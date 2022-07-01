Залужный обсудил с Милли вопросы материально-технического обеспечения ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный во время телефонного разговора с председателем объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли обсудил вопросы реализации стратегии освобождения Украины от оккупантов, а также материально-технического обеспечения ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Главкома ВСУ.
"Мы коснулись вопроса реализации стратегических задач Сил обороны Украины, главной из которых является освобождение украинских земель в пределах международно признанных границ. Важным условием успеха наших оборонных и контрнаступательных действий является обеспечение соответствующими материально-техническими ресурсами. Мы благодарны за оказанную и очень рассчитываем на дальнейшую помощь от партнеров", — написал Залужный.
По его словам, Милли передал заверения президента США Джозефа Байдена и министра обороны США Ллойда Остина, что США будут поддерживать Украину столько, сколько нужно. "Мой коллега также отметил, что гордится Вооруженными силами Украины и Украинским народом, которые вызывают восхищение всех людей мира, которым дорога свобода", — добавил Залужный.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Для стабилизации ситуации на Луганском направлении необходимо установление огневого паритета, - Залужный в разговоре с Милли
Пожалуйста, подождите...
У когось почав протікати памперс-95...
Ця інформація є фейковою, повідомляє у своєму Telegram-каналі український офіцер та блогер Анатолій Штірліц.
«Живий та здоровий. Дотримуйтесь інформаційної гігієни і не розповсюджуйте фейки. Слава Нації! Смерть ворогам!», - написав Анатолій Штірліц.