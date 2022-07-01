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В проєкті оптимізації структури Кабміну пропонується ліквідувати Міністерство у справах ветеранів, - нардеп "ЄС" Фріз
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Влада планує скоротити кількість міністерств, об'єднуючи їх між собою.
Про це повідомила народний депутат з фракції "ЄС" Ірина Фріз, інформує Цензор.НЕТ.
Нардеп опублікувала попередній план зміни структури Кабінету Міністрів.
Фріз зазначає, що одним з наслідків запропонованої оптимізації буде зникнення Міністерства у справах ветеранів.
"Більш за все засмутило, що на Мінветі поставили хрест в цій реформі. Тобто в країні, в якій буде декілька мільйонів ветеранів та членів їх родин не буде профільного міністерства. Не змогли закрити в 2019, бо Зеленський пообіцяв на ветеранському форумі зберегти відомство, так під час/після війни прагнуть помножити "на нуль", - написала депутат.
Топ коментарі
+11 Oleksandr Pohribnyi
показати весь коментар01.07.2022 18:18
+7 user009
показати весь коментар01.07.2022 18:25
+6 Чайка Київ
показати весь коментар01.07.2022 18:35
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Будь ласка, зачекайте...
В 2019 пліснява гопота об'єднувала, потім ділила.
На всі ці "навчання мАлАндой кАмАнди" пішов не один мідіард зароблених не ними гривень.
А скільки бабла попилено? А скільки кінців у воду сховано?
Україна- не мордор!!!
Міністерство юстиції - в "міністерство справедливості, розвитку демократичних цінностей та інсклюзивності"
Міністерство освіти - в "міністерство розвитку людського капіталу"
Міністерство соцполітики - в "міністерство добробуту та розвитку продуктивних сил"
Міністерство охорони здоров'я - "в міністерство охорони здоров'я та безбар'єрності"
Що це за маячня? Їм за довжину назви доплачують чи що?