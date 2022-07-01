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Новини Політика України
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ВР (11734) призначення (1020) омбудсмен (388) Лубінець Дмитро (328)

ВР призначила Лубінця омбудсменом

Новини Цензор.НЕТ Політика України

лубінець

Верховна Рада призначила нардепа Дмитра Лубінця Уповноваженим Верховної Ради з прав людини.

Про це повідомив у Telegram-каналі нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення підтримали 250 парламентарів на пленарному засіданні у п'ятницю

Також читайте: Комітет ВР з прав людини погодив призначення Лубінця на посаду омбудсмена

Нагадаємо, 31 травня народні депутати звільнили Людмилу Денісову з посади уповноваженого Верховної Ради з прав людини. За звільнення Денісової проголосували 234 парламентарії. Денісова називає звільнення незаконним та обіцяє оскаржити його в суді.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+64
Він - слуга Коломойського, "За майбутнє".
Він був одним із 59 депутатів, що підписали подання, на підставі якого Конституційний суд України скасував статтю Кримінального кодексу України про незаконне збагачення, що зобов'язувала держслужбовців давати пояснення про джерела їх доходів і доходів членів їх сімей.
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01.07.2022 13:18
+51
Черговий зелений жополиз?
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01.07.2022 13:10
+37
Зеля обставляє себе новимі літсамі.
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01.07.2022 13:12
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Черговий зелений жополиз?
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01.07.2022 13:10 Відповісти
Зеля обставляє себе новимі літсамі.
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01.07.2022 13:12 Відповісти
У него всё написано на лице)
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01.07.2022 22:31 Відповісти
Хто така ця Лубенця?
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01.07.2022 13:11 Відповісти
НД 8,-го созыва от БПП
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01.07.2022 13:16 Відповісти
А до цього?
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01.07.2022 16:55 Відповісти
Він - слуга Коломойського, "За майбутнє".
Він був одним із 59 депутатів, що підписали подання, на підставі якого Конституційний суд України скасував статтю Кримінального кодексу України про незаконне збагачення, що зобов'язувала держслужбовців давати пояснення про джерела їх доходів і доходів членів їх сімей.
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01.07.2022 13:18 Відповісти
Так іншого від кварталу і очікувати не варто
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01.07.2022 13:32 Відповісти
У лютому 2016 року Кива був звинувачений військовими в причетності до контрабанди з непідконтрольних Києву територій так званих ДНР та ЛНР, яке він здійснював разом з депутатом від БПП Дмитром Лубінцем
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01.07.2022 13:38 Відповісти
Призначила його хіба не Zелена влада -95?
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01.07.2022 13:52 Відповісти
На посаду омбудсмена маю на увазі
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01.07.2022 13:53 Відповісти
Тоді звався б ЛУБЯНЕЦЬ?
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01.07.2022 14:26 Відповісти
Звичайний гельмінт -політикан,вчасно мімікрує та мігрує ,з кубла в інше кубло !!))
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01.07.2022 13:20 Відповісти
любитель незаконного збагачення, ну раз він голосував за те, що анулювати статтю яка змушала держслужбовців до звітування де взяли гроші на тачки, яхти і вілли.
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02.07.2022 03:20 Відповісти
Черговий малазієць у владі.
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01.07.2022 13:13 Відповісти
Маланський поц у повній красі. За що гине цвіт украінства, коли ця поцовська верхушка ляльководить...
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01.07.2022 13:57 Відповісти
Ти всюди бачиш євреїв? Сходи перевірся, може в тебе юдофобія.
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02.07.2022 07:21 Відповісти
а ви самі подивіться хто на керівних посадах - скількох українців нарахуєте ?
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02.07.2022 08:11 Відповісти
Як же ти в США страждаєш, бідний? Там же євреїв багато.
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02.07.2022 07:23 Відповісти
звучить як з луб'янки призначили хоч какая разніца !
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01.07.2022 13:14 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває!! В кублі кремлівських зелених гнид поповнення!!))
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01.07.2022 13:17 Відповісти
ці всі літца на одну рожу.
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01.07.2022 13:19 Відповісти
зеленые члены по какому закону сняли Денисову ????? Дай Бог закончится война---начнутся разборки с зеленой сволочью !!!!
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01.07.2022 14:53 Відповісти
віддали бєні посаду
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01.07.2022 13:26 Відповісти
І не просто бені, враховуючи тісну співпрацю бабломойського з ******.
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01.07.2022 16:57 Відповісти
гутаперчевый мальчик, хоть куда..(
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01.07.2022 13:27 Відповісти
ВСЕ ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО ЛУБІНЦЯ -

1) Був одним з 59 депутатів, що підписали подання, на підставі якого Конституційний
суд України скасував статтю Кримінального кодексу України про незаконне збагачення,
що зобов'язувала держслужбовців давати пояснення про джерела їх доходів і доходів
членів їх сімей. Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення в Україні
запровадили у 2015 році. Це було однією з вимог ЄС на виконання Плану дій з візової
лібералізації, а також одним із зобов'язань України перед МВФ, закріпленим
меморандумом.

