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Новости Политика Украины
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ВР (28732) назначение (2048) омбудсмен (577) Лубинец Дмитрий (222)

ВР назначила Лубинца омбудсменом

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

лубінець

Верховная Рада назначила нардепа Дмитрия Лубинца Уполномоченным Верховной рады по правам человека.

Об этом сообщил в Telegram-канале нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Подробности голосования пока не сообщаются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет ВР по правам человека согласовал назначение Лубинца на должность омбудсмена
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Топ комментарии
+64
Він - слуга Коломойського, "За майбутнє".
Він був одним із 59 депутатів, що підписали подання, на підставі якого Конституційний суд України скасував статтю Кримінального кодексу України про незаконне збагачення, що зобов'язувала держслужбовців давати пояснення про джерела їх доходів і доходів членів їх сімей.
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01.07.2022 13:18
+51
Черговий зелений жополиз?
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01.07.2022 13:10
+37
Зеля обставляє себе новимі літсамі.
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01.07.2022 13:12
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Черговий зелений жополиз?
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01.07.2022 13:10 Ответить
Зеля обставляє себе новимі літсамі.
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01.07.2022 13:12 Ответить
У него всё написано на лице)
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01.07.2022 22:31 Ответить
Хто така ця Лубенця?
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01.07.2022 13:11 Ответить
НД 8,-го созыва от БПП
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01.07.2022 13:16 Ответить
А до цього?
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01.07.2022 16:55 Ответить
Він - слуга Коломойського, "За майбутнє".
Він був одним із 59 депутатів, що підписали подання, на підставі якого Конституційний суд України скасував статтю Кримінального кодексу України про незаконне збагачення, що зобов'язувала держслужбовців давати пояснення про джерела їх доходів і доходів членів їх сімей.
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01.07.2022 13:18 Ответить
Так іншого від кварталу і очікувати не варто
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01.07.2022 13:32 Ответить
У лютому 2016 року Кива був звинувачений військовими в причетності до контрабанди з непідконтрольних Києву територій так званих ДНР та ЛНР, яке він здійснював разом з депутатом від БПП Дмитром Лубінцем
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01.07.2022 13:38 Ответить
Призначила його хіба не Zелена влада -95?
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01.07.2022 13:52 Ответить
На посаду омбудсмена маю на увазі
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01.07.2022 13:53 Ответить
Тоді звався б ЛУБЯНЕЦЬ?
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01.07.2022 14:26 Ответить
Звичайний гельмінт -політикан,вчасно мімікрує та мігрує ,з кубла в інше кубло !!))
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01.07.2022 13:20 Ответить
любитель незаконного збагачення, ну раз він голосував за те, що анулювати статтю яка змушала держслужбовців до звітування де взяли гроші на тачки, яхти і вілли.
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02.07.2022 03:20 Ответить
Черговий малазієць у владі.
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01.07.2022 13:13 Ответить
Маланський поц у повній красі. За що гине цвіт украінства, коли ця поцовська верхушка ляльководить...
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01.07.2022 13:57 Ответить
Ти всюди бачиш євреїв? Сходи перевірся, може в тебе юдофобія.
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02.07.2022 07:21 Ответить
а ви самі подивіться хто на керівних посадах - скількох українців нарахуєте ?
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02.07.2022 08:11 Ответить
Як же ти в США страждаєш, бідний? Там же євреїв багато.
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02.07.2022 07:23 Ответить
звучить як з луб'янки призначили хоч какая разніца !
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01.07.2022 13:14 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває!! В кублі кремлівських зелених гнид поповнення!!))
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01.07.2022 13:17 Ответить
ці всі літца на одну рожу.
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01.07.2022 13:19 Ответить
зеленые члены по какому закону сняли Денисову ????? Дай Бог закончится война---начнутся разборки с зеленой сволочью !!!!
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01.07.2022 14:53 Ответить
віддали бєні посаду
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01.07.2022 13:26 Ответить
І не просто бені, враховуючи тісну співпрацю бабломойського з ******.
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01.07.2022 16:57 Ответить
гутаперчевый мальчик, хоть куда..(
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01.07.2022 13:27 Ответить
ВСЕ ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО ЛУБІНЦЯ -

1) Був одним з 59 депутатів, що підписали подання, на підставі якого Конституційний
суд України скасував статтю Кримінального кодексу України про незаконне збагачення,
що зобов'язувала держслужбовців давати пояснення про джерела їх доходів і доходів
членів їх сімей. Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення в Україні
запровадили у 2015 році. Це було однією з вимог ЄС на виконання Плану дій з візової
лібералізації, а також одним із зобов'язань України перед МВФ, закріпленим
меморандумом.

