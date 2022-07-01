Правительство Германии об обстреле Одесской области: "Действия России бесчеловечны и циничны"

Официальный Берлин осудил обстрелы российскими войсками жилых домов в Одесской области.

Об этом заявил журналистам спикер правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Федеральное правительство осуждает ракетный обстрел российскими военными гражданского жилого дома и центра отдыха в Одесской области, в результате которого погибло много людей. Это еще раз жестоко демонстрирует нам, что российский агрессор сознательно идет на смерть мирных жителей. Действия российской стороны, которая говорит о побочных потерях, бесчеловечных и циничных", — заявил Гебештрайт.

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Он отметил, что и русское население должно наконец-то постичь эту правду.

Спикер также повторил, что правительство Германии осуждает ужасное нападение на торговый центр в Кременчуге несколько дней назад. Выводы из этого сделаны, решения принимаются. Эта тема обсуждалась на полях недавнего саммита G7 в Баварии.

"Нападения на мирное население являются военными преступлениями. Российскому президенту Путину и виновным придется ответить за это", — подчеркнул официальный представитель федерального правительства.

Как сообщалось, в ночь на 1 июля российская армия нанесла удар по селу Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области. Ракеты попали в жилую девятиэтажку и базу отдыха. В настоящее время количество погибших достигло 21 человека.