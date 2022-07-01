РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12579 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
5 893 101
безопасность (958) война (46939) гарантия (121) Ермак Андрей (1187) Офис Президента (1695)

Первый вариант гарантий безопасности будет готов к концу июля, - Ермак

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

єрмак

Первая редакция рекомендаций к международному соглашению о гарантиях безопасности для Украины должна быть наработана в течение этого месяца.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак на совместном с экс-генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы планируем выйти на первый документ в первой редакции по рекомендациям в течение этого месяца. Поэтому будем работать очень быстро", – заявил он.

Ермак проинформировал, что в пятницу состоялось первое заседание группы по разработке таких рекомендаций, к которому присоединились около 10 экспертов из разных стран – США, Польши, Швеции и других государств.

Читайте также: Украина – это новый Израиль, мы должны разработать новые правила безопасности, – эксперт

По его словам, количество экспертов будет увеличиваться.

Также он отметил, что планируется конструкция, что будет большое соглашение для большого количества стран, которые захотят быть гарантами безопасности Украины. В то же время руководитель ОП подчеркнул, что это не исключает существования двусторонних договоров между странами, которые "захотят ещё добавить к этим гарантиям ещё гарантии", которые будут касаться двусторонних отношений.

"Пока мы не являемся членами никакого военного альянса, но мы не меняем наш путь туда, но нам гарантии нужны сегодня", - объяснил руководитель ОП и добавил, что стратегический путь Украины в НАТО прописан в Конституции.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+57
замість того щоб взяти ПДЧ на саміті в Мадриді ці гниди гнову просрали все
показать весь комментарий
01.07.2022 20:39
+49
Чому він ще не в тюрмі?
показать весь комментарий
01.07.2022 20:43
+37
НАТО.
показать весь комментарий
01.07.2022 20:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
вова-піаніст, засунь свого "козиря" подалі у шухлядку від міжнародноі політики. чим раніше ти це зробиш, тим менше тобі дадуть по 111-й опісля війни. полиш вже, нарешті, своі підкилимні ігри з Заходом, бо Захід нам реально союзник у визвільній війні з москалями.
показать весь комментарий
02.07.2022 09:30 Ответить
Страница 2 из 2
 
 