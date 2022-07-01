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ВР назначила Лубинца омбудсменом
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада назначила нардепа Дмитрия Лубинца Уполномоченным Верховной рады по правам человека.
Об этом сообщил в Telegram-канале нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Подробности голосования пока не сообщаются.
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Він був одним із 59 депутатів, що підписали подання, на підставі якого Конституційний суд України скасував статтю Кримінального кодексу України про незаконне збагачення, що зобов'язувала держслужбовців давати пояснення про джерела їх доходів і доходів членів їх сімей.
1) Був одним з 59 депутатів, що підписали подання, на підставі якого Конституційний
суд України скасував статтю Кримінального кодексу України про незаконне збагачення,
що зобов'язувала держслужбовців давати пояснення про джерела їх доходів і доходів
членів їх сімей. Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення в Україні
запровадили у 2015 році. Це було однією з вимог ЄС на виконання Плану дій з візової
лібералізації, а також одним із зобов'язань України перед МВФ, закріпленим
меморандумом.
2) 2019 року пройщов до Верховної Ради як безпартійний самовисуванець за округом № 60 (Донецька область) і став членом депутатської групи «За майбутнє», яка 2 червня 2020 року стала партією. Партія де більшість депутатів є фігурантами антикорупційних розслідувань
Стаття 10. Неприпустимість припинення повноважень органів державної влади, інших державних органів в умовах воєнного стану
1. У період дії воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, судів, органів прокуратури, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, розвідувальних органів та органів, підрозділи яких здійснюють контррозвідувальну діяльність.
Чи є легітимним Лубінець?
Альхен Зелупы.
Половине страны
Конценсум -досягнуто згоди
Мундиаль -чемпионат мира
Омбудсмена управляющий делами
Почему не выразиться на понятном языке
Журналистам понятно но некоторые даже выговорить правильно слово не могут
последнее
КонсенсуС. Кто есть ху?
Займався підкупом виборців.
У лютому 2016 року Илья Кива був звинувачений військовими в причетності до контрабанди з непідконтрольних українській владі територій так званих ДНР та ЛНР, яке він здійснював разом з депутатом від БПП Дмитром Лубінцем.
И т.д.
Этот Лубинець вместе с Кивой занимались контрабандой с ЛДНР в свое время - нужные кадры для работы с "той стороной")
До речі, нам так і не пояснили, чому звільнили Денісову. Вона розповідала суспільству про страшні злочини насильства на українським жінками, дітьми та чоловіками . Складається враження, що з мАскви прийшло розпорядження звільнити омбудсмена за те, що ганьбить расєйських окупантів своїми розповідями про їхні злочини проти людяності. Як тільки звільнили Денісову, то і зґвалтування дітей та жінок ординцями-нелюдами одразу наче припинились.