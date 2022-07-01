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Российский самолет с ракетой, которая ударила по ТЦ в Кременчуге, летел с аэродрома в Калужской области, - Монастырский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кременчук

Украинские правоохранительные органы имеют данные, что самолет с ракетой, выпущенной по ТЦ "Амстор" в Кременчуге, летел из аэродрома в Калужской области, конкретизируется информация о летчиках

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По Кременчугу. У нас есть понимание, откуда взлетал самолет ТУ-22, со смертоносной ракетой Х-22 с почти тонной взрывчатки – это аэродром в Калужской области. Мы понимаем, кто именно в эту смену находился на аэродроме", - сказал министр.

По словам Монастырского, также конкретизируются данные, кто именно находился в этом самолете.

"Тут мы подключаем многих расследователей, работает наша разведка, помогает разведка партнеров, чтобы установить персональные данные лиц, которые осуществили этот выстрел по гражданскому объекту", - добавил глава МВД.

Он отметил, что в субботу, 2 июля, уже будут данные о точном количестве жертв ракетного удара то торговому центру. "Криминалистическая лаборатория собирает образцы ДНК и сравнивает их с образцами ДНК родственников, которые обращаются", - добавил Монастырский.

Руководитель ведомтсва подчеркнул также, что материалы расследования будут переданы в международные инстанции.

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Кроме того, министр обратил внимание, что устанавливаются и данные о том, откуда и кто осуществил выпуск ракеты по Одесской области 1 июля.

"Эти люди однозначно будут установлены. Собираться доказательства", - подытожил глава МВД Украины.
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Топ комментарии
+8
Тому що орки мають зрозуміти, що покарання їх знайде, де б вони не ховалися. Одна справа - це піхота, яка проти піхоти воює, та буде відмазуватись: ми на учєніях. Інша справа: покидьок-пілот, який випустив ракету по скупченню людей.
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01.07.2022 16:41
+3
Да хоть с Биробиджана? Что это меняет?
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01.07.2022 16:34
+2
Мене цікавить, що напередодні писали про атаку на завод там же і його на наступний день атакували. Рівно,як і Черкаси знали,що будуть бомбить. Що до біса робиться. Знаємо і даємо вбивати. Навіть Київ з їх інтелектуальним ППО
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01.07.2022 16:40
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Да хоть с Биробиджана? Что это меняет?
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01.07.2022 16:34 Ответить
Тому що орки мають зрозуміти, що покарання їх знайде, де б вони не ховалися. Одна справа - це піхота, яка проти піхоти воює, та буде відмазуватись: ми на учєніях. Інша справа: покидьок-пілот, який випустив ракету по скупченню людей.
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01.07.2022 16:41 Ответить
Меняет то, что об этом сообщает милиционер. Почему то с начала войны боевые действия стали базой для пиар-компании, милиции, Ермака, Абдристовича, внештатного советника ОПЫ подоляка, Антоши Геращенки, не хатает токо Надьки Савченко для полной комплекции.
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01.07.2022 18:09 Ответить
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

А тепер розкажу вам, панство, одну Дуже Страшну Історію, яка в січні, за місяць перед повномасштабним вторгненням, обійшла була всю світову пресу, а потім, зрозуміло, забулася, бо фабрику страшних історій для світової преси Росія відкрила у нас. Але та історія все одно в певному сенсі лишається ексклюзивом, - і тепер, побачивши фото тої бригади чекістанських льотчиків, що розбомбила ТРЦ в Кременчуці, я вирішила, що пора її розказати.

Отож у січні в Забайкаллі, в посьолку під Читою, де дислоковано авіаполк, зграя бездомних собак серед білого дня загризла на вулиці 7-літню дівчинку, що верталась додому з музики. Звісно, те, що в Росії вулицями нас. пунктів бігають зграї голодних псів, які можуть загризти насмерть самотнього перехожого, - це само по собі мальовничо й багато додає до портрету країни, яка прийшла нас "визволяти". Але найцікавіші тут не собаки, і не дівчинка - а її тато, майор Антон Канорський, про якого ЗМІ розкопали, що 6 років тому він одержав з рук Путіна орден за Алеппо (!). Був у Кремлі, вдостоївся поруч із Самим особистого фото, на якому, за неписаним статутом російської армії, має "вид лихой и придурковатьій". (Зрештою, який іще вид може мати льотчик, який "отработал по Сирии" і якому взагалі краще б вмерти, а ще краще було б - не народжуватися на світ?..)

