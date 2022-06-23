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Враг имеет огневое преимущество. ВСУ ведут маневренную оборону, - Залужный
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские войска вынуждены вести маневренную оборону и занимать более выгодные рубежи и позиции из-за огневого превосходства на стороне российских оккупантов.
Об этом пишет в телеграме Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, сообщает Цензор.НЕТ.
"Цена свободы высока. Нам очень тяжело, ведь огневое преимущество на стороне противника. Несмотря на все, мы держимся. Ситуация сложная, но контролируемая. Мы вынуждены вести маневренную оборону, занимать более выгодные рубежи и позиции. Но каждый метр захваченной оккупантом земли залит его кровью. Держим строй!", - написал Залужный.
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показать весь комментарий23.06.2022 16:05
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показать весь комментарий23.06.2022 16:17
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Какая может быть в ВСУ маневренная оборона при отсутствии ударных танковых частей со средствами усиления и при полном господстве врага в воздухе и в тяжелом вооружении?
Бісить те, що Залужний собою прикриває всю оту зелену наволоч, яка призвела до цієї катастрофи - принаймі: катастрофи на Донбасі та Півдні України. Про те, що сталось на Київщині через катастрофу, прорив орків з півночі - промовчу, нехай говорять розслідування і судові справи. Але винуваті в тому орки - само собою; але не тільки вони.
І ще про автомат. І про піхоту і про Грозний. АК = це 300-400 метрів ефективного ураження. НЛАВ - 700-800 максимально. Джавелін =2км в найкращому випадку. Зараз усіх хто тримає цю зброю просто стирають дистанційно за рахунок вогневої переваги. Єдиний рецепт - це перемолоти все оте що лізе за вогневим валом. І АК тут НЕ поможе. Як перемолоти?? Вижити в цьому пеклі і вкусити ЩЕ РАЗ, А потім -ЩЕ. Всі розуміють що якщо не будем чіплятись за кожен метр нашої землі то МАРІУПОЛЬ - буде на всій території України.
що, очевидно, не давало спати зекоманді.
дивно, здати людей - їм нормально, спати не мішає. а от рейтинг Залужного - прямо pain in the ass.
Що далі?
По танкам у них превосходство небольшое. По беспилотникам у нас паритет. А ударных беспилотников у них нет совсем. По ПТРК и ПЗРК у нас преимущество. По количеству л/с у нас преимущество. По боевому духу, мотивации и умениям у нас преимущество. И как мы все эти преимущества используем? Где, например, массовая работа наших ДРГ в тылу врага? Для этого нам гаубиц не хватает или ХИМАРСов?
і не тільки там.