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Від російського ракетного удару по Одещині постраждав дитячий реабілітаційний центр Молдови

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Унаслідок ракетного обстрілу смт Сергіївка Одеської області в ніч проти п’ятниці було пошкоджено дитячий реабілітаційний центр, що належить Молдові, один із його співробітників загинув.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда", з посиланням на міністерку охорони здоров’я Молдови Аллу Немеренко.

Міністерка зазначила, що центр призначався для дітей із Молдови з проблемами зі здоров'ям, які могли відпочити та отримати кваліфіковану допомогу на березі Чорного моря.

У будівлі через ракетні удари вибило шибки. Також постраждали співробітники центру, які жили в будинку, куди потрапила одна з ракет: п'ятеро людей поранено, один загинув.

Міністерка зазначила, що від початку пандемії коронавірусу центр не працював і в ньому було мало людей. 

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"Це був відремонтований центр, із добрими умовами. Ми готувалися відкрити його після пандемії, але настала війна. А ці мирні люди, вони робили відпочинок дітей кращим, самовіддано і з любов'ю займалися їхньою реабілітацією. Ми бажаємо їм усім якнайшвидшого одужання та співчуваємо родині загиблого. Немає нічого гіршого за війну", – зазначила глава молдовського МОЗ.

Нагадаємо, 1 липня близько 01:00 у смт у Білгород-Дністровському районі внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку, 19 осіб загинуло, 38 травмовано. Також внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування триповерхової та чотирьохповерхової будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло 3 особи (з них 1 дитина) та постраждала 1 особа.
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кацарылые,скоро вам ПЕСТА,с НАТО и без,но ОДНОЗНАЧНО!!!
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01.07.2022 17:35 Відповісти
І шр?
Майя, ти знову відмовишся від введення санкцій?
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01.07.2022 17:37 Відповісти
Даже крымкий мост угорает от рашистских преступлений.
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01.07.2022 17:41 Відповісти
Цей міст треба знищити не тільки тому, що він кацапський, а ще й тому, що він огидний. Косий- кривий, одна арка - така, інша - сяка, естетичне та інженерне страхіття. Має бути вільна природня протока, та ніяких мостів, зовсім
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01.07.2022 17:50 Відповісти
"Немає нічого гіршого за війну", - зазначила глава молдовського МОЗ." - от коли вони напишуть, що немає ничого гіршого за існування кацапів на землі, от тоді і буде про що поговорити.
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01.07.2022 17:51 Відповісти
А хороший кацап - дохлий кацап
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01.07.2022 18:03 Відповісти
мертвого кацапа даже в тепловизор не видно
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01.07.2022 18:53 Відповісти
"Не бачимо жодних загроз" (с) молдавський синдром порушення зору
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01.07.2022 17:52 Відповісти
неужели на россии не найдется ни единого диверсанта, чтобы сделать что-нибудь полезное для Украины, взорвать что-нибудь эпическое, завод какой-нибудь или склад с боеприпасами или повредить эти гребаные ту, которые бросаются ракетами...
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01.07.2022 17:54 Відповісти
Киевляне! Вы так хотели на пляж. Добро пожаловать!
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01.07.2022 18:11 Відповісти
 
 