ВР призначила Лубінця омбудсменом

Верховна Рада призначила нардепа Дмитра Лубінця Уповноваженим Верховної Ради з прав людини.

Про це повідомив у Telegram-каналі нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення підтримали 250 парламентарів на пленарному засіданні у п'ятницю

Також читайте: Комітет ВР з прав людини погодив призначення Лубінця на посаду омбудсмена

Нагадаємо, 31 травня народні депутати звільнили Людмилу Денісову з посади уповноваженого Верховної Ради з прав людини. За звільнення Денісової проголосували 234 парламентарії. Денісова називає звільнення незаконним та обіцяє оскаржити його в суді.