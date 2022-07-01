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Залужный обсудил с Милли вопросы материально-технического обеспечения ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

залужний,міллі

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный во время телефонного разговора с председателем объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли обсудил вопросы реализации стратегии освобождения Украины от оккупантов, а также материально-технического обеспечения ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Главкома ВСУ.

"Мы коснулись вопроса реализации стратегических задач Сил обороны Украины, главной из которых является освобождение украинских земель в пределах международно признанных границ. Важным условием успеха наших оборонных и контрнаступательных действий является обеспечение соответствующими материально-техническими ресурсами. Мы благодарны за оказанную и очень рассчитываем на дальнейшую помощь от партнеров", — написал Залужный.

По его словам, Милли передал заверения президента США Джозефа Байдена и министра обороны США Ллойда Остина, что США будут поддерживать Украину столько, сколько нужно. "Мой коллега также отметил, что гордится Вооруженными силами Украины и Украинским народом, которые вызывают восхищение всех людей мира, которым дорога свобода", — добавил Залужный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для стабилизации ситуации на Луганском направлении необходимо установление огневого паритета, - Залужный в разговоре с Милли
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Топ комментарии
+31
Армия у нас самая лучшая , вооружение только давайте побольше и поскорее. Ну и за то что не бросили Украину один на один с полоумной ордой тоже громадное спасибо.
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01.07.2022 19:43
+22
Саме так,в межах загально втзнаних кордонах 1991 р.!!! І вселяка хрєнь про межі 26.02.22 ,це зрада світлої пам'яті геройськи загинувших воїнів ЗСУ та загинувших мирних українців!!!)))
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01.07.2022 19:47
+15
Залужний- велика надія Української держави і народу України!!!
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01.07.2022 20:09
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Побольше «жестов доброй воли» - хороших и разных
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01.07.2022 19:40 Ответить
Жести з'являються після конкретної звіздюліни !!!)))
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01.07.2022 19:49 Ответить
В таком случае - побольше звиздюлин, хороших и разных.
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01.07.2022 20:11 Ответить
Честь всім Вам!!!
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01.07.2022 20:18 Ответить
Щира подяка амеріканським друзям!!! Спільними зусиллями знищимо московську орду нанівець!!))))
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01.07.2022 19:41 Ответить
Армия у нас самая лучшая , вооружение только давайте побольше и поскорее. Ну и за то что не бросили Украину один на один с полоумной ордой тоже громадное спасибо.
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01.07.2022 19:43 Ответить
Саме так,в межах загально втзнаних кордонах 1991 р.!!! І вселяка хрєнь про межі 26.02.22 ,це зрада світлої пам'яті геройськи загинувших воїнів ЗСУ та загинувших мирних українців!!!)))
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01.07.2022 19:47 Ответить
Незрозуміло, до чого ваші смайліки у кінці, але коли кажуть "головна стратегична мета", то це може означати, що існують інші стратегичні цілі також.
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01.07.2022 23:28 Ответить
Оце розмова справжніх фахових людей!
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01.07.2022 19:50 Ответить
В общем со стороны Милли никакой конкретики о количестве и сроках поставки оружия лишь общие фразы
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01.07.2022 19:53 Ответить
Як це так, диванним аналітікам повний звіт не надали..
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01.07.2022 20:04 Ответить
Конкретика на самолётах прилетает, а не на кончиках языков.
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01.07.2022 23:30 Ответить
Міллі простодушно спитав: "А чому б Вам не взяти кайло і відкопати з-під асфальту все необхідне? І щоб Юзік вам поміг!"
У когось почав протікати памперс-95...
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01.07.2022 19:55 Ответить
залишилось визначити. між якими народами визнаних, чи не пмр осетія кндр еритрея
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01.07.2022 20:02 Ответить
Кожній людині зрозуміло. А думка орків, нікому не цікава.
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01.07.2022 20:22 Ответить
Залужний- велика надія Української держави і народу України!!!
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01.07.2022 20:09 Ответить
І йому вже заздрить зе
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01.07.2022 20:28 Ответить
Не тільки заздрить, ЗЕлена шмаркля ще й палки в колеса ставить ВСУ
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01.07.2022 20:37 Ответить
Хай Господь береже та допомагає вам, пане Валеріє, і вашим побратимам
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01.07.2022 20:24 Ответить
Головне стратегічне завдання - чемно й демократично відт яти під саме коріння кремлівській мавпі, як недолугому танцюристу на політичній арені-сцені, саме те його справжднє та єдине "добро" проміж ніг, що йому все набільш шкодить зо всіма усякими па-п...зде-де по-парашинськи.
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01.07.2022 20:31 Ответить
Російські пропагандисти поширюють неправдиву інформацію про начебто вибух автомобіля, в якому перебував головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний.
Ця інформація є фейковою, повідомляє у своєму Telegram-каналі український офіцер та блогер Анатолій Штірліц.
«Живий та здоровий. Дотримуйтесь інформаційної гігієни і не розповсюджуйте фейки. Слава Нації! Смерть ворогам!», - написав Анатолій Штірліц.
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01.07.2022 22:09 Ответить
"Головне стратегічне завдання - звільнення українських земель у межах міжнародно визнаних кордонів, - Залужний"-- коротко, ясно, і стовідсотково беззаперечно. Тим часом Єрмак анонсує якийсь новий план якихсь гарантій безпеки вже в липні....
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01.07.2022 22:55 Ответить
Слава ЗСУ! И верим, что, несмотря на все хотелки зеленского, ЗСУ отвоюют интиресы Украины. Украина понад усэ!
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02.07.2022 05:40 Ответить
Думаю, що Америка має присилати до нас побільше інструкторів, але не інструктувати, а вчитися воювати з кацапами. Як взаєморозрахунок за отриману зброю...
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02.07.2022 18:16 Ответить
 
 