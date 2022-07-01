Российский самолет с ракетой, которая ударила по ТЦ в Кременчуге, летел с аэродрома в Калужской области, - Монастырский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские правоохранительные органы имеют данные, что самолет с ракетой, выпущенной по ТЦ "Амстор" в Кременчуге, летел из аэродрома в Калужской области, конкретизируется информация о летчиках
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"По Кременчугу. У нас есть понимание, откуда взлетал самолет ТУ-22, со смертоносной ракетой Х-22 с почти тонной взрывчатки – это аэродром в Калужской области. Мы понимаем, кто именно в эту смену находился на аэродроме", - сказал министр.
По словам Монастырского, также конкретизируются данные, кто именно находился в этом самолете.
"Тут мы подключаем многих расследователей, работает наша разведка, помогает разведка партнеров, чтобы установить персональные данные лиц, которые осуществили этот выстрел по гражданскому объекту", - добавил глава МВД.
Он отметил, что в субботу, 2 июля, уже будут данные о точном количестве жертв ракетного удара то торговому центру. "Криминалистическая лаборатория собирает образцы ДНК и сравнивает их с образцами ДНК родственников, которые обращаются", - добавил Монастырский.
Руководитель ведомтсва подчеркнул также, что материалы расследования будут переданы в международные инстанции.
Кроме того, министр обратил внимание, что устанавливаются и данные о том, откуда и кто осуществил выпуск ракеты по Одесской области 1 июля.
"Эти люди однозначно будут установлены. Собираться доказательства", - подытожил глава МВД Украины.
Пожалуйста, подождите...
А тепер розкажу вам, панство, одну Дуже Страшну Історію, яка в січні, за місяць перед повномасштабним вторгненням, обійшла була всю світову пресу, а потім, зрозуміло, забулася, бо фабрику страшних історій для світової преси Росія відкрила у нас. Але та історія все одно в певному сенсі лишається ексклюзивом, - і тепер, побачивши фото тої бригади чекістанських льотчиків, що розбомбила ТРЦ в Кременчуці, я вирішила, що пора її розказати.
Отож у січні в Забайкаллі, в посьолку під Читою, де дислоковано авіаполк, зграя бездомних собак серед білого дня загризла на вулиці 7-літню дівчинку, що верталась додому з музики. Звісно, те, що в Росії вулицями нас. пунктів бігають зграї голодних псів, які можуть загризти насмерть самотнього перехожого, - це само по собі мальовничо й багато додає до портрету країни, яка прийшла нас "визволяти". Але найцікавіші тут не собаки, і не дівчинка - а її тато, майор Антон Канорський, про якого ЗМІ розкопали, що 6 років тому він одержав з рук Путіна орден за Алеппо (!). Був у Кремлі, вдостоївся поруч із Самим особистого фото, на якому, за неписаним статутом російської армії, має "вид лихой и придурковатьій". (Зрештою, який іще вид може мати льотчик, який "отработал по Сирии" і якому взагалі краще б вмерти, а ще краще було б - не народжуватися на світ?..)
Преса смакувала жахливі подробиці: відгризеної собаками дівчинчиної ноги так і не знайшли, ховали в закритій труні, бо личко теж було погризене, мама на звістку про трагедію потрапила до лікарні... І тільки в кримських пабліках промайнула новина, од якої мені справді пішов мороз поза шкірою: виявляється, 2014 рік Антон Канорський ще зустрів українцем - у складі військової частини, розташованої в Криму (в Феодосії, коли не помиляюсь).
Була колись така страшна українська лайка - "а щоб тебе собаки з'їли!" Виявилося, може бути ще страшніше - зраджуєш Україну, стаєш росіянином, і зразу ж, одним пакетом - убивцею сирійських дітей, після чого собаки з'їдають уже не тебе, а твою дитину.
Ось така кар'єра майора Канорського. Прекрасна, як на мене, - хоч під скло став.
Ні, не хочу я їх бачити в Гаазі. Я знаю від Славенки Дракуліч (почитайте її «Вони б і мухи не скривдили»), як там убивці Сребреніци грають у футбол і користуються бібліотекою. Нафіґ. Я бажаю їм не нашої людської справделивости, кривої й кострубатої, - а Божої. Такої, як отримав Антон Канорський.
І я знаю, що так воно й буде.
Еще вопросы?