Війна об'єднала народ і владу України, така єдність передалась Європі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що у війні проти України неможливий пошук балансу.

Про це глава держави заявив під час виступу перед учасниками фестивалю 4GameChangers, інформує Цензор.НЕТ.

За словами президента, важливо, щоб після перемоги в цій війні Європа залишалася об’єднаною, а Україна була серед членів ЄС.

Відповідаючи на запитання, як зміниться Україна після цієї війни, він зазначив: "Україна вже змінилася. Іноді в суспільстві бувають суперечки, але ця війна об’єднала нашу державу. Вона об’єднала народ і владу. І така єдність після цього передалась, я вважаю, Європі".

Глава держави наголосив, що в цій війні неможливий пошук балансу, бо це як шукати баланс між добром і злом, між світлом і темрявою. Адже сьогодні на території нашої держави триває боротьба за життя в Україні і Європі.

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