Всю інфраструктуру громадського транспорту в Маріуполі знищено рашистами, - міськрада

В окупованому Маріуполі рашисти знищили майже весь транспорт, який було закуплено за останні п'ять років.

Про це повідомляє пресслужба міськради, інформує Цензор.НЕТ.

"У Маріуполі знищена вся інфраструктура громадського транспорту, близько 90% не підлягає ремонту. На відновлення того рівня, що було – необхідні сотні мільйонів інвестицій та до 3-х років роботи. 259 автобусів, тролейбусів та трамваїв пошкоджено, близько 90% повністю знищені та не підлягають оновленню. Більш-менш вцілілий транспорт окупанти намагаються відремонтувати та відправляють його до Донецька.



Крім того, зруйновано понад 50 км тролейбусної та трамвайної контактної мережі. А це 95%. Щоб це відновити необхідно 2-3 роки активної роботи та мільйонні інвестиції", - йдеться в повідомленні.

"Лише за п‘ять років нам вдалося побудувати сучасну транспортну модель. Закупили комфортабельні автобуси та тролейбуси, запустили нові маршрути. Вже почали ремонт депо, яке мало стати кращим в Україні. Маріупольці нарешті отримали у рідному місті європейський рівень сервісу. Росіяни все це цинічно знищили. Тепер вони ще й вивозять вцілілий транспорт до Донецька. А маріупольцям дають застарілі автобуси. Таке їхнє "визволення", яке грунтується на руйнації та знущанні з жителів", - зазначив мер Вадим Бойченко.

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