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Еще 6 фрагментов тел обнаружили под завалами ТЦ в Кременчуге, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дснс,кременчук

Под завалами ТЦ "Армстор" в Кременчуге, в который попала российская ракета, обнаружили еще 6 фрагментов тел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По состоянию на 9:00 1 июля на месте проведения аварийно-спасательных работ на территории ТЦ "Амстор" дополнительно обнаружено 6 фрагментов тел. С начала работ обнаружено 28 фрагментов тел.

Всего в результате ракетного удара погибли 19 человек, 62 человека пострадали, из которых 26 человек госпитализированы", - говорится в сообщении.

Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. По состоянию на 29 июня известно о 18 погибших украинцах и 65 пострадавших. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.

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01.07.2022 10:04 Ответить
Потрібно постійно наголошувати у всіх інформаційних передачах і повідомленнях, що люди, які не проігнорували звук сирени і сховались в укриттях, залишились живі і не ушкоджені.
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01.07.2022 10:15 Ответить
Слушне зауваження. Але це не той випадок. Між оголошенням сирени та власне прилітом пройшло менше 10 хвилин. Там в будь якому разі за такий короткий час встигнути вийти з ТЦ та дійти до укриття майже нереально. До того ж там близько і укриття немає.
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01.07.2022 12:15 Ответить
Поэтому необходимо большеплощадные ТЦ временно позакрывать,коль россияки дебильно повадились гасить по большим скоплениям народу
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01.07.2022 12:46 Ответить
читаючи про жахи нарковійни у Мексиці з подробицями,від яких волосся на голові стає диба,не міг собі уявити,що колись в українських новинах будуть присутні слова типу *фрагменти тіл* чи масові захоронення.Але виявляється ,що свинособаки не кращі за Лос Зетас чи Картель Халіско.Це прокляті вбивці без докорів сумління,мясники.
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01.07.2022 16:26 Ответить
 
 