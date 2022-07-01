Уряд Німеччини про обстріл Одещини: "Дії Росії є нелюдськими та цинічними"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Офіційний Берлін засудив обстріл російськими військами житлових будинків в Одеській області.
Про це заявив журналістам речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Федеральний уряд найрішучіше засуджує ракетний обстріл російськими військовими цивільного житлового будинку та центру відпочинку в Одеській області, в результаті якого загинуло багато людей. Це ще раз у жорстокий спосіб демонструє нам, що російський агресор свідомо йде на смерть мирних жителів. Дії російської сторони, яка говорить про побічні втрати, є нелюдськими та цинічними", - заявив Гебештрайт.
Він зауважив, що й російське населення має нарешті осягнути цю правду.
Речник також повторив, що уряд Німеччини засуджує жахливий напад на торговельний центр у Кременчуці кілька днів тому. Висновки з цього зроблено, рішення приймаються. Ця тема обговорювалася на полях нещодавнього саміту G7 у Баварії.
"Напади на мирне населення є військовими злочинами. російському президенту путіну та винним доведеться відповісти за це", - підкреслив офіційний представник федерального уряду.
Як повідомлялось, у ніч проти 1 липня російська армія завдала удару по селу Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області. Ракети влучили у житлову дев'ятиповерхівку і базу відпочинку. Наразі кількість загиблих сягнула 21 особи.
Будь ласка, зачекайте...
Так сложилось, что в Западной Европе некоторые страны имеют высшие посты, занимая которые, совершенно разные с точки зрения политической ориентации, гендерного или другого различия особи, тут же становятся элитными проститутками. Иногда складывается впечатление, что в этих странах идет борьба за это кресло только по одной причине, чтобы потом реализовать свои таланты по части политической проституции. Глядя на канцлеров Германии в 21 веке, коими последовательно были Шредер, Меркель и теперь - Шольц, это впечатление перерастает в убеждение, поскольку ни один из них не отступил от этого поприща. И что характерно, ими пользуются постоянные клиенты борделя из Китая и помойной федерации. Для них исполняются различные эксклюзивы, недоступные никому другому.
Буквально вчера, в общем-то мажорную тональность финала саммита НАТО таки разбавил действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц. В частности, касаясь темы «блокады Калининграда», он заявил о том, что санкции ЕС против москвы не должны там применяться. И тут сразу повеяло ветерком со стороны того самого кресла, в котором до него сидела мадам Анжела. Помнится, она теми же словами говорила о том, что требования Третьего Энергопакета, направленные на демонополизацию газового рынка, не должны касаться Газпрома.
Хотя, этот самый антимонопольный пакет нормативно-правовых актов и был задуман для того, чтобы накинуть узду на главного монополиста энергетического рынка Европы - Газпром. Но она продвигала идею о том, что нормы правильные, хорошие и своевременные, только вот компания друга Владимира должна быть в стороне от этих норм. Собственно говоря, на излете карьеры Меркель, прутин открыто выдвигал именно это требование - выведение Газпрома из-под антимонопольных ограничений. И вот теперь Шольц слово в слово повторяет риторику Меркель. Что-то нам подсказывает, что причина там - одна и та же, прямо связанная с креслом, на котором расцветает политическая проституция.
Но тут - особый вопрос, и в общем, Шольц вынужден использовать несколько другую риторику, применительно именно к данной ситуации. Ведь теперь уже речь идет не о газе, который потребляет сама Германия, а о транзите грузов, которые Германии вообще не касаются никаким боком, поскольку не идут по территории Германии и ей не предназначены. Проще говоря, сейчас Шольц рассуждает о вопросах, которые урегулированы в Четвертом санкционном пакете, принятом в середине марта, и вторгается в область суверенитета Литвы. Кто он такой, чтобы рассуждать о том, как и что должно проходить по территории суверенного государства, а что - нет? Было бы интересно посмотреть на его реакцию, если бы кто-то стал высказывать фе по поводу транзита по территории Германии.
То есть, канцлер Германии, высказываясь публично по этому поводу, превышает свои полномочия и начинает что-то такое рассказывать по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Литвы и ЕС. Судя по тому, сколько ему лет, можно предположить, что он не должен быть настолько невежественным, чтобы этого не понимать в принципе, а раз так, то возникает подозрение о том, что за долю малую он исполняет акт акробатической проституции, в политическом плане. Поэтому он и толкает эту подозрительную и крайне дурно пахнущую речь. А чтобы придать вес своему мнению, Шольц сказал буквально следующее:
«И, конечно, эти [правила] всегда должны устанавливаться в свете того факта, что мы имеем дело здесь с трафиком между двумя частями России».
