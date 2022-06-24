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Для стабилизации ситуации на Луганском направлении необходимо установить огневой паритет, - Залужный в разговоре с Милли

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

залужний,міллі

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный обсудил с Председателем объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли оперативную обстановку и ход поставки международной технической помощи Силам обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главкома ВСУ в фейсбуке.

"Я заострил внимание на необходимости установления огневого паритета с противником, что позволит стабилизировать ситуацию на наиболее угрожающем Луганском направлении", - отметил Залужный.

Читайте: Враг имеет огневое преимущество. ВСУ ведут маневренную оборону, - Залужный
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Топ комментарии
+17
Залужному-респект...
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24.06.2022 19:56
+8
і це правда - тільки питання не зовсім по адресу..
буба, зброю давай, чухно зелене - ЗСУ вимагають з тебе, клован прибацаний!
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24.06.2022 20:05
+7
Пробігся зараз по сайтах на укрнеті , в фб і тут - на цн , бачу сьогодні сталась якась божевільна атака руснявих тролів , на мізки українців , зі зрадофільним уклоном ,, тіпо - фсьопрапало , руцкіє взялі Міколаєвку , наши Северодонєцк сдают , снарядоф не фатаєт , ай яй яй і всьо такоє і тому подобноє .Зрада зрадная , мля .
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24.06.2022 20:10
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У перекладі -"Зброю давай!"
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24.06.2022 19:55 Ответить
і це правда - тільки питання не зовсім по адресу..
буба, зброю давай, чухно зелене - ЗСУ вимагають з тебе, клован прибацаний!
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24.06.2022 20:05 Ответить
В спам, недоумку.
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24.06.2022 20:17 Ответить
зараз - по адресу , тому що з вови вже нічого не видавиш , клоун своє проїбав до війни !! і комусь нада тепер ці пройоби закривать !!!
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24.06.2022 20:19 Ответить
В тебе до війни були десятки мільярдів доларів на купівлю та виготовлення зброї, які недолуга влада витратила кудись не туди?
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24.06.2022 20:21 Ответить
а сколько у нас взорвалось складов с боеприпасами, стрелковым оружием и теме же точками у в период 2014-го по 2019-й?
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24.06.2022 20:34 Ответить
Забагато. І що?
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24.06.2022 20:36 Ответить
так, в України було достатньо грошей. але зелена влада витратила їх на велике крадівництво. а тепер шукає винних, то НАТО погане, то кучма, то порошенко. а самі не можуть навіть Наумова, Баканова, Арахамію притягнути до відповідальності.
не кажу вже про подоляка х геращенком, за яворів.
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24.06.2022 20:42 Ответить
Милли сказал, что дал ДАЖЕ больше, чем просили.
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24.06.2022 20:32 Ответить
зброї больше не буває....

так само як і женщін,
буває мало водкі
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24.06.2022 21:43 Ответить
Залужному-респект...
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24.06.2022 19:56 Ответить
і пошана і всебічна підтримка і повага!
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24.06.2022 20:07 Ответить
піпець ти развлекаешся бездумковий...
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24.06.2022 20:11 Ответить
100%. С июня 2021 г. укреплял обороноспособность Украины.
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24.06.2022 20:31 Ответить
забув шану подяку i всебічну підтримку...
з тролями так буває .
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24.06.2022 20:34 Ответить
Величезний респект Залужному !!!

не тільки талановитий військовий, але й розумний політик -
не калатає язиком, а виклав проблему у половині речення:
"Я загострив увагу на необхідності встановлення вогневого паритету з противником..."
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24.06.2022 21:41 Ответить
Респект? Вместе с Зелей будет нести ответственность за север, юг. Не готовил страну к войне. За все проебы будет отвечать.
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24.06.2022 21:58 Ответить
Семенченко просить президента України звільнити його з-під арешту та відправити на фронт в Лисичанськ:
"Наші війська залишили Сєвєродонецьк. Я знаю ситуацію поруч, в Лисичанську, адже саме я командував штурмовим батальоном, який звільнив його влітку 2014. Там .... досить напружена ситуація. Я не збираюся один вибивати звідти путіна, я адекватна людина і знаю межі своїх можливостей.

Але я теж знаю там кожен метр землі. Ми ці метри вигризали кров'ю і потом в лiтку 2014 року. Якщо буде наказ - готовий сформувати штурмовий підрозділ і зробити це ДУЖЕ швидко. Арта артою, а воюють люди. Племена Сирії та Афганістану без будь-якої артилерії перемагали ******* армії. Я сам вивчав їх досвід ще у у 2016-2019.

