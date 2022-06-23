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Ворог має вогневу перевагу. ЗСУ ведуть маневрену оборону, - Залужний

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

залужный,залужний

Українські війська змушені вести маневрену оборону й займати вигідніші рубежі та позиції через вогневу перевагу на боці російських окупантів.

Про це пише у телеграмі Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ціна свобода висока. Нам дуже важко, адже вогнева перевага на боці противника. Попри все, ми тримаємося. Ситуація складна, однак контрольована. Ми вимушені вести маневрену оборону, займати більш вигідні рубежі та позиції. Але кожний метр захопленої окупантом землі залитий його кров'ю. Тримаймо стрій!" - написав Залужний.

Також читайте: Залужний попросив США надати більше артилерійських систем калібру 155 мм

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+57
Зате завдяки Зеленському у нас свіжіший асфальт !
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23.06.2022 16:05
+42
Слава ЗСУ ! Молимось за вас, герої !
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23.06.2022 16:08
+26
Ну и где там упоминание о Залужном? Задолбали диванные блохи, критикующие военных.
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23.06.2022 16:17
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і лизання зеленої сраки!
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23.06.2022 18:40 Відповісти
Маневренная оборона была у Манштейна, когда он в марте 1943 года, после того, как РККА дошли почти до Днепра и несколько немецких танковых дивизий обходным маневром отбросили Советы с огромными для них потерями почти до Белгорода и захватили в очередной раз многострадальный Харьков.
Какая может быть в ВСУ маневренная оборона при отсутствии ударных танковых частей со средствами усиления и при полном господстве врага в воздухе и в тяжелом вооружении?
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23.06.2022 16:58 Відповісти
Танкові війська не є ефективними у ******** війні. Москалі це наглядно всім довели. Слава ЗСУ!
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23.06.2022 22:47 Відповісти
У лісах під Києвом - так, але на донбасі, після массованих артилерійських та авіаційних ударів, танки дуже навіть ефективні...
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24.06.2022 09:49 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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23.06.2022 17:07 Відповісти
А пан Арєстовіч казали, що рашистам Жаба цицьку дала, а не оточення.
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23.06.2022 17:25 Відповісти
хвате зраду тут розводити з дивану, уроди... сильно вумні шльопайту у Север і показуйте як тре наступати з автоматами... чмоні двудоларові
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23.06.2022 17:27 Відповісти
ти чмо кончене ! як і валєрка із зєлупою! бо відправляєте людей на танк із автоматом! злочинці і кровопивці!
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23.06.2022 18:44 Відповісти
Виставити хоча б 500 САУ по фронту ЗСУ не може. Бо 12 штук-це вже страшна сенсація в розумінні ЄС🤦
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23.06.2022 17:33 Відповісти
найбільше вибішує не те, як Залужний воює: добре, чи погано - покаже час. Не завтра, не післязавтра покаже, мусять пройти роки; і мусить бути результат, на підставі якого можна буде скласти висновок про його таланти.
Бісить те, що Залужний собою прикриває всю оту зелену наволоч, яка призвела до цієї катастрофи - принаймі: катастрофи на Донбасі та Півдні України. Про те, що сталось на Київщині через катастрофу, прорив орків з півночі - промовчу, нехай говорять розслідування і судові справи. Але винуваті в тому орки - само собою; але не тільки вони.
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23.06.2022 17:38 Відповісти
1000000%
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23.06.2022 18:45 Відповісти
Не буде прикривати Зелених Gандонів, кінець його вйськовій кар'єрі.
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23.06.2022 23:02 Відповісти
Шо переломний момент ще не настав ?
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23.06.2022 17:40 Відповісти
Да никто зраду не разводит. Но у нас сегодня реально заголовки новостей дрянь. Причем позитива нет по всему фронта, кроме перемоги от Куприя.В Севере хлопцы реально стальные, кстати в Рубежном у нас они так же чудеса творили. И я прежде всего верю им, есть с кем общаться. Все будет Украина.
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23.06.2022 17:44 Відповісти
Кому это интересно Залужный так мешать стал, целую ботоферму на травлю выпустили 🤔
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23.06.2022 18:08 Відповісти
Соєві придурки плюс лахта співають в унісон про Зраду .
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23.06.2022 19:23 Відповісти
Що можу сказати - ситуація важка. Залужному респект. Незручні новини кого послали повідомляти?? Його. !!!!!!!!!!!!! А деж усі Обдристовичі, Падляки, і Мосейсучки тай решта пресотуток експердів, медіауток?? Вони дали, образно кажучи, Залужному автомат і послали його викручуватись від Градів і ракет. А тепер хочуть переможних новин?? Треба було думати що Штайнмаєру ляпати, як ПРАВИЛЬНО Шольца і Макарона поставити в стойло (можливо іншими словами). АЛЕ Але(((. Маємо те що маємо. Я про владу і про зброю. Респект ЗСУ і смерть ворогам.