2) 2019 року пройщов до Верховної Ради як безпартійний самовисуванець за округом № 60 (Донецька область) і став членом депутатської групи «За майбутнє», яка 2 червня 2020 року стала партією. Партія де більшість депутатів є фігурантами антикорупційних розслідувань
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01.07.2022 13:33 Ответить
Безсовісна й безпринципна істота влізла на посаду незаконно звільненої попередниці. І з такими діями хочуть стати членами ЄС?
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01.07.2022 13:33 Ответить
А де хоч один приклад захисту прав людини цим депутатом?
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01.07.2022 14:33 Ответить
ну він допоміг відмінити статтю про незаконне збагачення, захистив тим самим всіх корупціонерів країни, скільки їх там? чимало, судячи з того як країну пограбували. Але біологічно вони люди, то ж ...такі да, захистив.
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02.07.2022 03:23 Ответить
а кто тебе сказал что зеленский и его шобла хотят в ЕС ? они хотят воровать с каломойшей и дальше
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02.07.2022 02:27 Ответить
Морда лица прям таки лоснится от защиты "прав людини".
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01.07.2022 13:36 Ответить
коломойський- яж не обіцяв,що зеленський буде слуга саме українського народу-їжте 73% та тіштеся.
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01.07.2022 13:37 Ответить
довго не протягне, звільнять
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01.07.2022 13:41 Ответить
Здається мені,що ця пошесть зникне тільки разом із Зелупою.
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01.07.2022 14:21 Ответить
аби замість цього інший не прийшов, який теж має тісні зв"язки з олігархами, на стільки тісні що готовий виконувати будь-які їх замовлення, і чхати вже на репутацію і на решта.
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02.07.2022 03:24 Ответить
ЗАКОН УКРАЇНИ "Про правовий режим воєнного стану"

Стаття 10. Неприпустимість припинення повноважень органів державної влади, інших державних органів в умовах воєнного стану

1. У період дії воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, судів, органів прокуратури, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, розвідувальних органів та органів, підрозділи яких здійснюють контррозвідувальну діяльність.

Чи є легітимним Лубінець?
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01.07.2022 13:45 Ответить
Зеленський давно начхав на Конституцію України !!
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01.07.2022 14:10 Ответить
И не только начхав, а и положил большой-пребольшой болт
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01.07.2022 14:17 Ответить
Угу..А перед этим он её неоднократно изнасиловал неестественным способом.
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01.07.2022 14:24 Ответить
нелзя допускать зеленгского к пианино, роялям и Конституции
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01.07.2022 16:52 Ответить
Ой. Да какаяразніца?
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01.07.2022 17:35 Ответить
Никто не жополиз зели. Все они (включая зелю) - жополизы бени...Вообще, это бенина война. Ведь это ему никуда кроме рашки неьзя соваться... что не умаляет вины исполнителей (включая зелю)
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01.07.2022 13:54 Ответить
Агент хабада!
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01.07.2022 13:55 Ответить
Ну нарешті зелені призначили знленого Жлобинця
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01.07.2022 14:09 Ответить
Навіть не бажаю ритись в неті,щоб дізнатись про минуле чергового слуги,тупого,корумпованого прислужника з єрмаківської ОПи.
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01.07.2022 14:39 Ответить



Альхен Зелупы.
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01.07.2022 14:56 Ответить
Шось якось стрьомно, щоб цей жидок захищав права людини - він більше на ісламського терориста схожий, ніж на слугу народа
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01.07.2022 21:15 Ответить
Відтепер -про згвалтування орками дітей і жінок-нічичрк! Бо ("зрадниця!) Денисова брехала що б очорнити визволителів!
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01.07.2022 15:02 Ответить
Воно ще й маланець ?
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01.07.2022 15:03 Ответить
Зеленомойское мурло хватит ставить на ключевые посты таких ничтожест.Посмотрите 6а это рыло.Оно само за себя говорит.С души воротит от паскуд
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01.07.2022 15:18 Ответить
Этого борода на фронт
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01.07.2022 15:21 Ответить
Смотрю на него, и он мне сильно не нравится, ничего обьяснить не могу.
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01.07.2022 15:45 Ответить
По Конституції під час воєнного стану не може бути змінені такі посадовці, як омбудсмен. Звільнили незаконно за допомогою ОПЗЖ і призначення відповідно незаконне.
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01.07.2022 15:58 Ответить
так зелеснкий постоянно нарушает конституцию
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02.07.2022 02:29 Ответить
Во время переправы не меняют лошадей. А тем более на троянского ишака пройдоху. И тут всегда логичней женщина.
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01.07.2022 16:12 Ответить
О, той сами, який вважає, що брехати у деклараціії і МОЖНА і НУЖНО!
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01.07.2022 16:14 Ответить
Боже, коли вже в нас Алєйніки стануть Олійниками, Єфіменки Юхименками, а Лубінці Луб'янцями?
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01.07.2022 16:53 Ответить
Алєйнік, Єрьоменко - білоруські прізвища. До речі, Арестович теж.
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01.07.2022 23:37 Ответить
зеленый арестович чистокровный кацап-пидалург
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02.07.2022 02:30 Ответить
Начиная с Горбачёва у нас пошла мода на слова непонятные
Половине страны
Конценсум -досягнуто згоди
Мундиаль -чемпионат мира
Омбудсмена управляющий делами
Почему не выразиться на понятном языке
Журналистам понятно но некоторые даже выговорить правильно слово не могут
последнее
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01.07.2022 17:03 Ответить
@Влад Яресько 037f4ad7

