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Войска РФ в Северодонецке ищут людей в свою "армию", - мэр Стрюк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Российские оккупанты пытаются пополнить ряды "армии "ЛНР" местным населением Северодонецка.

Об этом в эфире телемарафона сообщил городской голова Александр Стрюк, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне охотятся за людьми, которые поддерживают Украину. К счастью, значительное большинство из них эвакуировались", - отметил он.

По словам мэра, местным населением оккупанты пытаются пополнить ряды "армии "ЛНР".

Также, добавил Стрюк, инфраструктуру города пока восстановить невозможно, а регулярных поставок продовольствия в Северодонецк нет.

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Топ комментарии
+10
Редактор, треба перейти на українську назву міста - СІВЕРСЬКОДОНЕЦ
по назві річці Сіверський Донец
ДОНЕЦ- це приток ДОНА , а не міста Донецьк ‼️‼️‼️‼️
Прошу бути уважними
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01.07.2022 11:59
+7
У Стерненка вчора відео є: там три тітки з Сєвєродонецька чекали на "асвабадітєлєй". Ось, нехай їх беруть воювати.
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01.07.2022 12:13
+5
Відео в твітері "шикарні" були як місцеві чекали на асвабадитєлєй, то їжте і не обляпайтеся.
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01.07.2022 12:04
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Не має стратегічного значення - віддають людей для поповнення ворожої армії, замість того щоб вивезти, хоча й насильно... найс тактика гайс
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01.07.2022 11:56 Ответить
поїдьте вивезіть. Там 80-90% давно виїхало.
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01.07.2022 11:58 Ответить
Редактор, треба перейти на українську назву міста - СІВЕРСЬКОДОНЕЦ
по назві річці Сіверський Донец
ДОНЕЦ- це приток ДОНА , а не міста Донецьк ‼️‼️‼️‼️
Прошу бути уважними
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01.07.2022 11:59 Ответить
Сі́верський Доне́ць[Прим. 1] (також Діне́ць[1]) - річка півдня Східноєвропейської рівнини, що тече через Бєлгородську областьРосії, Харківську, Донецьку й Луганську області України, і Ростовську область Росії; права й найбільша притока Дону. Головна водна артерія Східної України.
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01.07.2022 12:00 Ответить
Точніше - СІВЕРСЬКОДОНЕЦЬ
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01.07.2022 12:02 Ответить
А какое отношение Северодонецк, имеет к реке Северский Донец, если эта река даже не протекает в городе?
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01.07.2022 12:36 Ответить
За містом вона, десь пара кілометрів.
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01.07.2022 16:25 Ответить
Нагадайте, коли офіційно відбулася зміна назви? А, точно, не відбулася.
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01.07.2022 16:24 Ответить
Відео в твітері "шикарні" були як місцеві чекали на асвабадитєлєй, то їжте і не обляпайтеся.
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01.07.2022 12:04 Ответить
У Стерненка вчора відео є: там три тітки з Сєвєродонецька чекали на "асвабадітєлєй". Ось, нехай їх беруть воювати.
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01.07.2022 12:13 Ответить
найдут они население в свою армию, ждунов
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01.07.2022 12:23 Ответить
Чому не призвали їх до ЗСУ а тепер їх погонять воювати проти України. Влада Зеленського -це гниль та мерзота....
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01.07.2022 12:35 Ответить
А тебе чому не призвали?
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01.07.2022 13:45 Ответить
Плоскостопіє.
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01.07.2022 14:24 Ответить
Самое печальное, что найдут много желающих воевать против Украины среди местных любителей хрюсского мира, коллаборантов.
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01.07.2022 12:52 Ответить
Та там і не залишилося нікого, крім пенсіонерів
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01.07.2022 13:41 Ответить
 
 