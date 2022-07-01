ВР назначила Лубинца омбудсменом

Верховная Рада назначила нардепа Дмитрия Лубинца Уполномоченным Верховной рады по правам человека.

Об этом сообщил в Telegram-канале нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Подробности голосования пока не сообщаются.

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