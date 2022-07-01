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Всю інфраструктуру громадського транспорту в Маріуполі знищено рашистами, - міськрада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

В окупованому Маріуполі рашисти знищили майже весь транспорт, який було закуплено за останні п'ять років.

Про це повідомляє пресслужба міськради, інформує Цензор.НЕТ.

"У Маріуполі знищена вся інфраструктура громадського транспорту, близько 90% не підлягає ремонту. На відновлення того рівня, що було – необхідні сотні мільйонів інвестицій та до 3-х років роботи. 259 автобусів, тролейбусів та трамваїв пошкоджено, близько 90% повністю знищені та не підлягають оновленню. Більш-менш вцілілий транспорт окупанти намагаються відремонтувати та відправляють його до Донецька.

Крім того, зруйновано понад 50 км тролейбусної та трамвайної контактної мережі. А це 95%. Щоб це відновити необхідно 2-3 роки активної роботи та мільйонні інвестиції", - йдеться в повідомленні.

"Лише за п‘ять років нам вдалося побудувати сучасну транспортну модель. Закупили комфортабельні автобуси та тролейбуси, запустили нові маршрути. Вже почали ремонт депо, яке мало стати кращим в Україні. Маріупольці нарешті отримали у рідному місті європейський рівень сервісу. Росіяни все це цинічно знищили. Тепер вони ще й вивозять вцілілий транспорт до Донецька. А маріупольцям дають застарілі автобуси. Таке їхнє "визволення", яке грунтується на руйнації та знущанні з жителів", - зазначив мер Вадим Бойченко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Маріуполі, де місцеві не мають доступу до води, окупанти почали мити вулиці, - Андрющенко. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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я думаю ради русского мира многие согласны терпеть, нашлись же в городе те, кто корректировал огонь, кто сдавал позиции наших военных, да и самих военных..., прекрасная жизнь, за которую так боролись любители русского мира, наступила...
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01.07.2022 17:17 Відповісти
А ты когда нибудь была в морторту? Ты знаешь что там и собака не прокскочит без спроса даже если ты сама крутая, все равно остановят и не пропустят. Если бы там была ты бы поняла что не так уж все и просто, как думает твоя голова.
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01.07.2022 17:24 Відповісти
Це ти про шо, Андруша?
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01.07.2022 17:34 Відповісти
Он про то что вы незная нашего Мариуполя, транслирует одно и тоже, что там одни предатели, что любители руzzкаго мира. А вот про подростка Тимофея вы знаете, который в оккупации в городе сорвал кацапскую тряпку и выкинул её как мусор? О том как до войны у нас праздновали день вышиванка, как проводили парады в честь Азова, что мы всегда были с Украиной. А предатели есть везде и каждый из них ответит перед законом, когда наш город будет освобождён, как и другие, от кацапской нечести. Плюс вы ничерта не представляете каково это очутится в мясорубке войны, когда она идёт в твоём дворе. Вот он о чем говорит.
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01.07.2022 17:51 Відповісти
Війна в моєму дворі якраз таки була...
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01.07.2022 18:35 Відповісти
Зате "асвабадітєлі" вулиці миють...
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01.07.2022 17:36 Відповісти
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01.07.2022 17:43 Відповісти
 
 