав'язливі для бидла шоу.Результат думаю всі бачать на свої очі?!
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01.07.2022 12:21 Ответить
Ого, тюлькобот родился) Это та Юлька, которая вооружение Украины на газ выменяла? Помним такую
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01.07.2022 12:57 Ответить
агент російських спеслужб Порошенко?))) серьозно юляйоб,ти не *****? хто там кабальний договір на газнам зварганив,часом не юлька? га долбойоб?
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01.07.2022 14:57 Ответить
ты скотина кацапская твоя жЮлька сдала Украину мертветчуку это его лучшая шлюха
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02.07.2022 02:16 Ответить
"Війна обьеднала", коли цей совок лізе у філософію, то підкреслює свою нікчемність, а насправді війна зламала плани ліцедія, лягти під кремлівського комунофашиста, але він ще має надію, бо тримає всю кремлівську команду коло себе.
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01.07.2022 12:25 Ответить
Все надто аварійно. Повністю розгорнуто команду режиму тотожного бульбашського,й кацапського режиму! Всі структури влади й безвладдя Режими абсолютно тотожні. Ситувція після визволення загарбаного неймовірно закритична,геть по всіх параметрах. Прогнозування стану,процессів - абсурд. Кількість жертв,цього режиму по закінченню зими вимірюватиметься сотнями тисяч. Я,пас...
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01.07.2022 13:12 Ответить
Зняти заборону виїзду чоловікам від 18 до 60 років за межі України:
https://petition.president.gov.ua/petition/146960
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01.07.2022 12:31 Ответить
Схиляюся,що вірне рішення,більше спасти людей від винищення владою боневтіка. Матимуть,хоч,якийсь шанс. Гинетимуть не в бойових діях,гинутимуть від неможлиаості вижити
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01.07.2022 13:16 Ответить
нет единственная причина дать возможность выехать мужчинам это не умереть с голоду или не расплодить милиардные долги - потому-что пока работы нет а 4-й месяц люди начинают бомжевать или как батраки за копейки работать
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02.07.2022 02:20 Ответить
Така ненавість до слуг коломойського, що здається там не було ніяких 73%. Тоді стає зрозумілим чому вбили Бекешкіну і чому ЦИК розформували відразу ж після виборів.
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01.07.2022 12:49 Ответить
Мова не про ненависть,вони заганяютьь загал в фізичне винищення.Люди непомічають,що вони в концтаборному режимі,лише поки,клітка незачинилася
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01.07.2022 13:19 Ответить
Народ може і об'єднала але тепер через незаконну заборону на перетин кордону люди масово назавжди покидають країну, або покинуть при першій нагоді. Не всі хочуть жити в совку 2.0 де їм забороняють переміщуватись.
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01.07.2022 12:51 Ответить
так они же сами за это проголосовали - их же мдять предупреждали
или Порошенко или зеленский путин !
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02.07.2022 02:23 Ответить
Ганьбище. Крім совка в голові нічого більш нема. Нице, жадібне, пустопорожнє. Пригадайте парад на день незалежності 2018 і 2019, під білими прапорами капітуляції.
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01.07.2022 13:08 Ответить
Парад 2018 я і досі іноді дивлюся, коли хрчу настрій собі підняти
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01.07.2022 13:09 Ответить
З баранами будеш обєднуватись, клоун хриплий. Просрали підготовку до війни, уроди. А тепер всі їм щось винні.
Після перемоги над кацапами, готуйтесь
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01.07.2022 17:52 Ответить
 
 