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Для стабілізації ситуації на Луганському напрямку необхідно встановлення вогневого паритету, - Залужний у розмові з Міллі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

залужний,міллі

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний обговорив з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі оперативну обстановку та хід постачання міжнародної технічної допомоги Силам оборони України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ у фейсбуці.

"Я загострив увагу на необхідності встановлення вогневого паритету з противником, що дасть змогу стабілізувати ситуацію на найбільш загрозливому Луганському напрямку", - зазначив Залужний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ використовують артилерію більш професійно, ніж росіяни, - Міллі

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+17
Залужному-респект...
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24.06.2022 19:56
+8
і це правда - тільки питання не зовсім по адресу..
буба, зброю давай, чухно зелене - ЗСУ вимагають з тебе, клован прибацаний!
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24.06.2022 20:05
+7
Пробігся зараз по сайтах на укрнеті , в фб і тут - на цн , бачу сьогодні сталась якась божевільна атака руснявих тролів , на мізки українців , зі зрадофільним уклоном ,, тіпо - фсьопрапало , руцкіє взялі Міколаєвку , наши Северодонєцк сдают , снарядоф не фатаєт , ай яй яй і всьо такоє і тому подобноє .Зрада зрадная , мля .
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24.06.2022 20:10
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У перекладі -"Зброю давай!"
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24.06.2022 19:55 Відповісти
і це правда - тільки питання не зовсім по адресу..
буба, зброю давай, чухно зелене - ЗСУ вимагають з тебе, клован прибацаний!
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24.06.2022 20:05 Відповісти
В спам, недоумку.
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24.06.2022 20:17 Відповісти
зараз - по адресу , тому що з вови вже нічого не видавиш , клоун своє проїбав до війни !! і комусь нада тепер ці пройоби закривать !!!
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24.06.2022 20:19 Відповісти
В тебе до війни були десятки мільярдів доларів на купівлю та виготовлення зброї, які недолуга влада витратила кудись не туди?
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24.06.2022 20:21 Відповісти
а сколько у нас взорвалось складов с боеприпасами, стрелковым оружием и теме же точками у в период 2014-го по 2019-й?
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24.06.2022 20:34 Відповісти
Забагато. І що?
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24.06.2022 20:36 Відповісти
так, в України було достатньо грошей. але зелена влада витратила їх на велике крадівництво. а тепер шукає винних, то НАТО погане, то кучма, то порошенко. а самі не можуть навіть Наумова, Баканова, Арахамію притягнути до відповідальності.
не кажу вже про подоляка х геращенком, за яворів.
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24.06.2022 20:42 Відповісти
Милли сказал, что дал ДАЖЕ больше, чем просили.
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24.06.2022 20:32 Відповісти
зброї больше не буває....

так само як і женщін,
буває мало водкі
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24.06.2022 21:43 Відповісти
Залужному-респект...
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24.06.2022 19:56 Відповісти
і пошана і всебічна підтримка і повага!
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24.06.2022 20:07 Відповісти
піпець ти развлекаешся бездумковий...
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24.06.2022 20:11 Відповісти
100%. С июня 2021 г. укреплял обороноспособность Украины.
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24.06.2022 20:31 Відповісти
забув шану подяку i всебічну підтримку...
з тролями так буває .
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24.06.2022 20:34 Відповісти
Величезний респект Залужному !!!

не тільки талановитий військовий, але й розумний політик -
не калатає язиком, а виклав проблему у половині речення:
"Я загострив увагу на необхідності встановлення вогневого паритету з противником..."
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24.06.2022 21:41 Відповісти
Респект? Вместе с Зелей будет нести ответственность за север, юг. Не готовил страну к войне. За все проебы будет отвечать.
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24.06.2022 21:58 Відповісти
Семенченко просить президента України звільнити його з-під арешту та відправити на фронт в Лисичанськ:
"Наші війська залишили Сєвєродонецьк. Я знаю ситуацію поруч, в Лисичанську, адже саме я командував штурмовим батальоном, який звільнив його влітку 2014. Там .... досить напружена ситуація. Я не збираюся один вибивати звідти путіна, я адекватна людина і знаю межі своїх можливостей.

Але я теж знаю там кожен метр землі. Ми ці метри вигризали кров'ю і потом в лiтку 2014 року. Якщо буде наказ - готовий сформувати штурмовий підрозділ і зробити це ДУЖЕ швидко. Арта артою, а воюють люди. Племена Сирії та Афганістану без будь-якої артилерії перемагали ******* армії. Я сам вивчав їх досвід ще у у 2016-2019.

