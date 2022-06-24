10 172 40
Для стабилизации ситуации на Луганском направлении необходимо установить огневой паритет, - Залужный в разговоре с Милли
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный обсудил с Председателем объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли оперативную обстановку и ход поставки международной технической помощи Силам обороны Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главкома ВСУ в фейсбуке.
"Я заострил внимание на необходимости установления огневого паритета с противником, что позволит стабилизировать ситуацию на наиболее угрожающем Луганском направлении", - отметил Залужный.
Топ комментарии
+17 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий24.06.2022 19:56
+8 три - пятнадцать
показать весь комментарий24.06.2022 20:05
+7 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий24.06.2022 20:10
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
буба, зброю давай, чухно зелене - ЗСУ вимагають з тебе, клован прибацаний!
не кажу вже про подоляка х геращенком, за яворів.
так само як і женщін,
буває мало водкі
з тролями так буває .
не тільки талановитий військовий, але й розумний політик -
не калатає язиком, а виклав проблему у половині речення:
"Я загострив увагу на необхідності встановлення вогневого паритету з противником..."
"Наші війська залишили Сєвєродонецьк. Я знаю ситуацію поруч, в Лисичанську, адже саме я командував штурмовим батальоном, який звільнив його влітку 2014. Там .... досить напружена ситуація. Я не збираюся один вибивати звідти путіна, я адекватна людина і знаю межі своїх можливостей.
Але я теж знаю там кожен метр землі. Ми ці метри вигризали кров'ю і потом в лiтку 2014 року. Якщо буде наказ - готовий сформувати штурмовий підрозділ і зробити це ДУЖЕ швидко. Арта артою, а воюють люди. Племена Сирії та Афганістану без будь-якої артилерії перемагали ******* армії. Я сам вивчав їх досвід ще у у 2016-2019.
Адже ми не зупинилися у розвитку у своєму досвіді добровольцiв 2014-2015 року. У 2014-2019 я працював у комітеті оборони та безпеки ВР та вивчав досвід ******** війни. Об'їздив пів світу - Азія, Африка, США, досвід партизанської війни та роботи приватних військових компаній. Ось скріншот спогадів - фейсбук нагадав. Цього дня чотири роки тому ми вивчали та впроваджували досвід роботи малих партизанських груп. Ми готувалися до ******** війни заздалегідь!», - написав Семенченко. Повний текст читайте тут: https://m.glavcom.ua/country/politics/situaciya-v-sjevjerodonecku-semenchenko-terminovo-zvernuvsya-do-zelenskogo-855471.html
У нас минимум 3-х кратное преимущество в количестве л/с. И как мы это используем? ...
ху його зна...
організовув же батальон "Донбас" з двустволками,
а може як Кива у жомовоій ямі шикарного особняку на Дубровці всістись
а старих танків і техніки і снарядів 152 калібру не так і багато по Європі. он, кажуть, в придністров'ї ще є. а так уже все повигрібали.
тепер на натівський калібр переходимо, добре, що Німеччина почала допомагати. після візиту Шольца.
па качану !!!!!!
проблеми вирішуються по мєрє їх поступлєнія - степ бай степ, як кажуть американці:
в березні-квітні рашисти перли колонами і в пріоритеті були протитанкові засоби та арта по колонах.
зараз вони зрозуміли значення арти і перейшли до тактики Першої світової - вже будують залізничні рокади до фронту для підвозу ешелонів ***********.
ми маємо переламати рашистів технологічно у тактиці та техниці - а інакше ніяк, бо вони падли теж вчаться....
///
Усі обіцяні США ракетні системи (їх кількість не розголошується) прибудуть до України до середини липня. Вони будуть прибувати партіями, можливо кожну неділю (і це таємниця)
Перша партія із чотирьох високомобільних артилерійських ракетних систем уже перебуває в країні і починає працювати.
Про це заявив представник міністерства оборони США, пише CNN.
Підготовку для управління цими системами зараз проходить ще один взвод українських військовослужбовців.
Це не найбільш далекобійні системи, які є у США, однак вони значно перевищують за характеристиками всі відправлені Україні раніше.
HIMARS оснащені ************, які дозволять Україні запускати ракети приблизно на 75-80 км.
ЗЄлєнський, де наші крутіші ніж Хімарси ракети, ПЛЯТЬ !!!!!!!!