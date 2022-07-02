У России нет достаточно сил, чтобы удерживать оккупированную Херсонщину, - CNN

Российские силы приближаются к пределу, когда не смогут дальше сохранять оккупационный режим на Херсонщине на фоне активизации партизанского движения, а также контрнаступательных операций ВСУ.

Такое убеждение в комментарии телеканалу CNN высказали представители администрации США, передает Цензор.НЕТ.

"В США считают, что у России нет достаточно сил в Херсоне, чтобы эффективно продолжать оккупацию и контролировать регион, особенно после вывода части сил из этого района для боевых действий на Донетчине",- отметил один из чиновников.

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Другой американский чиновник сказал, что перебрасывание российских сил, очевидно, создало новые возможности для активизации украинских партизан, совершающих нападения на представителей оккупационных властей.

Кроме того, ВСУ проводят ограниченные контратаки вблизи Херсона, что лишь усугубляет напряжение среди российских оккупационных сил в этом регионе.

"Этот (южный. – Ред.) регион имеет решающее значение для России для удержания контроля над побережьем Черного моря и доступа к Крымскому полуострову. Непонятно, сколько российских войск сейчас находится в Херсоне или близ него, однако оккупация против враждебно настроенного местного населения требует гораздо больше военных, чем мирная оккупация территории", - отмечается в публикации.

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