2) 2019 року пройщов до Верховної Ради як безпартійний самовисуванець за округом № 60 (Донецька область) і став членом депутатської групи «За майбутнє», яка 2 червня 2020 року стала партією. Партія де більшість депутатів є фігурантами антикорупційних розслідувань
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01.07.2022 13:33 Відповісти
Безсовісна й безпринципна істота влізла на посаду незаконно звільненої попередниці. І з такими діями хочуть стати членами ЄС?
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01.07.2022 13:33 Відповісти
А де хоч один приклад захисту прав людини цим депутатом?
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01.07.2022 14:33 Відповісти
ну він допоміг відмінити статтю про незаконне збагачення, захистив тим самим всіх корупціонерів країни, скільки їх там? чимало, судячи з того як країну пограбували. Але біологічно вони люди, то ж ...такі да, захистив.
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02.07.2022 03:23 Відповісти
а кто тебе сказал что зеленский и его шобла хотят в ЕС ? они хотят воровать с каломойшей и дальше
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02.07.2022 02:27 Відповісти
Морда лица прям таки лоснится от защиты "прав людини".
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01.07.2022 13:36 Відповісти
коломойський- яж не обіцяв,що зеленський буде слуга саме українського народу-їжте 73% та тіштеся.
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01.07.2022 13:37 Відповісти
довго не протягне, звільнять
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01.07.2022 13:41 Відповісти
Здається мені,що ця пошесть зникне тільки разом із Зелупою.
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01.07.2022 14:21 Відповісти
аби замість цього інший не прийшов, який теж має тісні зв"язки з олігархами, на стільки тісні що готовий виконувати будь-які їх замовлення, і чхати вже на репутацію і на решта.
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02.07.2022 03:24 Відповісти
ЗАКОН УКРАЇНИ "Про правовий режим воєнного стану"

Стаття 10. Неприпустимість припинення повноважень органів державної влади, інших державних органів в умовах воєнного стану

1. У період дії воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, судів, органів прокуратури, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, розвідувальних органів та органів, підрозділи яких здійснюють контррозвідувальну діяльність.

Чи є легітимним Лубінець?
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01.07.2022 13:45 Відповісти
Зеленський давно начхав на Конституцію України !!
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01.07.2022 14:10 Відповісти
И не только начхав, а и положил большой-пребольшой болт
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01.07.2022 14:17 Відповісти
Угу..А перед этим он её неоднократно изнасиловал неестественным способом.
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01.07.2022 14:24 Відповісти
нелзя допускать зеленгского к пианино, роялям и Конституции
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01.07.2022 16:52 Відповісти
Ой. Да какаяразніца?
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01.07.2022 17:35 Відповісти
Никто не жополиз зели. Все они (включая зелю) - жополизы бени...Вообще, это бенина война. Ведь это ему никуда кроме рашки неьзя соваться... что не умаляет вины исполнителей (включая зелю)
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01.07.2022 13:54 Відповісти
Агент хабада!
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01.07.2022 13:55 Відповісти
Ну нарешті зелені призначили знленого Жлобинця
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01.07.2022 14:09 Відповісти
Навіть не бажаю ритись в неті,щоб дізнатись про минуле чергового слуги,тупого,корумпованого прислужника з єрмаківської ОПи.
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01.07.2022 14:39 Відповісти



