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Війська РФ у Сєверодонецьку шукають людей в свою "армію", - мер Стрюк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Російські окупанти намагаються поповнити лави "армії "ЛНР" місцевим населенням Сєверодонецька.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова Олександр Стрюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни полюють на людей, які підтримують Україну. На щастя, значна більшість з них евакуювалася", - зазначив він.

За словами мера, місцевим населенням окупанти намагаються поповнити лави "армії "ЛНР".

Також, додав Стрюк, інфраструктуру міста наразі відновити неможливо, а регулярних поставок їжі до Сєверодонецька немає.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
Редактор, треба перейти на українську назву міста - СІВЕРСЬКОДОНЕЦ
по назві річці Сіверський Донец
ДОНЕЦ- це приток ДОНА , а не міста Донецьк ‼️‼️‼️‼️
Прошу бути уважними
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01.07.2022 11:59
+7
У Стерненка вчора відео є: там три тітки з Сєвєродонецька чекали на "асвабадітєлєй". Ось, нехай їх беруть воювати.
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01.07.2022 12:13
+5
Відео в твітері "шикарні" були як місцеві чекали на асвабадитєлєй, то їжте і не обляпайтеся.
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01.07.2022 12:04
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Не має стратегічного значення - віддають людей для поповнення ворожої армії, замість того щоб вивезти, хоча й насильно... найс тактика гайс
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01.07.2022 11:56 Відповісти
поїдьте вивезіть. Там 80-90% давно виїхало.
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01.07.2022 11:58 Відповісти
Редактор, треба перейти на українську назву міста - СІВЕРСЬКОДОНЕЦ
по назві річці Сіверський Донец
ДОНЕЦ- це приток ДОНА , а не міста Донецьк ‼️‼️‼️‼️
Прошу бути уважними
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01.07.2022 11:59 Відповісти
Сі́верський Доне́ць[Прим. 1] (також Діне́ць[1]) - річка півдня Східноєвропейської рівнини, що тече через Бєлгородську областьРосії, Харківську, Донецьку й Луганську області України, і Ростовську область Росії; права й найбільша притока Дону. Головна водна артерія Східної України.
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01.07.2022 12:00 Відповісти
Точніше - СІВЕРСЬКОДОНЕЦЬ
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01.07.2022 12:02 Відповісти
А какое отношение Северодонецк, имеет к реке Северский Донец, если эта река даже не протекает в городе?
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01.07.2022 12:36 Відповісти
За містом вона, десь пара кілометрів.
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01.07.2022 16:25 Відповісти
Нагадайте, коли офіційно відбулася зміна назви? А, точно, не відбулася.
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01.07.2022 16:24 Відповісти
Відео в твітері "шикарні" були як місцеві чекали на асвабадитєлєй, то їжте і не обляпайтеся.
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01.07.2022 12:04 Відповісти
У Стерненка вчора відео є: там три тітки з Сєвєродонецька чекали на "асвабадітєлєй". Ось, нехай їх беруть воювати.
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01.07.2022 12:13 Відповісти
найдут они население в свою армию, ждунов
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01.07.2022 12:23 Відповісти
Чому не призвали їх до ЗСУ а тепер їх погонять воювати проти України. Влада Зеленського -це гниль та мерзота....
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01.07.2022 12:35 Відповісти
А тебе чому не призвали?
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01.07.2022 13:45 Відповісти
Плоскостопіє.
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01.07.2022 14:24 Відповісти
Самое печальное, что найдут много желающих воевать против Украины среди местных любителей хрюсского мира, коллаборантов.
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01.07.2022 12:52 Відповісти
Та там і не залишилося нікого, крім пенсіонерів
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01.07.2022 13:41 Відповісти
 
 