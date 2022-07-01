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Ще 6 фрагментів тіл виявили під завалами ТЦ в Кременчуці, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дснс,кременчук

Під завалами ТЦ "Армстор" у Кременчуці, в який влучила російська ракета, виявили ще 6 фрагментів тіл.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Станом на 9:00 1 липня на місці проведення аварійно-рятувальних робіт на території ТЦ "Амстор" додатково виявлено 6 фрагментів тіл. З початку робіт виявлено 28 фрагментів тіл.

Всього внаслідок ракетного удару загинуло 19 осіб, 62 особи постраждало, з яких 26 осіб госпіталізовано" ,- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 27 червня росіяни нанесли ракетний удар по торговельному центрв "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. Станом на 29 червня відомо про 18 загиблих українців та 65 постраждалих. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.

Читайте: Ракети випустили з Курської області: СБУ встановила обставини запуску ракет по ТРЦ у Кременчуці. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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01.07.2022 10:04 Відповісти
Потрібно постійно наголошувати у всіх інформаційних передачах і повідомленнях, що люди, які не проігнорували звук сирени і сховались в укриттях, залишились живі і не ушкоджені.
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01.07.2022 10:15 Відповісти
Слушне зауваження. Але це не той випадок. Між оголошенням сирени та власне прилітом пройшло менше 10 хвилин. Там в будь якому разі за такий короткий час встигнути вийти з ТЦ та дійти до укриття майже нереально. До того ж там близько і укриття немає.
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01.07.2022 12:15 Відповісти
Поэтому необходимо большеплощадные ТЦ временно позакрывать,коль россияки дебильно повадились гасить по большим скоплениям народу
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01.07.2022 12:46 Відповісти
читаючи про жахи нарковійни у Мексиці з подробицями,від яких волосся на голові стає диба,не міг собі уявити,що колись в українських новинах будуть присутні слова типу *фрагменти тіл* чи масові захоронення.Але виявляється ,що свинособаки не кращі за Лос Зетас чи Картель Халіско.Це прокляті вбивці без докорів сумління,мясники.
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01.07.2022 16:26 Відповісти
 
 