Адже ми не зупинилися у розвитку у своєму досвіді добровольцiв 2014-2015 року. У 2014-2019 я працював у комітеті оборони та безпеки ВР та вивчав досвід ******** війни. Об'їздив пів світу - Азія, Африка, США, досвід партизанської війни та роботи приватних військових компаній. Ось скріншот спогадів - фейсбук нагадав. Цього дня чотири роки тому ми вивчали та впроваджували досвід роботи малих партизанських груп. Ми готувалися до ******** війни заздалегідь!», - написав Семенченко. Повний текст читайте тут: https://m.glavcom.ua/country/politics/situaciya-v-sjevjerodonecku-semenchenko-terminovo-zvernuvsya-do-zelenskogo-855471.html
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24.06.2022 19:59 Відповісти
єтого не надо єтот навоюет на 10 котловокружений
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24.06.2022 20:02 Відповісти
Там вже в твітері військові обговорюють, що буде мутити гнилі теми з блокпостами. Навіщо цього кримського аферіста Костіка випустили.
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24.06.2022 20:12 Відповісти
У меня не однозначное отношение к этому субъекту. Но он прав, когда говорит: "Арта артою, а воюют люди".
У нас минимум 3-х кратное преимущество в количестве л/с. И как мы это используем? ...
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24.06.2022 20:35 Відповісти
Сьома типаж мутний

ху його зна...
організовув же батальон "Донбас" з двустволками,
а може як Кива у жомовоій ямі шикарного особняку на Дубровці всістись
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24.06.2022 21:47 Відповісти
как он сдал в фейсбуке батальоны
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24.06.2022 23:38 Відповісти
чому питання вогневого паритету ставиться тоді,коли вже частину території здали,частина на черзі здачі, під контроль рашиста, а не місяць півтора назад???
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24.06.2022 20:04 Відповісти
тому що ти сидиш десь та багато пи..диш
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24.06.2022 20:06 Відповісти
місяць-півтора тому нам якраз розказували, що так само Залужний радився з США і вони обіцяли і надавали всіляку допомогу. он про лендліз скільки розмов було. потім про РСЗВ і як їх чекали, і щоб наші військові навчилися ними управляти. ми весь час жили в очікуванні, що допомога їде, ось-ось надійде.
а старих танків і техніки і снарядів 152 калібру не так і багато по Європі. он, кажуть, в придністров'ї ще є. а так уже все повигрібали.
тепер на натівський калібр переходимо, добре, що Німеччина почала допомагати. після візиту Шольца.
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24.06.2022 20:46 Відповісти
МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
па качану !!!!!!

проблеми вирішуються по мєрє їх поступлєнія - степ бай степ, як кажуть американці:
в березні-квітні рашисти перли колонами і в пріоритеті були протитанкові засоби та арта по колонах.
зараз вони зрозуміли значення арти і перейшли до тактики Першої світової - вже будують залізничні рокади до фронту для підвозу ешелонів ***********.

ми маємо переламати рашистів технологічно у тактиці та техниці - а інакше ніяк, бо вони падли теж вчаться....
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24.06.2022 21:52 Відповісти
вся проблема в логистике и хранении(ну и подготовка персонала конечно) - все остальное производное..
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24.06.2022 23:39 Відповісти
и про прекрасное)))
///
Усі обіцяні США ракетні системи (їх кількість не розголошується) прибудуть до України до середини липня. Вони будуть прибувати партіями, можливо кожну неділю (і це таємниця)
Перша партія із чотирьох високомобільних артилерійських ракетних систем уже перебуває в країні і починає працювати.
Про це заявив представник міністерства оборони США, пише CNN.
Підготовку для управління цими системами зараз проходить ще один взвод українських військовослужбовців.
Це не найбільш далекобійні системи, які є у США, однак вони значно перевищують за характеристиками всі відправлені Україні раніше.
HIMARS оснащені ************, які дозволять Україні запускати ракети приблизно на 75-80 км.
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24.06.2022 20:05 Відповісти
Вільха М - дальність 120 км , система наведення та ж сама - інерційна та джі-пі-ес, КВО 30 м.
ЗЄлєнський, де наші крутіші ніж Хімарси ракети, ПЛЯТЬ !!!!!!!!
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24.06.2022 21:56 Відповісти
Пробігся зараз по сайтах на укрнеті , в фб і тут - на цн , бачу сьогодні сталась якась божевільна атака руснявих тролів , на мізки українців , зі зрадофільним уклоном ,, тіпо - фсьопрапало , руцкіє взялі Міколаєвку , наши Северодонєцк сдают , снарядоф не фатаєт , ай яй яй і всьо такоє і тому подобноє .Зрада зрадная , мля .
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24.06.2022 20:10 Відповісти
Да, сегодня рясно кацапов.
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24.06.2022 20:15 Відповісти
Зарплатню підвели. Або спірт.
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24.06.2022 20:30 Відповісти
они тут пасутся постоянно и ставят другу другу лайки и даже спорят между собой с одного логина
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24.06.2022 23:41 Відповісти
ну у нас справді дуже важка ситуація на луганщині. і те, що наші відступають, це правильно.
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24.06.2022 20:49 Відповісти
Можно продолжить. ********** припалзет на каленях, 73% встречают цветами, армия димарализована, фся техника закатана ф асфальт, Ивропа вам ничиво ни далжна...
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24.06.2022 20:50 Відповісти
....який парітет,пріорітет..,коли вони навчаться правильно висловлювати ,народні прагнення а не свої забаганки.
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24.06.2022 20:14 Відповісти
Новина - Бутусня...Ніачьом...
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24.06.2022 20:32 Відповісти
На жаль, поки що ми граємо у гру, нав'язану московитами. А хотілося б побачити нашу гру, щось несподіване, особливо для кацапні.
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24.06.2022 22:34 Відповісти
 
 