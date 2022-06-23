Ворог має вогневу перевагу. ЗСУ ведуть маневрену оборону, - Залужний

Українські війська змушені вести маневрену оборону й займати вигідніші рубежі та позиції через вогневу перевагу на боці російських окупантів.

Про це пише у телеграмі Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ціна свобода висока. Нам дуже важко, адже вогнева перевага на боці противника. Попри все, ми тримаємося. Ситуація складна, однак контрольована. Ми вимушені вести маневрену оборону, займати більш вигідні рубежі та позиції. Але кожний метр захопленої окупантом землі залитий його кров'ю. Тримаймо стрій!" - написав Залужний.

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