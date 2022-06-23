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Ворог має вогневу перевагу. ЗСУ ведуть маневрену оборону, - Залужний
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські війська змушені вести маневрену оборону й займати вигідніші рубежі та позиції через вогневу перевагу на боці російських окупантів.
Про це пише у телеграмі Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ціна свобода висока. Нам дуже важко, адже вогнева перевага на боці противника. Попри все, ми тримаємося. Ситуація складна, однак контрольована. Ми вимушені вести маневрену оборону, займати більш вигідні рубежі та позиції. Але кожний метр захопленої окупантом землі залитий його кров'ю. Тримаймо стрій!" - написав Залужний.
Топ коментарі
+57 Віктор Степаненко
показати весь коментар23.06.2022 16:05
+42 Snart
показати весь коментар23.06.2022 16:08
+26 Vasya Kirpych cdb28ef1
показати весь коментар23.06.2022 16:17
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Какая может быть в ВСУ маневренная оборона при отсутствии ударных танковых частей со средствами усиления и при полном господстве врага в воздухе и в тяжелом вооружении?
Бісить те, що Залужний собою прикриває всю оту зелену наволоч, яка призвела до цієї катастрофи - принаймі: катастрофи на Донбасі та Півдні України. Про те, що сталось на Київщині через катастрофу, прорив орків з півночі - промовчу, нехай говорять розслідування і судові справи. Але винуваті в тому орки - само собою; але не тільки вони.
І ще про автомат. І про піхоту і про Грозний. АК = це 300-400 метрів ефективного ураження. НЛАВ - 700-800 максимально. Джавелін =2км в найкращому випадку. Зараз усіх хто тримає цю зброю просто стирають дистанційно за рахунок вогневої переваги. Єдиний рецепт - це перемолоти все оте що лізе за вогневим валом. І АК тут НЕ поможе. Як перемолоти?? Вижити в цьому пеклі і вкусити ЩЕ РАЗ, А потім -ЩЕ. Всі розуміють що якщо не будем чіплятись за кожен метр нашої землі то МАРІУПОЛЬ - буде на всій території України.
що, очевидно, не давало спати зекоманді.
дивно, здати людей - їм нормально, спати не мішає. а от рейтинг Залужного - прямо pain in the ass.
Що далі?
По танкам у них превосходство небольшое. По беспилотникам у нас паритет. А ударных беспилотников у них нет совсем. По ПТРК и ПЗРК у нас преимущество. По количеству л/с у нас преимущество. По боевому духу, мотивации и умениям у нас преимущество. И как мы все эти преимущества используем? Где, например, массовая работа наших ДРГ в тылу врага? Для этого нам гаубиц не хватает или ХИМАРСов?
і не тільки там.