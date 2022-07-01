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В проекте оптимизации структуры Кабмина предлагается ликвидировать Министерство по делам ветеранов, - нардеп "ЕС" Фриз
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Власти планируют сократить количество министерств, объединяя их между собой.
Об этом сообщила народный депутат из фракции "ЕС" Ирина Фриз, передает Цензор.НЕТ.
Нардеп опубликовала предварительный план изменения структуры Кабинета Министров.
Фриз отмечает, что одним из последствий предложенной оптимизации станет исчезновение Министерства по делам ветеранов.
"Больше всего расстроило, что на Минвете поставили крест в этой реформе. То есть в стране, в которой будет несколько миллионов ветеранов и членов их семей не будет профильного министерства. Не смогли закрыть в 2019, потому что Зеленский пообещал на ветеранском форуме сохранить ведомство, так во время/после войны стремятся умножить "на ноль", - написала депутат.
Топ комментарии
+11 Oleksandr Pohribnyi
показать весь комментарий01.07.2022 18:18
+7 user009
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+6 Чайка Київ
показать весь комментарий01.07.2022 18:35
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В 2019 пліснява гопота об'єднувала, потім ділила.
На всі ці "навчання мАлАндой кАмАнди" пішов не один мідіард зароблених не ними гривень.
А скільки бабла попилено? А скільки кінців у воду сховано?
Україна- не мордор!!!
Міністерство юстиції - в "міністерство справедливості, розвитку демократичних цінностей та інсклюзивності"
Міністерство освіти - в "міністерство розвитку людського капіталу"
Міністерство соцполітики - в "міністерство добробуту та розвитку продуктивних сил"
Міністерство охорони здоров'я - "в міністерство охорони здоров'я та безбар'єрності"
Що це за маячня? Їм за довжину назви доплачують чи що?