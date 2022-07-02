У России нет достаточно сил, чтобы удерживать оккупированную Херсонщину, - CNN
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские силы приближаются к пределу, когда не смогут дальше сохранять оккупационный режим на Херсонщине на фоне активизации партизанского движения, а также контрнаступательных операций ВСУ.
Такое убеждение в комментарии телеканалу CNN высказали представители администрации США, передает Цензор.НЕТ.
"В США считают, что у России нет достаточно сил в Херсоне, чтобы эффективно продолжать оккупацию и контролировать регион, особенно после вывода части сил из этого района для боевых действий на Донетчине",- отметил один из чиновников.
Другой американский чиновник сказал, что перебрасывание российских сил, очевидно, создало новые возможности для активизации украинских партизан, совершающих нападения на представителей оккупационных властей.
Кроме того, ВСУ проводят ограниченные контратаки вблизи Херсона, что лишь усугубляет напряжение среди российских оккупационных сил в этом регионе.
"Этот (южный. – Ред.) регион имеет решающее значение для России для удержания контроля над побережьем Черного моря и доступа к Крымскому полуострову. Непонятно, сколько российских войск сейчас находится в Херсоне или близ него, однако оккупация против враждебно настроенного местного населения требует гораздо больше военных, чем мирная оккупация территории", - отмечается в публикации.
Пожалуйста, подождите...
Та не жест, а ціле балетне па. Антраша, блть, доброї волі. Як на Київщині, у Північній Україні та на Харківщині...
У частин на півдні задача чисто на стримування. Навіть обмежений наш наступ там не є проблемою для них. Проблемою може бути лише необхідність здачі всього правого берега.
бо іхні самці ссуть, не тягнуть і дедалі більше роблять жести доброї волі?
Запитуєш чому раніше не вибили - так відповідь на поверхні - чим вибивати було ? І не в розмірі бюджету справа , а у підході до його використання . Коли малесенька Естонія нам свої Стінгери і Джавеліни дає , а ми верещимо що витрати на армію потрібно скорочувати бо не буде за що дороги будувати ....... то ти не правий , таки у асфальті собака закатана ((
Ну і на закуску тобі про Вільху - ти у нас розумний дуже , бюджети знаєш - назви цифру на якій міноборони на чолі з презервативом тараном зупинило замовлення виробництва тих самих Вільх , бо я боюся помилитися у штуках у той час коли їх на один залп 18 потрібно .
P.S. "Налоги" я не плачу , з мене вистачає податків яких я тільки у 2021 заплатив 980 тисяч грн , працюючи сам на себе ОДИН ! Так що дійсно досить нести різну хрінь у своїх дописах - уперед працювати бо Батьківщина чекає героїв а ****@ в основному на світ випускає дурнів ((
Залужний у коментарі сказав "допомогла знищити " і вказав що з допомогою Богдани було знищено одну установку ППО . Грамотійка !- ОДНУ ! Із шести (( Я вірю ЗСУ , а не таким тупим коментам як твій проплачений (( Одне не можу зрозуміти - ти кацапам зад лижеш , чи зелепупикам , ботику з червневою реєстрацією ? ((
да, откуда у подоляков-хермаков бабки на ботву во время войны?
ВСУ нанесут удар там где это стратегически выгодно.
І далі по списку
Угораю