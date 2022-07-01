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Новости Политика Украины
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Кабмин (13803) Фриз (202) Министерство по делам ветеранов (193)

В проекте оптимизации структуры Кабмина предлагается ликвидировать Министерство по делам ветеранов, - нардеп "ЕС" Фриз

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Власти планируют сократить количество министерств, объединяя их между собой.

Об этом сообщила народный депутат из фракции "ЕС" Ирина Фриз, передает Цензор.НЕТ.

Нардеп опубликовала предварительный план изменения структуры Кабинета Министров.

В проекте оптимизации структуры Кабмина предлагается ликвидировать Министерство по делам ветеранов, - нардеп ЕС Фриз 01

Фриз отмечает, что одним из последствий предложенной оптимизации станет исчезновение Министерства по делам ветеранов.

"Больше всего расстроило, что на Минвете поставили крест в этой реформе. То есть в стране, в которой будет несколько миллионов ветеранов и членов их семей не будет профильного министерства. Не смогли закрыть в 2019, потому что Зеленский пообещал на ветеранском форуме сохранить ведомство, так во время/после войны стремятся умножить "на ноль", - написала депутат.

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Топ комментарии
+11
От цікаво, як зросте штат післячергової оптимізації?
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01.07.2022 18:18
+7
Спорить о чем-либо с ватой в интернете нет никакого смысла как минимум с 2014 года, это работа ВСУ и СБУ. Я ватных знакомых в начале 2015 побанил (жаль, что не раньше), и больше не общаюсь.
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01.07.2022 18:25
+6
Пліснява влада, це містечковий варіант кацапів. Такі ж нахабно упороті, у своїй впевненності в недоторканність. А даремно.
Україна- не мордор!!!
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01.07.2022 18:35
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От цікаво, як зросте штат післячергової оптимізації?
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01.07.2022 18:18 Ответить
Це ж не вперше.
В 2019 пліснява гопота об'єднувала, потім ділила.
На всі ці "навчання мАлАндой кАмАнди" пішов не один мідіард зароблених не ними гривень.
А скільки бабла попилено? А скільки кінців у воду сховано?
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01.07.2022 18:40 Ответить
У кого есть желание высказать кацапам свое отношение к ним - тут к видео набежала вата и брызжет ядом в комментах https://m.youtube.com/watch?v=8KYh56MlNb4&t=8s
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01.07.2022 18:21 Ответить
Спорить о чем-либо с ватой в интернете нет никакого смысла как минимум с 2014 года, это работа ВСУ и СБУ. Я ватных знакомых в начале 2015 побанил (жаль, что не раньше), и больше не общаюсь.
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01.07.2022 18:25 Ответить
Люблю деяких знайомих дратувати "незручними" фактами і дивитися як вони від цього скаженіють...
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01.07.2022 18:55 Ответить
надеюсь украинская власть наконец начинает осозновать разницу между участниками боевых действий, защищавших ценой своей жизни и здоровья независимость Украини и совковыми агрессорами, именующими себя "афганцы" чей подвиг заключался в убийствах и грабежах мирного населения Афганистана, осужденные во всем мире, аналогичные тем что сейчас творят в Украине кацапские нелюди. подумайте об этом.
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01.07.2022 18:32 Ответить
Це вже ж було! У 2019-му...
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01.07.2022 18:33 Ответить
Пліснява влада, це містечковий варіант кацапів. Такі ж нахабно упороті, у своїй впевненності в недоторканність. А даремно.
Україна- не мордор!!!
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01.07.2022 18:35 Ответить
Нащо перейменовувати стандартні світові назви

Міністерство юстиції - в "міністерство справедливості, розвитку демократичних цінностей та інсклюзивності"

Міністерство освіти - в "міністерство розвитку людського капіталу"

Міністерство соцполітики - в "міністерство добробуту та розвитку продуктивних сил"

Міністерство охорони здоров'я - "в міністерство охорони здоров'я та безбар'єрності"

Що це за маячня? Їм за довжину назви доплачують чи що?
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01.07.2022 18:35 Ответить
Я думаю, що зміни назв міністерств тягнуть за собою купу змін в документації, відповідно збільшується навантаження, можливо збільшення персоналу і доплати. Таку хрінь роблять виключно для імітації бурхливої роботи, як тепер кажуть "робота в турборежимі".
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01.07.2022 19:16 Ответить
А може не заморочуватися та просто чемно й патріотично перейменувати цю структуру, як провулки, станціїї, вулиці та міста України на МІС - Міністерство Ідеальних Cправ?
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01.07.2022 18:37 Ответить
Ветеранов больше,а министерство упраздняют.Баушкины айфоны и 3млрд. деревьев -это суперафера.
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01.07.2022 19:12 Ответить
Зробіть вже просто - Міністерство Всього.
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01.07.2022 19:21 Ответить
А мінкультури ліквідують? Просто впевнений, що ні: он борщ нашим відстояв - вселенська перемога! Та й взагалі - ткаченко ж свій в доску, як же його від бюджетного корита віднаняти? Яке це усе жалюгідне
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01.07.2022 19:31 Ответить
На картинці його об'єднують з міносвіти та мінмолоді в "міністерство розвитку людського капіталу"
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01.07.2022 19:58 Ответить
Борщ відстояв не ткаченко, а Євген Клопотенко, це він перший підняв це питання на міжнародному рівні, це він займався постійно цим, а вже потім підключились якись державні органи, коле це набуло галосу в народі. А до того вони шмарклі тіки жували
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01.07.2022 21:32 Ответить
Все правильно. Буде як у братській (для владних малоросів) Росії - "Спасение ветеранов - дело рук самих ветеранов!"
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01.07.2022 20:55 Ответить
 
 