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війна (56174) США (14437) Залужний (582) Міллі (151)

Залужний попросив США надати більше артилерійських систем калібру 155 мм

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ у фейсбуці.

"Поінформував генерала Міллі про поточну оперативну обстановку. Так, наголосив, що противник сконцентрував головні зусилля на півночі Луганської області. Він масово застосуває артилерію і, на жаль, має десятикратну вогневу перевагу. Але, попри все, ми продовжуємо утримувати позиції. Кожен метр української землі там политий кров‘ю, але не тільки нашою, а й окупанта. Складною є ситуація, зокрема, у місті Сєвєродонецьк. Туди ворогом було перекинуто до 7 батальйонно-тактичних груп. Незважаючи на щільний вогонь, нам вдалося зупинити противника.

Зазнаючи невдач на Луганському напрямку, російські окупаційні війська відновили обстріли житлових кварталів Харкова, що вимагає від нас адекватних дій. Збройні сили РФ продовжують обстрілювати артилерією та мінометами підрозділи наших сил оборони у Чернігівській та Сумській областях. Ми ведемо вогонь у відповідь. На окремих напрямках ми перейшли до контрнаступальних дій", - повідомив Залужний.

Він зазначив, що станом на сьогодні ширина фронту складає 2450 км, з яких на 1105 км ведуться активні бойові дії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступні тижні визначать подальший розвиток війни, - голова комітету начальників штабів армії США Міллі

"Я вкотре повторив генералу Міллі своє прохання - у найкоротші терміни допомогти нам отримати більше артилерійських систем калібру 155 мм", - наголосив головком ЗСУ.

Співрозмовники такох обмінялися думками про хід передачі і застосування вже наданого озброєння і обговорили сценарії подальшого розвитку ситуації.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+34
ужас якыйсь..у безуглой нагло вырвав з пыска кусок хлеба...
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12.06.2022 21:08
+29
Да ладно,чего уж там. Она танцами себе заработает.

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12.06.2022 21:17
+29
Залужний змушений робити роботу політиків. І, напевно, у нього це краще вийде.
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12.06.2022 21:18
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ОК!!!!
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12.06.2022 21:05 Відповісти
Дипломатія як вона є!
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12.06.2022 21:06 Відповісти
Коли говорять фахівці, дипломатія може й відпочити. Особливо, коли фахівці говорять про гармати.
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12.06.2022 21:43 Відповісти
Треба Марка запросити в Бучу
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12.06.2022 21:07 Відповісти
заклинило?в каждой новости запрошуеш в Бучу. его в Северодонецк запрошувать надо.
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12.06.2022 22:28 Відповісти
ужас якыйсь..у безуглой нагло вырвав з пыска кусок хлеба...
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12.06.2022 21:08 Відповісти
Да ладно,чего уж там. Она танцами себе заработает.

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12.06.2022 21:17 Відповісти
и ротная пестня...
- Хали-гали, паратруппер, нам с тобою было супер
Супер восемь, хали-гали, мы с тобой весь день летали
Хали-гали, паратруппер, нам с тобою было супер
Супер восемь, хали-гали, мы с тобой весь день летали, летали..
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12.06.2022 21:29 Відповісти
***..ше. Что морально, что умственно, что внешне.
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12.06.2022 21:32 Відповісти
ну зачем так строго....
фракции нравиццо...
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12.06.2022 21:38 Відповісти
вспомнило 90-ые. когда закупили "рабыню изауру" по остаточной стоимости плёнки, за килограм. кто-то спросил тогдашних киноработяг - ну нах вы на эту гамноплёнку деньги перевели? - почему? дояркам нравится!
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12.06.2022 22:12 Відповісти
дискотека в сумасшедшем доме.
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12.06.2022 21:37 Відповісти
Она великолепна
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12.06.2022 21:59 Відповісти
римейк "вія". панночка та нечисть )
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12.06.2022 22:16 Відповісти
Что то мне кажется что военные давным давно знали чего нужно, и сколько, и уже месяц назад бумаги на нужное количество вооружения были кем нужно подписаны. И возможно оружие уже плывет или приплыло. Военные же не такие дураки чтобы дать 100 орудий при необходимых 1000 и сидеть смотреть что будет.
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12.06.2022 21:15 Відповісти
я теж пригадую, що генштаб уже давав списки, що треба.
невже не включили туди безпілотники, важке озброєння, РСЗВ і інше.
ех, тяжко... ніхто не знає нічого, сидимо, як дураки, чекаємо, невідомо на що.