Альхен Зелупы.
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01.07.2022 14:56 Відповісти
Шось якось стрьомно, щоб цей жидок захищав права людини - він більше на ісламського терориста схожий, ніж на слугу народа
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01.07.2022 21:15 Відповісти
Відтепер -про згвалтування орками дітей і жінок-нічичрк! Бо ("зрадниця!) Денисова брехала що б очорнити визволителів!
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01.07.2022 15:02 Відповісти
Воно ще й маланець ?
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01.07.2022 15:03 Відповісти
Зеленомойское мурло хватит ставить на ключевые посты таких ничтожест.Посмотрите 6а это рыло.Оно само за себя говорит.С души воротит от паскуд
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01.07.2022 15:18 Відповісти
Этого борода на фронт
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01.07.2022 15:21 Відповісти
Смотрю на него, и он мне сильно не нравится, ничего обьяснить не могу.
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01.07.2022 15:45 Відповісти
По Конституції під час воєнного стану не може бути змінені такі посадовці, як омбудсмен. Звільнили незаконно за допомогою ОПЗЖ і призначення відповідно незаконне.
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01.07.2022 15:58 Відповісти
так зелеснкий постоянно нарушает конституцию
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02.07.2022 02:29 Відповісти
Во время переправы не меняют лошадей. А тем более на троянского ишака пройдоху. И тут всегда логичней женщина.
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01.07.2022 16:12 Відповісти
О, той сами, який вважає, що брехати у деклараціії і МОЖНА і НУЖНО!
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01.07.2022 16:14 Відповісти
Боже, коли вже в нас Алєйніки стануть Олійниками, Єфіменки Юхименками, а Лубінці Луб'янцями?
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01.07.2022 16:53 Відповісти
Алєйнік, Єрьоменко - білоруські прізвища. До речі, Арестович теж.
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01.07.2022 23:37 Відповісти
зеленый арестович чистокровный кацап-пидалург
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02.07.2022 02:30 Відповісти
Начиная с Горбачёва у нас пошла мода на слова непонятные
Половине страны
Конценсум -досягнуто згоди
Мундиаль -чемпионат мира
Омбудсмена управляющий делами
Почему не выразиться на понятном языке
Журналистам понятно но некоторые даже выговорить правильно слово не могут
последнее
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01.07.2022 17:03 Відповісти
@Влад Яресько 037f4ad7

КонсенсуС. Кто есть ху?
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01.07.2022 17:16 Відповісти
это у вас у кацапов у нас никакого горбачева не было
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02.07.2022 02:31 Відповісти
Яке чесне, незамаране обличчя!
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01.07.2022 17:15 Відповісти
Як і осікувалось - це черговий ЗЕбуїн від найвеличнішого піаніста ********** ЗЕлупи..
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01.07.2022 17:24 Відповісти
Ліве крило Бені "за майдктнє Бені", а праве крило Бені "слуги Бені" так і керують державою.
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01.07.2022 19:04 Відповісти
если бы только беня управлял а не пыня в добавку еще..
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02.07.2022 02:32 Відповісти
Цей назахищає. Змучене, зхудале обличчя, через яке проглядається турбота про всіх і кожного. Що не рішення, то зашквар. Вже й не цікаво.
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01.07.2022 19:16 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fdwePxbOCyg
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01.07.2022 20:00 Відповісти
Мда((((
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01.07.2022 20:25 Відповісти
тихотихо.зараз обурюватись не на часі
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01.07.2022 21:22 Відповісти
Яке миле сепарське рило!!!
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01.07.2022 21:54 Відповісти
Какая отвратительная рожа
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01.07.2022 22:27 Відповісти
Обычное лицо неславянской национальности Лубинец(псевдоним).

Займався підкупом виборців.

У лютому 2016 року Илья Кива був звинувачений військовими в причетності до контрабанди з непідконтрольних українській владі територій так званих ДНР та ЛНР, яке він здійснював разом з депутатом від БПП Дмитром Лубінцем.
И т.д.
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01.07.2022 23:01 Відповісти
Был в Фронте змин, потом в БПП, теперь За майбутне и вот омбудсмен Зели - абсолютно беспринципный и гибкий тип)
Этот Лубинець вместе с Кивой занимались контрабандой с ЛДНР в свое время - нужные кадры для работы с "той стороной")
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01.07.2022 23:05 Відповісти
Одразу видно - слухняний єврейський хлопчик, буде робити все, що скаже єврейська бабця Бєня.
До речі, нам так і не пояснили, чому звільнили Денісову. Вона розповідала суспільству про страшні злочини насильства на українським жінками, дітьми та чоловіками . Складається враження, що з мАскви прийшло розпорядження звільнити омбудсмена за те, що ганьбить расєйських окупантів своїми розповідями про їхні злочини проти людяності. Як тільки звільнили Денісову, то і зґвалтування дітей та жінок ординцями-нелюдами одразу наче припинились.
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02.07.2022 00:44 Відповісти
Это ******!!!!!!!!!!!! Его место на параше а власть назначает этого ПОЦа на должность. Маланцы своих не бросают!!!! Печально что это происходит во время войны, но надеюсь что после войны и смены власти пожобные суки окажутся в каменоломнях!!!!!!!!!!!!!!
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02.07.2022 08:18 Відповісти
Наверняка будет защищать права иудеев которые из Израиля на паломничество каждый год сунутся. У него на морде все написано. Тут даже гадать не надо.
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02.07.2022 08:44 Відповісти
Хочете дзізнатися чи буде захищати ваші права Дмитро Лубінець? Відкрийте українську версію журналу Форбс. Знайдіть там своє прізвище. Знайшли? Вітаю! Вас і ваші інтереси буде захищати Дмитро Лубінець !
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02.07.2022 08:45 Відповісти
Це точно буде розповідати як суворо гвалтують саме кацапських вояк.
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02.07.2022 09:01 Відповісти
 
 