КонсенсуС. Кто есть ху?
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01.07.2022 17:16 Ответить
это у вас у кацапов у нас никакого горбачева не было
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02.07.2022 02:31 Ответить
Яке чесне, незамаране обличчя!
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01.07.2022 17:15 Ответить
Як і осікувалось - це черговий ЗЕбуїн від найвеличнішого піаніста ********** ЗЕлупи..
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01.07.2022 17:24 Ответить
Ліве крило Бені "за майдктнє Бені", а праве крило Бені "слуги Бені" так і керують державою.
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01.07.2022 19:04 Ответить
если бы только беня управлял а не пыня в добавку еще..
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02.07.2022 02:32 Ответить
Цей назахищає. Змучене, зхудале обличчя, через яке проглядається турбота про всіх і кожного. Що не рішення, то зашквар. Вже й не цікаво.
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01.07.2022 19:16 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=fdwePxbOCyg
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01.07.2022 20:00 Ответить
Мда((((
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01.07.2022 20:25 Ответить
тихотихо.зараз обурюватись не на часі
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01.07.2022 21:22 Ответить
Яке миле сепарське рило!!!
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01.07.2022 21:54 Ответить
Какая отвратительная рожа
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01.07.2022 22:27 Ответить
Обычное лицо неславянской национальности Лубинец(псевдоним).

Займався підкупом виборців.

У лютому 2016 року Илья Кива був звинувачений військовими в причетності до контрабанди з непідконтрольних українській владі територій так званих ДНР та ЛНР, яке він здійснював разом з депутатом від БПП Дмитром Лубінцем.
И т.д.
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01.07.2022 23:01 Ответить
Был в Фронте змин, потом в БПП, теперь За майбутне и вот омбудсмен Зели - абсолютно беспринципный и гибкий тип)
Этот Лубинець вместе с Кивой занимались контрабандой с ЛДНР в свое время - нужные кадры для работы с "той стороной")
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01.07.2022 23:05 Ответить
Одразу видно - слухняний єврейський хлопчик, буде робити все, що скаже єврейська бабця Бєня.
До речі, нам так і не пояснили, чому звільнили Денісову. Вона розповідала суспільству про страшні злочини насильства на українським жінками, дітьми та чоловіками . Складається враження, що з мАскви прийшло розпорядження звільнити омбудсмена за те, що ганьбить расєйських окупантів своїми розповідями про їхні злочини проти людяності. Як тільки звільнили Денісову, то і зґвалтування дітей та жінок ординцями-нелюдами одразу наче припинились.
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02.07.2022 00:44 Ответить
Это ******!!!!!!!!!!!! Его место на параше а власть назначает этого ПОЦа на должность. Маланцы своих не бросают!!!! Печально что это происходит во время войны, но надеюсь что после войны и смены власти пожобные суки окажутся в каменоломнях!!!!!!!!!!!!!!
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02.07.2022 08:18 Ответить
Наверняка будет защищать права иудеев которые из Израиля на паломничество каждый год сунутся. У него на морде все написано. Тут даже гадать не надо.
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02.07.2022 08:44 Ответить
Хочете дзізнатися чи буде захищати ваші права Дмитро Лубінець? Відкрийте українську версію журналу Форбс. Знайдіть там своє прізвище. Знайшли? Вітаю! Вас і ваші інтереси буде захищати Дмитро Лубінець !
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02.07.2022 08:45 Ответить
Це точно буде розповідати як суворо гвалтують саме кацапських вояк.
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02.07.2022 09:01 Ответить
 
 