довбні, розблокуйте ракетну програму хоча б!!!!
дайте можливість МО купувати, що треба!
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12.06.2022 21:28 Відповісти
Умень ! Тобі пише довбень !(( Баранюга ! Що тепер розблоковувати ? Знищені під 0 заводи що ці ракети виготовляли ? (( поцілуй у сраку керівників укроборонпрому що тих хто не дав кацапам знищити на складах стугни , коросари , вільху і кілька виготовлених нептунів нині тягають по допитах , а декому встигли і по печінках поїздити (( Після того як взасос посмокчеш , лизни дупу сонцесяйному яжневтіку за блокування цієї програми з 2019 , заспокойся і більше не ****# Бо у тебе думки рояться як над лайном мухи (( " списки йому не задовольнили " , думаєш що світ вишикувався у чергу і набивається щоб ми зброю взяли ? Хер ти вгадав - не так її просто нині у когось взяти , потрібно було вчасно свою надбавати .Так вас же ж останні роки аж пучило дороги будувати , а не ракети (( Жеріть тепер асфальт ((
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12.06.2022 22:21 Відповісти
Рашка знищила ракетами обороні підприємства. Найближчим часом повернутися до ракетної програми можливості не буде.
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13.06.2022 01:34 Відповісти
Мабуть, ще треба наголошувати під час таких розмов про ПРО. З настанням холодів мішенню кацапів стануть ТЕЦ у містах. Вони намагатимуться заморозити Україну. Так що системи PATRIOT нам би були не зайві.
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12.06.2022 21:16 Відповісти
Патриот не дадут. Их нет "свободных", их нужно производить, готовить экипажи. Это дело -годы. Дай Бог получить малой и средней дальности.
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12.06.2022 21:21 Відповісти
Це щонайменше о комплексу на кожну ТЕЦ. Вартість порахуйте.
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12.06.2022 21:46 Відповісти
Скільки грошей виділиш на петріоти ? Думаю мільярдів 20 зелених вистачить (( , перший транш коли готовий сплатити ? я рахунок завтра вишлю ((
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12.06.2022 22:25 Відповісти
Ти яку американську військову компанію представляєш?
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12.06.2022 23:02 Відповісти
Залужний змушений робити роботу політиків. І, напевно, у нього це краще вийде.
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12.06.2022 21:18 Відповісти
- пішли в зовнішню політику силовики , бо , схоже теперішній "владі "( Дєр.... Арах... Венє... Безуг... ) уже в наших партнерів з заходу , довіри нема зовсім ...
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12.06.2022 21:44 Відповісти
Залужному більше довіряють гадаю ніж іньшим.
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12.06.2022 22:07 Відповісти
ДАЙТЕ ЗБРОЇ!
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12.06.2022 21:22 Відповісти
Можно пана Залужного в президенты? Плиз, реально хочется хунту у власти, а не вот этих всех зе бобиков, окруженных кругом агентами Кремля, которые уже гнать на США начали.
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12.06.2022 21:24 Відповісти
ти, часом, в 2019-му цим зебобікам не вручив владу? Якщо не бюлетнем, то галасуванням за них "хуженебудет"...
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12.06.2022 21:28 Відповісти
100 % ваші слова прямо в ціль , тепер приколів наїлися , на хунту потягло ((
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12.06.2022 22:28 Відповісти
Не лякайте зеботів,ще кондрашка станеться
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12.06.2022 21:29 Відповісти
дуже хотілося б.
проте на провладних тг каналах уже просувають Наєва, а про Залужного ніколи ні слова.
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12.06.2022 21:30 Відповісти
хунта это хорошо но только про-бизнес а не просто диктатура
и тотальная фильтрация
жаль что не оценят - потом вонять начнут журнашлюхи и родня отфильтрованых
вон Пиночет страну поднял а леваки все равно подняли голову
главное бедным не давать голосовать пока не разбогатеют а то они всегда популистов выбирают
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12.06.2022 22:06 Відповісти
Каждый должен заниматься тем что лучше всего у него получается , Bалерий Залужный легендарный командующий ВСУ плюс профессиональный военный и на своём месте,больше чем все остальные , а вообще хорошо всегда типа такого , повар готовит, врач лечит ,токарь вытачивает ,учитель учит ,ну а так как война , все должны вносить свой вклад ,то есть , кто чем может быть полезен ,для достижения победы
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13.06.2022 17:38 Відповісти
Прогнзируемая цена 1 тонны пшеницы - 700$. Валовой сбор пшеницы Украины - 70 млн тонн. Общая цена Украинской пшеницы - 49 млрд $.
Сколько артиллерии будет хотя бы на 5% от этой суммы?
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12.06.2022 21:30 Відповісти
Ага, подсолнух в мире тоже 800$ стоит, а только самая большая цена, что сейчас мне предложили - 300 баксов. У остальных ещё меньше и доставка за мой счёт.
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12.06.2022 21:50 Відповісти
бо то ціна в порту ротердама або сінгапуру..
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12.06.2022 22:36 Відповісти
Тем более все эти деньги это деньги фермеров, а не государства. Ты собрался распоряжаться ими без ведома хозяев?
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12.06.2022 21:59 Відповісти
Нет, конечно. Только ПОКА Украинские фермеры позволяют распоряжаться плодами своего труда другим людям.
В качестве примера: 1 тонна пшеницы всегда стоила примерно 1000 м3 газа. Почему сейчас нет такого отношения, и почему не в пользу Украины?
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12.06.2022 22:23 Відповісти
Всє еті дєньгі у пєрєкупщіков (( у фермерів із них нуль цілих , шиш десятих . Фермерське зерно лежить без руху по складах і² робить фермерів потенційними банкрутами у близькому майбутньому , а багато хто на форумі верещить " что жрать будєм єслі всьо прададьом "
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12.06.2022 22:34 Відповісти
Охолонь (( 70 млн тн пшениці - це рябої кобили сон , яка служить зеленій власті (( Коли читаєш про валовий збір ранніх зернових - не рахуй що це одна пшениця ((
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12.06.2022 22:37 Відповісти
Я далекий от с\х. Вообще. Поэтому не буду вдаваться в детали, того, чего не знаю. При тех возможностях, которые есть у Украины, в том числе и с\х она может не просто предлагать, а диктовать условия партнерства с собой. Почему же этого не происходит?
Потому, что она это позволяет.
Миров правят сильные, не моральные, не нравственные, а сильные.
Победителей не судят, чтобы они не совершали. Они - ПОБЕДИТЕЛИ.
Историю пишут победители. Свою версию, а не та, что была на самом деле.
Можно все время продавать зерно за копейки, а можно первое время, да отдавать задешево, но построить элеветор и крупнокалиберный пулемет на крыше, а потом уже поторговаться, когда ствол пулемета внимательно следит за ходом переговоров.
Кроме умения работать, нужно еще и уметь отстаивать собственные права среди сборища алчных подонков, как у себя в стране, так и за рубежом.
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12.06.2022 23:18 Відповісти
вкотре повторив" - вот это конечно так себе.
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12.06.2022 21:34 Відповісти
А дайте ка ВСУ, на испытание в реальных условиях, M777ER. Один дивизион. ВСЕГО один, но непременно M777ER.
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12.06.2022 21:36 Відповісти
А кто додумался элитных пехотинцев со всего мира бросить в уличные бои в Северодонецке? Их потери растут. У Украины есть как минимум миллион здоровых мужиков готовых воевать прямо сейчас. Используйте международных профи для обучения Украинских воинов и для спецопераций только. Северодонецк же "не имеет стратегического значения"?
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12.06.2022 21:42 Відповісти
Там безмозгла усе контролює...
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12.06.2022 21:47 Відповісти
Та нет никакого миллиона желающих. Сейчас 70 км от фронта нахожусь, пару ракетных атак было, все ходят как ни в чем не бывало. А в дни когда повестки раздают все по норам прячутся.
В основном идут бедняки ради зарплаты 100000 грн.
А 90% говорят что как орки подойдут будут удирать дальше чем видят, остальным все равно и лишь пару человек за город готовы воевать
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12.06.2022 21:56 Відповісти
Врешь сепар. Очереди в военкомат и далеко не из бедняков. И если у тебя 90% таких же сепаров в кругу общения то это большое исключение. У нас орки в 6 км и никто не бежит.
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12.06.2022 22:06 Відповісти
Повна нісенітниця .. .
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12.06.2022 22:25 Відповісти
Такой большой а в сказки верите.
27 июля 2021 года назначен Главнокомандующим Вооружёнными силами Украины, где на должности заменил Руслана Хомчака.
В декабре-январе 2021 ЦРУ открыто назвала даты нападения на Украину.
Но по всем разведданным это было ясно ещё с лета 2021 года.
То есть катастрофа 24 февраля произошла под руководством Залужного и Зеленского.
Помимо разминирования Чонгара и Чернобыля были брошены: граждане Украины, заводы, музеи, запасы зерна, техника, работающие АЭС, города Херсон, Мелитополь, Мариуполь и т.д.
Странно ожидать соавторов внезапного нападения чего то нового.
Ясно дело - котёл. Возможно будет как со связкой Порошенко-Муженоко, котлы, договорённости, почётная песния.
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12.06.2022 22:27 Відповісти
Запарєбріком шо , нова тєма - мочіть Залужного в сортірє . ?
Прив'язати його до косяків Зебіла і Ко . ?? .
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12.06.2022 22:40 Відповісти
Да да. Запоребрик вам ещё и в штаны навалил небось.

