Війна об'єднала народ і владу України, така єдність передалась Європі, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський наголосив, що у війні проти України неможливий пошук балансу.
Про це глава держави заявив під час виступу перед учасниками фестивалю 4GameChangers, інформує Цензор.НЕТ.
За словами президента, важливо, щоб після перемоги в цій війні Європа залишалася об’єднаною, а Україна була серед членів ЄС.
Відповідаючи на запитання, як зміниться Україна після цієї війни, він зазначив: "Україна вже змінилася. Іноді в суспільстві бувають суперечки, але ця війна об’єднала нашу державу. Вона об’єднала народ і владу. І така єдність після цього передалась, я вважаю, Європі".
Глава держави наголосив, що в цій війні неможливий пошук балансу, бо це як шукати баланс між добром і злом, між світлом і темрявою. Адже сьогодні на території нашої держави триває боротьба за життя в Україні і Європі.
Будь ласка, зачекайте...
Маленький мальчик спрашивает у отца, что такое политика. Отец чешет в затылке.
- Сейчас объясню... Вот я прихожу домой, приношу деньги. Я - Капиталист. Мама деньгами распоряжается - значит, она Правительство. Наша прислуга на нас работает - это Рабочий Класс. Дедушка смотрит, чтобы все было в порядке - значит, он Профсоюз. Ну и все мы стараемся для тебя, чтобы у тебя все было хорошо, значит, ты - Народ. А твой братик, который еще маленький - это наше Будущее. Понял?
- Не знаю, - говорит мальчик, - я подумаю и скажу утром, понял или нет.
Ночью мальчик слышит плач маленького брата - тот обкакался. Мальчик встает, выходит из комнаты и видит, что отец трахает служанку. Дедушка стоит за дверью и подглядывает. Мать спит. Утром мальчик говорит отцу:
- Теперь я понял, что такое политика. Это когда Капиталисты трахают Рабочий Класс, Профсоюзы за этим наблюдают, Правительство спит, на Народ всем плевать, а Будущее в говне.
В колхоз приехал лектор с лекцией "О любви". Народу в клуб набилось немерено - тема-то интересная. Вот лектор и говорит:
-Товарищи, любовь бывает, как известно, разная. Например любовь к своей семье, любовь к матери, любовь между молодыми людьми.
-Но есть ещё один вид любви - это любовь между нашей партией и народом.
-Вот об этой любви мы и будем сегодня говорить...
Голос из зала: так кто из них кого епёт?
Ми єдині з татаровими, ермаками, наумовими, вовками та абловими на золотих мерсах та іншими тварями обікравшими нас???
https://www.5632.com.ua/news/3279148/velike-budivnictvo-karer-brata-slugi-uzika-prodal-sebna-pocti-na-2-mlrd-grn
Про такий "рабовладельчиский строй" не міг мріяти навіть Яник.
Все згадаємо.
Свого часу.
і європеєць скаже..... скаже що шкода шо не знає рос. мову, бо таких матюків як хочеться видати, нігде немає більше
Десятилітями агентура ФСБ знищувала Тимошенко через різні«патріотичні»канали і всякі не нав'язливі для бидла шоу.Результат думаю всі бачать на свої очі?!
https://petition.president.gov.ua/petition/146960
или Порошенко или
зеленскийпутин !
Після перемоги над кацапами, готуйтесь