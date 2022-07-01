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Новини Політика України
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Кабмін (6265) Фріз (175) Міністерство у справах ветеранів (202)

В проєкті оптимізації структури Кабміну пропонується ліквідувати Міністерство у справах ветеранів, - нардеп "ЄС" Фріз

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Влада планує скоротити кількість міністерств, об'єднуючи їх між собою.

Про це повідомила народний депутат з фракції "ЄС" Ірина Фріз, інформує Цензор.НЕТ.

Нардеп опублікувала попередній план зміни структури Кабінету Міністрів.

В проєкті оптимізації структури Кабміну пропонується ліквідувати Міністерство у справах ветеранів, - нардеп ЄС Фріз 01

Фріз зазначає, що одним з наслідків запропонованої оптимізації буде зникнення Міністерства у справах ветеранів.

"Більш за все засмутило, що на Мінветі поставили хрест в цій реформі. Тобто в країні, в якій буде декілька мільйонів ветеранів та членів їх родин не буде профільного міністерства. Не змогли закрити в 2019, бо Зеленський пообіцяв на ветеранському форумі зберегти відомство, так під час/після війни прагнуть помножити "на нуль", - написала депутат.

Також читайте: Ветерани - пріоритетна категорія у забезпеченні житлом населення, - Лапутіна

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+11
От цікаво, як зросте штат післячергової оптимізації?
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01.07.2022 18:18
+7
Спорить о чем-либо с ватой в интернете нет никакого смысла как минимум с 2014 года, это работа ВСУ и СБУ. Я ватных знакомых в начале 2015 побанил (жаль, что не раньше), и больше не общаюсь.
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01.07.2022 18:25
+6
Пліснява влада, це містечковий варіант кацапів. Такі ж нахабно упороті, у своїй впевненності в недоторканність. А даремно.
Україна- не мордор!!!
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01.07.2022 18:35
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От цікаво, як зросте штат післячергової оптимізації?
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01.07.2022 18:18 Відповісти
Це ж не вперше.
В 2019 пліснява гопота об'єднувала, потім ділила.
На всі ці "навчання мАлАндой кАмАнди" пішов не один мідіард зароблених не ними гривень.
А скільки бабла попилено? А скільки кінців у воду сховано?
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01.07.2022 18:40 Відповісти
У кого есть желание высказать кацапам свое отношение к ним - тут к видео набежала вата и брызжет ядом в комментах https://m.youtube.com/watch?v=8KYh56MlNb4&t=8s
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01.07.2022 18:21 Відповісти
Спорить о чем-либо с ватой в интернете нет никакого смысла как минимум с 2014 года, это работа ВСУ и СБУ. Я ватных знакомых в начале 2015 побанил (жаль, что не раньше), и больше не общаюсь.
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01.07.2022 18:25 Відповісти
Люблю деяких знайомих дратувати "незручними" фактами і дивитися як вони від цього скаженіють...
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01.07.2022 18:55 Відповісти
надеюсь украинская власть наконец начинает осозновать разницу между участниками боевых действий, защищавших ценой своей жизни и здоровья независимость Украини и совковыми агрессорами, именующими себя "афганцы" чей подвиг заключался в убийствах и грабежах мирного населения Афганистана, осужденные во всем мире, аналогичные тем что сейчас творят в Украине кацапские нелюди. подумайте об этом.
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01.07.2022 18:32 Відповісти
Це вже ж було! У 2019-му...
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01.07.2022 18:33 Відповісти
Пліснява влада, це містечковий варіант кацапів. Такі ж нахабно упороті, у своїй впевненності в недоторканність. А даремно.
Україна- не мордор!!!
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01.07.2022 18:35 Відповісти
Нащо перейменовувати стандартні світові назви

Міністерство юстиції - в "міністерство справедливості, розвитку демократичних цінностей та інсклюзивності"

Міністерство освіти - в "міністерство розвитку людського капіталу"

Міністерство соцполітики - в "міністерство добробуту та розвитку продуктивних сил"

Міністерство охорони здоров'я - "в міністерство охорони здоров'я та безбар'єрності"

Що це за маячня? Їм за довжину назви доплачують чи що?
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01.07.2022 18:35 Відповісти
Я думаю, що зміни назв міністерств тягнуть за собою купу змін в документації, відповідно збільшується навантаження, можливо збільшення персоналу і доплати. Таку хрінь роблять виключно для імітації бурхливої роботи, як тепер кажуть "робота в турборежимі".
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01.07.2022 19:16 Відповісти
А може не заморочуватися та просто чемно й патріотично перейменувати цю структуру, як провулки, станціїї, вулиці та міста України на МІС - Міністерство Ідеальних Cправ?
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01.07.2022 18:37 Відповісти
Ветеранов больше,а министерство упраздняют.Баушкины айфоны и 3млрд. деревьев -это суперафера.
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01.07.2022 19:12 Відповісти
Зробіть вже просто - Міністерство Всього.
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01.07.2022 19:21 Відповісти
А мінкультури ліквідують? Просто впевнений, що ні: он борщ нашим відстояв - вселенська перемога! Та й взагалі - ткаченко ж свій в доску, як же його від бюджетного корита віднаняти? Яке це усе жалюгідне
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01.07.2022 19:31 Відповісти
На картинці його об'єднують з міносвіти та мінмолоді в "міністерство розвитку людського капіталу"
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01.07.2022 19:58 Відповісти
Борщ відстояв не ткаченко, а Євген Клопотенко, це він перший підняв це питання на міжнародному рівні, це він займався постійно цим, а вже потім підключились якись державні органи, коле це набуло галосу в народі. А до того вони шмарклі тіки жували
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01.07.2022 21:32 Відповісти
Все правильно. Буде як у братській (для владних малоросів) Росії - "Спасение ветеранов - дело рук самих ветеранов!"
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01.07.2022 20:55 Відповісти
 
 