"В январе директор ЦРУ Уильям Бернс совершил тайную поездку в Киев, где передал детальные планы нападения России, в том числе о наступлении на столицу. Об этом сообщает Wall Street Journal. В издании отметили, что во время своего визита в украинскую столицу Бернс встретился с президентом Владимиром Зеленским. Уже тогда разведка США знала о планах ВС РФ напасть с территории Беларуси через Чернобыльскую зону отчуждения. Также ей было известно о намерениях российской армии захватить аэродром в Гостомеле и использовать его в качестве плацдарма для атаки на столицу."
Видимо Залужный слепо-немо-глухой инвалид. Всю развединформацию как Главнокомандующий получал, но принять не смог, понять то же. Отдать приказы об эвакуации гражданских, ценностей, оборонных производственных мощностей в Карпаты не сумел, немой же. По причине непонимания бросил работающие АЭС, а вместо минирования стратегических направлений, и подготовки к подрыву мостов, молча, как овощ взирал, как Зеленский и Ко спускают деньги армии на подготовку дорог для наступления рашистов и разминируют жизненноважные направления.
Короче даже с точки зрения патриота с ЗПР Залужный профессионально непригоден даже в качестве младшего офицера. А с точки зрения аналитика - это открытая измена Украине.
Но вам порошкоботам это и нравится.
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12.06.2022 22:47 Відповісти
. Ну от , що й потрібно було довести . Про - наваліл в штани , це тема запарєбрікових , 100% .