Адже ми не зупинилися у розвитку у своєму досвіді добровольцiв 2014-2015 року. У 2014-2019 я працював у комітеті оборони та безпеки ВР та вивчав досвід ******** війни. Об'їздив пів світу - Азія, Африка, США, досвід партизанської війни та роботи приватних військових компаній. Ось скріншот спогадів - фейсбук нагадав. Цього дня чотири роки тому ми вивчали та впроваджували досвід роботи малих партизанських груп. Ми готувалися до ******** війни заздалегідь!», - написав Семенченко. Повний текст читайте тут: https://m.glavcom.ua/country/politics/situaciya-v-sjevjerodonecku-semenchenko-terminovo-zvernuvsya-do-zelenskogo-855471.html
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24.06.2022 19:59 Ответить
єтого не надо єтот навоюет на 10 котловокружений
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24.06.2022 20:02 Ответить
Там вже в твітері військові обговорюють, що буде мутити гнилі теми з блокпостами. Навіщо цього кримського аферіста Костіка випустили.
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24.06.2022 20:12 Ответить
У меня не однозначное отношение к этому субъекту. Но он прав, когда говорит: "Арта артою, а воюют люди".
У нас минимум 3-х кратное преимущество в количестве л/с. И как мы это используем? ...
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24.06.2022 20:35 Ответить
Сьома типаж мутний

ху його зна...
організовув же батальон "Донбас" з двустволками,
а може як Кива у жомовоій ямі шикарного особняку на Дубровці всістись
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24.06.2022 21:47 Ответить
как он сдал в фейсбуке батальоны
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24.06.2022 23:38 Ответить
чому питання вогневого паритету ставиться тоді,коли вже частину території здали,частина на черзі здачі, під контроль рашиста, а не місяць півтора назад???
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24.06.2022 20:04 Ответить
тому що ти сидиш десь та багато пи..диш
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24.06.2022 20:06 Ответить
місяць-півтора тому нам якраз розказували, що так само Залужний радився з США і вони обіцяли і надавали всіляку допомогу. он про лендліз скільки розмов було. потім про РСЗВ і як їх чекали, і щоб наші військові навчилися ними управляти. ми весь час жили в очікуванні, що допомога їде, ось-ось надійде.
а старих танків і техніки і снарядів 152 калібру не так і багато по Європі. он, кажуть, в придністров'ї ще є. а так уже все повигрібали.
тепер на натівський калібр переходимо, добре, що Німеччина почала допомагати. після візиту Шольца.
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24.06.2022 20:46 Ответить
МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
па качану !!!!!!

проблеми вирішуються по мєрє їх поступлєнія - степ бай степ, як кажуть американці:
в березні-квітні рашисти перли колонами і в пріоритеті були протитанкові засоби та арта по колонах.
зараз вони зрозуміли значення арти і перейшли до тактики Першої світової - вже будують залізничні рокади до фронту для підвозу ешелонів ***********.

ми маємо переламати рашистів технологічно у тактиці та техниці - а інакше ніяк, бо вони падли теж вчаться....
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24.06.2022 21:52 Ответить
вся проблема в логистике и хранении(ну и подготовка персонала конечно) - все остальное производное..
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24.06.2022 23:39 Ответить
и про прекрасное)))
///
Усі обіцяні США ракетні системи (їх кількість не розголошується) прибудуть до України до середини липня. Вони будуть прибувати партіями, можливо кожну неділю (і це таємниця)
Перша партія із чотирьох високомобільних артилерійських ракетних систем уже перебуває в країні і починає працювати.
Про це заявив представник міністерства оборони США, пише CNN.
Підготовку для управління цими системами зараз проходить ще один взвод українських військовослужбовців.
Це не найбільш далекобійні системи, які є у США, однак вони значно перевищують за характеристиками всі відправлені Україні раніше.
HIMARS оснащені ************, які дозволять Україні запускати ракети приблизно на 75-80 км.
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24.06.2022 20:05 Ответить
Вільха М - дальність 120 км , система наведення та ж сама - інерційна та джі-пі-ес, КВО 30 м.
ЗЄлєнський, де наші крутіші ніж Хімарси ракети, ПЛЯТЬ !!!!!!!!
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24.06.2022 21:56 Ответить
Пробігся зараз по сайтах на укрнеті , в фб і тут - на цн , бачу сьогодні сталась якась божевільна атака руснявих тролів , на мізки українців , зі зрадофільним уклоном ,, тіпо - фсьопрапало , руцкіє взялі Міколаєвку , наши Северодонєцк сдают , снарядоф не фатаєт , ай яй яй і всьо такоє і тому подобноє .Зрада зрадная , мля .
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24.06.2022 20:10 Ответить
Да, сегодня рясно кацапов.
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24.06.2022 20:15 Ответить
Зарплатню підвели. Або спірт.
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24.06.2022 20:30 Ответить
они тут пасутся постоянно и ставят другу другу лайки и даже спорят между собой с одного логина
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24.06.2022 23:41 Ответить
ну у нас справді дуже важка ситуація на луганщині. і те, що наші відступають, це правильно.
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24.06.2022 20:49 Ответить
Можно продолжить. ********** припалзет на каленях, 73% встречают цветами, армия димарализована, фся техника закатана ф асфальт, Ивропа вам ничиво ни далжна...
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24.06.2022 20:50 Ответить
....який парітет,пріорітет..,коли вони навчаться правильно висловлювати ,народні прагнення а не свої забаганки.
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24.06.2022 20:14 Ответить
Новина - Бутусня...Ніачьом...
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24.06.2022 20:32 Ответить
На жаль, поки що ми граємо у гру, нав'язану московитами. А хотілося б побачити нашу гру, щось несподіване, особливо для кацапні.
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24.06.2022 22:34 Ответить
 
 