Преса смакувала жахливі подробиці: відгризеної собаками дівчинчиної ноги так і не знайшли, ховали в закритій труні, бо личко теж було погризене, мама на звістку про трагедію потрапила до лікарні... І тільки в кримських пабліках промайнула новина, од якої мені справді пішов мороз поза шкірою: виявляється, 2014 рік Антон Канорський ще зустрів українцем - у складі військової частини, розташованої в Криму (в Феодосії, коли не помиляюсь).

Була колись така страшна українська лайка - "а щоб тебе собаки з'їли!" Виявилося, може бути ще страшніше - зраджуєш Україну, стаєш росіянином, і зразу ж, одним пакетом - убивцею сирійських дітей, після чого собаки з'їдають уже не тебе, а твою дитину.

Ось така кар'єра майора Канорського. Прекрасна, як на мене, - хоч під скло став.

Ні, не хочу я їх бачити в Гаазі. Я знаю від Славенки Дракуліч (почитайте її «Вони б і мухи не скривдили»), як там убивці Сребреніци грають у футбол і користуються бібліотекою. Нафіґ. Я бажаю їм не нашої людської справделивости, кривої й кострубатої, - а Божої. Такої, як отримав Антон Канорський.

І я знаю, що так воно й буде.
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01.07.2022 19:51 Ответить
Мене цікавить, що напередодні писали про атаку на завод там же і його на наступний день атакували. Рівно,як і Черкаси знали,що будуть бомбить. Що до біса робиться. Знаємо і даємо вбивати. Навіть Київ з їх інтелектуальним ППО
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01.07.2022 16:40 Ответить
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01.07.2022 16:45 Ответить
Ты бомбу рекламируешь или Притулу?
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01.07.2022 18:10 Ответить
То й що? Ми знищимо аеродром в калузькій області??
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01.07.2022 16:45 Ответить
Если верить Зоряну Шкиряку, а я ему верю, он на Монастырского делал ставку. Так что все возможно.
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01.07.2022 16:50 Ответить
В смысле Шкиряк Монастырского по аэродррму будет запускать?
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01.07.2022 18:12 Ответить
нет, Шкиряк просто проиграл его в карты.
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01.07.2022 18:20 Ответить
Нет. Хотя в данном случае Шайковка хоть и является законной целью, но расстояние скажем, от Старой Гуты до Шайковки составляет 220 км. А соответствующих ОТРК у нас нет, потому что все работы по ним и ракетные программы были остановлены еще в 20-году, потому что этот вопрос не входил в сферу интересов выбранных народом во власть аниматоров для взрослых, да и просто росийской агентуры.
Еще вопросы?
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01.07.2022 17:12 Ответить
Найдите тех кто дал приказ бомбить Кременчуг.
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01.07.2022 16:53 Ответить
На таких аппаратах летает не очень много "людей" и все вылеты записываются " в отдельную тетрадь " ... А рукописи не горят (с)
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01.07.2022 17:19 Ответить
Я ж гаваріл! міліция ва всьом разбєрьоцца!
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01.07.2022 16:54 Ответить
Без милиции ракеты не литають!
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01.07.2022 18:14 Ответить
на расею добровольно нет. Только под конвоем.
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01.07.2022 18:21 Ответить
людям пох звідки летіла тайва рокєта , люди прагнуть бачити покарання вбивцям , а не "направлєніє пальота.." і "конкретізацію" від міністра МВС..(((
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01.07.2022 18:47 Ответить
Ну так теперь надо гахнуть по калужской области, именно по тому аэродрому, чтоб больше ни один самолёт не смог оттуда взлететь.
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01.07.2022 18:50 Ответить
 
 