І ще про автомат. І про піхоту і про Грозний. АК = це 300-400 метрів ефективного ураження. НЛАВ - 700-800 максимально. Джавелін =2км в найкращому випадку. Зараз усіх хто тримає цю зброю просто стирають дистанційно за рахунок вогневої переваги. Єдиний рецепт - це перемолоти все оте що лізе за вогневим валом. І АК тут НЕ поможе. Як перемолоти?? Вижити в цьому пеклі і вкусити ЩЕ РАЗ, А потім -ЩЕ. Всі розуміють що якщо не будем чіплятись за кожен метр нашої землі то МАРІУПОЛЬ - буде на всій території України.
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23.06.2022 18:15 Відповісти
ну раз залужний не міг цю шоблу послати перед війною , не може і досі, то він або СПІВУЧАСНИК злочину, або СТРІЛОЧНИК, або просто тєрпіла, який прикриває цю нечисть!
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23.06.2022 18:48 Відповісти
Точно , хай здасться ***** і не прикриває того клятого Зєлю .
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23.06.2022 19:24 Відповісти
здохни, подляковий бот Marko Lukash
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23.06.2022 19:38 Відповісти
Про сарказм щось чули?
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23.06.2022 21:13 Відповісти
боже, яке ти кончене
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23.06.2022 19:51 Відповісти
Ви, взагалі, розумієте, про кого і про що говорите? Головнокомандувач ЗСУ Залужний: Хотів би проїхатися на танку по Арбату | Рандеву з Яніною Соколовою
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23.06.2022 21:18 Відповісти
идиотик умственно отсталый толык. Залужный разгребает то, что наделало 73% зависимотелевизионное наркоманьё
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23.06.2022 21:59 Відповісти
фуу как говницо зелнгскаго в комментах с вентилятора завоняло
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23.06.2022 18:37 Відповісти
Спокійно. Майстер Залужний знає, як діяти. Це його вихід в інфопростір для охолодження фантазій на тему від падляків і люсь. Це війна, панІ та панове, і ви тут зі своїми зе-реляціями йдіть в дупу, або станьте людьми і реалістами!
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23.06.2022 19:50 Відповісти
Залужный сказал то что есть, лучше спросить так называемый коллективный запад где обещанная военная помощь МиГи танки леопард и т. д. Где обещанный США дефолт, и кто что то может сказать о санкциях из Ада. О которых кричали в начале войны, четыре месяца прошло все таки. Враг вполне комфортно себя чувствует
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23.06.2022 20:12 Відповісти
Вся зелена шобла дме в одну дудку. Скінчиться все перемовинами та здаванням зброї НАТО Московії, тобто повна демілітаризація.
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23.06.2022 20:13 Відповісти
Никаких переговоров не будет враг медленно, но наступает примерно захватывает 1% нашей территории за 7-10 дней и останавливаться он не будет
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23.06.2022 20:20 Відповісти
Кремлєботи і зрадофіли об'єдналися в Одну команду зі спільною метою: сіяти паніку і недовіру до української влади на просторах Інтернету.
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23.06.2022 20:20 Відповісти
ти шось поплутав. до зеленої влади ніякої довіри і не було. а от до Залужного і ЗСУ було все - і довіра, і повага.
що, очевидно, не давало спати зекоманді.
дивно, здати людей - їм нормально, спати не мішає. а от рейтинг Залужного - прямо pain in the ass.
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23.06.2022 21:14 Відповісти
Я не розумію чого тримати той Сєверодонецькк в таких умовах неможемо тримати треба відступати. Хоч би з ього Золотого та Грського.
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23.06.2022 20:32 Відповісти
та начебто ж кажуть, що відвели якраз звідти людей. і ще звідкись там частково відвели.
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23.06.2022 21:15 Відповісти
З захопленням сьогодні Миколаївки та позавчора Рай -Александровки війска у Золотому та Гірському фактично оточені.
Що далі?
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23.06.2022 20:35 Відповісти
Все знают и понимают, что у орков большое преимущество в технике и боеприпасах. НО!
По танкам у них превосходство небольшое. По беспилотникам у нас паритет. А ударных беспилотников у них нет совсем. По ПТРК и ПЗРК у нас преимущество. По количеству л/с у нас преимущество. По боевому духу, мотивации и умениям у нас преимущество. И как мы все эти преимущества используем? Где, например, массовая работа наших ДРГ в тылу врага? Для этого нам гаубиц не хватает или ХИМАРСов?
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23.06.2022 20:40 Відповісти
ну так напрімєр ось на днях в Красному Лучі погоріли склади.
і не тільки там.
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23.06.2022 21:16 Відповісти
Слава ЗСУ!!!Ви наші Герої!!!
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23.06.2022 22:25 Відповісти
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