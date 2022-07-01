В проєкті оптимізації структури Кабміну пропонується ліквідувати Міністерство у справах ветеранів, - нардеп "ЄС" Фріз

Влада планує скоротити кількість міністерств, об'єднуючи їх між собою.

Про це повідомила народний депутат з фракції "ЄС" Ірина Фріз, інформує Цензор.НЕТ.

Нардеп опублікувала попередній план зміни структури Кабінету Міністрів.

Фріз зазначає, що одним з наслідків запропонованої оптимізації буде зникнення Міністерства у справах ветеранів.

"Більш за все засмутило, що на Мінветі поставили хрест в цій реформі. Тобто в країні, в якій буде декілька мільйонів ветеранів та членів їх родин не буде профільного міністерства. Не змогли закрити в 2019, бо Зеленський пообіцяв на ветеранському форумі зберегти відомство, так під час/після війни прагнуть помножити "на нуль", - написала депутат.

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