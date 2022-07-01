Войска РФ в Северодонецке ищут людей в свою "армию", - мэр Стрюк

Российские оккупанты пытаются пополнить ряды "армии "ЛНР" местным населением Северодонецка.

Об этом в эфире телемарафона сообщил городской голова Александр Стрюк, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне охотятся за людьми, которые поддерживают Украину. К счастью, значительное большинство из них эвакуировались", - отметил он.

По словам мэра, местным населением оккупанты пытаются пополнить ряды "армии "ЛНР".

Также, добавил Стрюк, инфраструктуру города пока восстановить невозможно, а регулярных поставок продовольствия в Северодонецк нет.

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