Здесь уже нет речи о том, что он лихо подменяет понятия, применяя слово «трафик». На самом деле, трафик никто не прерывает, но из него изъяты группы товаров, которые содержатся в санкционном списке, который подписала и сама Германия. Это с одной стороны, а с другой, москве никто не может запретить везти туда это все морем. То есть, речь идет исключительно об удобстве путина и больше ни о чем. Но раз Шольц уже заговорил в таком ключе, то мы вынуждены показать глубину акта проституции, в его исполнении. Для этого мы просто напомним о том, что де-юре, трафика между «частями россии», в данном случае - нет уже 27 лет.
Дело в том, что в Ялте совок, США и Великобритания определили зоны оккупации Европы после уничтожения Рейха и так случилось, что отданные в совковую зону землю, со всех сторон охватили Восточную Пруссию, которая всегда была частью Германии. Тогда встал вопрос о том, какова будет принадлежность этого анклава? Его надо было передавать ГДР, но это не имело особого смысла, поскольку все население Восточной Пруссии оттуда ушло в материнскую часть Германии. Отдавать Польше - не было никаких оснований, передавать Литве - тоже, и тогда было принято временное решение. Совок прямо получил право пользования этим анклавом, который никогда не принадлежал ни совку, ни предыдущей империи, сроком на 50 лет, после капитуляции Германии.
Таким образом, легитимный срок пользования Восточной Пруссии закончился в 1995 году. С тех пор, помойная федерация владеет этими землями не легитимно. Проще говоря, нет ни одного международно-правового акта, на основании которого москва могла бы называть эту землю - своей. В данном случае, Восточная Пруссия должна вернуться в состав Германии и Олаф Шольц, как канцлер Германии, обязан знать об этом - в первую очередь. Понятно, что требовать эту землю назад - суверенное право Германии и почему за такое долгое время ни один из четырех канцлеров, сидевших в первом кресле, не перевел этот вопрос в практическую плоскость никого, кроме немцев, не касается.
Тем не менее, даже если есть какие-то причины, которые останавливают хотя бы того же Шольца выкатить Москве требование очистить территорию, именно канцлер Германии должен избегать формулировок, в которых прямо указывается принадлежность этой земли мордору. Если у тебя проблемы с тестикулами и ты не способен поднимать и решать эти вопросы - твое дело, но не топчись по этой теме таким позорным образом. Это важно хотя бы потому, что возможно, твой сменщик окажется более достойным человеком, который начнет это естественное движение по возврату земли, которая по праву принадлежит предкам и сейчас находится в режиме оккупации.
Понятно, что это самый свежий, но далеко не единственный пример этого отвратительного явления. И в итоге возникает вопрос о том, как долго публика будет избирать лидеров или политические силы, которые настолько деградировали, что даже не замечают, что начинают подрабатывать путанами там, где этого нельзя делать в принципе. К сожалению, это касается не только Германии.
anti-colorados
Тем не менее, дела у ХДС шли не ахти, и для Бербок устроили провокацию - типа в популярной брощюре, изданной от её лица, не были оформлены ссылки по стандартам научного издания, и типа того. Поддержка зелёных резко пошла вниз - но это не помогло ХДС. Уж слишком по-хамски вёл себя сам Лашет, попавшийся на гигиканьи во время наводнения в Эйфеле, и постоянно говоривший "это не по-канцлерски" так, словно кресло было уже его.
Итак, поскольку теперь обе партии-фавориты были замараны, голоса пошли партии, которая в последние годы не делала ровным счётом ничего - ими стали социалисты. Надо сказать, что перед этим, на выборах 2017 года они потерпели историческое поражение, набрав минимальный процент голосов первых демократических выборов 1949 года в ФРГ.
То, что социалисты пришли случайно и именно на фоне скандального поведения верхушки ХДС, подвтержадют результаты выборов в федеральных землях Шлезвиг-Гольштейн и Севреный Рейн-Вестфалия, где СПДГ набрала исторический минимумальный процент голосов с 1947 года.
То есть, без каких-то тектоничеких (катастрофических?) событий, СПДГ, по сути не имеющей программы и выступающей "за всё хорошее, против всего плохого", у власти не удержаться от слова никак. При этом, в случае катастрофы - тоже не удержаться, ведь даже если энергетическую политику можно свалить на зелёных, всё равно СПДГ была партией власти, а значит - несёт ответственность. И что остаётся Шольцу?
В общем, спасибо Олафу и на том, что гаубицы хоть к июлю поставили...
Дайте нам 200 Леопадрів-2 і ми вирішемо "російське питання"...
Чуваки осторожно отделяют Путина от виновных.
А дії Німеччини в цій ситуації по відношенню до мокшаленду одночасно і жалюгідні і смішні.
Невимовні словами занепокоєння.
Заява непогана. Але наприкінці треба було додати: через вищевказане ми додаткво передамо.... А далі список зброї.