Якби в тебе була клепка в башці , то ти б розумів що Залужний - Головнокомандувач ЗСУ , а не самостійна політична фігура ,,і що він не президент чи прем'єр міністр , щоб вирішувати політичні питання ( а розмінування Чонгару , це було саме політичне рішення ,, бо Вова Зе - нє вєріл в то што Вова Ху нападьот ,, а єсчо, той сторонє нада било дать сігнал к міру ) ,, і що він лише виконував вказівки вищого керівництва .
Функції Залужного - вести війну , знищувати ворога , а не займатись евакуацією оборонних заводів . . Дійшло . ?
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12.06.2022 23:30 Відповісти
По-моему Залужный правильно сделал что лично обратился к американцам, потому что доверия и отношение к клоунской воровитой власти у них мало!!!!
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12.06.2022 21:57 Відповісти
Замість тисяч дипломатів... )
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12.06.2022 22:10 Відповісти
Був тут вже один ЕКСПЄРД
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12.06.2022 22:34 Відповісти
Так , ще хоча б пару-трійку сотень західних гаубиць , та хоч кілька десятків американських РСЗВ , і вже можна було б реально думати про наступ . .
Та навіть те , що вже на сьогодні надав Захід , добряче шматує ворожі позиції , і наводить все більшу паніку на кацапню .
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12.06.2022 22:35 Відповісти
Основное оружие Штатов - ракеты, корабли, самолеты и беспилотники, а не артиллерия. Думаю, готовят наших летчиков F16/F18, но это дело не быстрое, в районе августа. Но под самолеты, полно ракет и высокоточных бомб. Химерсы помогут достоять до августа, но они тоже будут через 2-3 недели. Надо на зубах продержаться где-то месяц - может где-то тактически отступая, где-то наоборот наступая(юг).
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12.06.2022 23:51 Відповісти
Молодець
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13.06.2022 01:06 Відповісти
MLRS та HIMARS все ?
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13.06.2022 01:52 Відповісти
ударные беспилотники MQ-9 Reaper
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13.06.2022 02:18 Відповісти
он может искать и атаковать наземные цели с помощью до 14 управляемых ракет AGM-114 Hellfire воздух-земля
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13.06.2022 02:38 Відповісти
Згідно вікіпедії на озброєнні ВСУ близько 800 гаубиць ,з них буксированих 500 це близько 8000 снарядів на добу. І от питання - чому не можна замовити виробити 500000 шт. ща кордоном? Принаймні виробили б ресурс стволів та протримались ,час переходу на натівський калібр.
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13.06.2022 11:20 Відповісти
 
 