РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13377 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
2 067 7
война (46939) Мариуполь (5563) транспорт (1738) Бойченко (67)

Вся инфраструктура общественного транспорта в Мариуполе уничтожена рашистами, - горсовет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

В оккупированном Мариуполе рашисты уничтожили почти весь транспорт, закупленный за последние пять лет.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

"В Мариуполе уничтожена вся инфраструктура общественного транспорта, около 90% не подлежит ремонту. Для восстановления того уровня, что было – необходимы сотни миллионов инвестиций и до 3-х лет работы. 259 автобусов, троллейбусов и трамваев повреждены, около 90% полностью уничтожены и не подлежат обновлению. Более или менее уцелевший транспорт оккупанты пытаются отремонтировать и отправляют его в Донецк.

Кроме того, разрушены более 50 км троллейбусной и трамвайной контактной сети. А это 95%. Чтобы это восстановить, необходимо 2-3 года активной работы и миллионные инвестиции", - говорится в сообщении.

"Лишь через пять лет нам удалось построить современную транспортную модель. Закупили комфортабельные автобусы и троллейбусы, запустили новые маршруты. Уже начали ремонт депо, которое должно было стать лучшим в Украине. Мариупольцы наконец-то получили в родном городе европейский уровень сервиса. россияне все это цинично уничтожили.Теперь они еще и вывозят уцелевший транспорт в Донецк. А мариупольцам дают устаревшие автобусы. Таково их "освобождение", которое основывается на разрушении и издевательстве над жителями", - отметил мэр Вадим Бойченко.

Также смотрите: Захват Лисичанска войсками РФ – это вопрос дней, - репортаж Sky News. ВИДЕО
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
я думаю ради русского мира многие согласны терпеть, нашлись же в городе те, кто корректировал огонь, кто сдавал позиции наших военных, да и самих военных..., прекрасная жизнь, за которую так боролись любители русского мира, наступила...
показать весь комментарий
01.07.2022 17:17 Ответить
А ты когда нибудь была в морторту? Ты знаешь что там и собака не прокскочит без спроса даже если ты сама крутая, все равно остановят и не пропустят. Если бы там была ты бы поняла что не так уж все и просто, как думает твоя голова.
показать весь комментарий
01.07.2022 17:24 Ответить
Це ти про шо, Андруша?
показать весь комментарий
01.07.2022 17:34 Ответить
Он про то что вы незная нашего Мариуполя, транслирует одно и тоже, что там одни предатели, что любители руzzкаго мира. А вот про подростка Тимофея вы знаете, который в оккупации в городе сорвал кацапскую тряпку и выкинул её как мусор? О том как до войны у нас праздновали день вышиванка, как проводили парады в честь Азова, что мы всегда были с Украиной. А предатели есть везде и каждый из них ответит перед законом, когда наш город будет освобождён, как и другие, от кацапской нечести. Плюс вы ничерта не представляете каково это очутится в мясорубке войны, когда она идёт в твоём дворе. Вот он о чем говорит.
показать весь комментарий
01.07.2022 17:51 Ответить
Війна в моєму дворі якраз таки була...
показать весь комментарий
01.07.2022 18:35 Ответить
Зате "асвабадітєлі" вулиці миють...
показать весь комментарий
01.07.2022 17:36 Ответить
показать весь комментарий
01.07.2022 17:43 Ответить
 
 