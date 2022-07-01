Ще 6 фрагментів тіл виявили під завалами ТЦ в Кременчуці, - ДСНС

Під завалами ТЦ "Армстор" у Кременчуці, в який влучила російська ракета, виявили ще 6 фрагментів тіл.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Станом на 9:00 1 липня на місці проведення аварійно-рятувальних робіт на території ТЦ "Амстор" додатково виявлено 6 фрагментів тіл. З початку робіт виявлено 28 фрагментів тіл.



Всього внаслідок ракетного удару загинуло 19 осіб, 62 особи постраждало, з яких 26 осіб госпіталізовано" ,- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 27 червня росіяни нанесли ракетний удар по торговельному центрв "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. Станом на 29 червня відомо про 18 загиблих українців та 65 постраждалих. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.

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