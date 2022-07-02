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Новости Война в Украине
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оккупация (9518) Херсонщина (3525) CNN (109)

У России нет достаточно сил, чтобы удерживать оккупированную Херсонщину, - CNN

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсонщина,херсонська

Российские силы приближаются к пределу, когда не смогут дальше сохранять оккупационный режим на Херсонщине на фоне активизации партизанского движения, а также контрнаступательных операций ВСУ.

Такое убеждение в комментарии телеканалу CNN высказали представители администрации США, передает Цензор.НЕТ.

"В США считают, что у России нет достаточно сил в Херсоне, чтобы эффективно продолжать оккупацию и контролировать регион, особенно после вывода части сил из этого района для боевых действий на Донетчине",- отметил один из чиновников.

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Другой американский чиновник сказал, что перебрасывание российских сил, очевидно, создало новые возможности для активизации украинских партизан, совершающих нападения на представителей оккупационных властей.

Кроме того, ВСУ проводят ограниченные контратаки вблизи Херсона, что лишь усугубляет напряжение среди российских оккупационных сил в этом регионе.

"Этот (южный. – Ред.) регион имеет решающее значение для России для удержания контроля над побережьем Черного моря и доступа к Крымскому полуострову. Непонятно, сколько российских войск сейчас находится в Херсоне или близ него, однако оккупация против враждебно настроенного местного населения требует гораздо больше военных, чем мирная оккупация территории", - отмечается в публикации.

Смотрите также: Войска РФ на юге отступают с боями на запасные рубежи, - ОК "Південь". ВИДЕО
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Топ комментарии
+30
На Херсонщинi (Миколаïвщинi) 2 ключових укрiпрайонiв: Велика Олександрiвка та Снiгурiвка. Якщо генштаб зможе обiйти та заблокувати там гарнiзони, то далi в Херсонi буде оркам *****. Там одна нитка постачання - Антонiвка. Якщо прострiлювати виïзд з мосту, то це буде просто пастка.
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02.07.2022 00:03
+29
Экспериментальным Нептуном потопили флагман Москва, единственной Богданой освободили остров Змеиный. Эх, если б не асфальт на нашем пути...
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02.07.2022 00:11
+24
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02.07.2022 00:25
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А що вони, окрім склянки, взагалі можуть утримувати.
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01.07.2022 23:58 Ответить
Та й склянку не можуть втримати бо руки трусяться у алкашнi.
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02.07.2022 05:33 Ответить
Отже, буде іще один жест доброї волі.
Та не жест, а ціле балетне па. Антраша, блть, доброї волі. Як на Київщині, у Північній Україні та на Харківщині...
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02.07.2022 00:01 Ответить
Обов'язково буде!
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02.07.2022 00:05 Ответить
На Херсонщинi (Миколаïвщинi) 2 ключових укрiпрайонiв: Велика Олександрiвка та Снiгурiвка. Якщо генштаб зможе обiйти та заблокувати там гарнiзони, то далi в Херсонi буде оркам *****. Там одна нитка постачання - Антонiвка. Якщо прострiлювати виïзд з мосту, то це буде просто пастка.
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02.07.2022 00:03 Ответить
Простреливать Антонивский мост даже сейчас не проблема, тем более что с ТВ2, барражирующего над Николаевым в хорошую погоду всё прекрасно видно. Главно дело, что бы на мосту под обстрел не попал мирняк.
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02.07.2022 00:27 Ответить
Міст не можна накривати - це єдина нитка по півдня Херсонщини на 200 км. Його потім ще треба буде ППО/ПРО боронити...
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02.07.2022 02:16 Ответить
його орки замінують
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02.07.2022 08:28 Ответить
Щось не дуже віриться, сказати чесно, бо тоді б впали ПМР, південна осетія, домбабве з лугадноном та інші клоаки. А ***** почав би срати не в чемодан, а в барсетку.
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02.07.2022 00:07 Ответить
Вони сконцентрували всі сили, вагнери, спецназ на Донбасі.

У частин на півдні задача чисто на стримування. Навіть обмежений наш наступ там не є проблемою для них. Проблемою може бути лише необхідність здачі всього правого берега.
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02.07.2022 00:11 Ответить
Ви мене насмішили з барсеткою для *****. Ви думаєте якщо наші візьмуть Херсон то у ***** гівно закінчиться і на валізу не вистачатиме? Я думаю, що навпаки, воно буде сратися ще більше.
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02.07.2022 05:37 Ответить
а чи не часу кацапам примусові кацопобабські бтг в Україну формувати?
бо іхні самці ссуть, не тягнуть і дедалі більше роблять жести доброї волі?
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02.07.2022 00:07 Ответить
не *****, троля..
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02.07.2022 00:10 Ответить
а от зараз вже на кацапській - нє пізді, тролік.
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02.07.2022 00:17 Ответить
в бан кацапа
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02.07.2022 00:17 Ответить
Так чому пишеш , важко натиснути "спам " ?
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02.07.2022 01:13 Ответить
так ты сам зелебот - тоже самое что и кацап
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02.07.2022 04:27 Ответить
Пишіть більше такого, тоді ваш цар ніколи не виграє вибори. Пора вам вже зрозуміти що він не буде президентом.
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02.07.2022 08:09 Ответить
Так вот наоборот пока орки все силы кинули на Донбас и нужно отбивать юг. Им на два фронта воевать будет сложно.
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02.07.2022 00:41 Ответить
Экспериментальным Нептуном потопили флагман Москва, единственной Богданой освободили остров Змеиный. Эх, если б не асфальт на нашем пути...
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02.07.2022 00:11 Ответить
да реально 2 боеголовки по 5 киллотон автомные локального применения так называемое тактическое могло и вовсе у ***** отбить охоту начинать войну с Украиной..
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02.07.2022 00:31 Ответить
А ты, умник сраный, не в состоянии немного пошевелить тем, что ты называешь своими мозгами и прикинуть, насколько мощнее была бы наша армия, не закатай зеленые ублюдки бюджетные миллиарды в асфальт, а пусти их на усиление и максимальное вооружение ЗСУ? Мы сразу же могли давать оркам достойную ответку, а не ждать поставок от западных партнёров, потому как в войне дорога каждая минута, цена которой - человеческие жизни. Скольких потерь можно было бы избежать... Лучше иди пожуй зеленого говна, *******!
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02.07.2022 01:17 Ответить
Питаєш скільки б вийшло з аквафрешем ? - та рівно стільки як і вийшло нині ! Дороги і медобладнання та школи не заважають зрадникам здавати координати для обстрілів , придуркам верещати що їх ЗСУ обстрілюють , а ледацюгам зображати із себе біженців і підсирати своєю поведінкою імідж України у Європі ( уяви собі що таких особистостей вистачає з головою ) Тим хто на кацапів молиться - похер що ти їм робиш ; подивися он на Прибалтику , вони без малого не казяться руцкій мір відстоюючи , правда чомусь у кацапію їхати не хочуть ((
Запитуєш чому раніше не вибили - так відповідь на поверхні - чим вибивати було ? І не в розмірі бюджету справа , а у підході до його використання . Коли малесенька Естонія нам свої Стінгери і Джавеліни дає , а ми верещимо що витрати на армію потрібно скорочувати бо не буде за що дороги будувати ....... то ти не правий , таки у асфальті собака закатана ((
Ну і на закуску тобі про Вільху - ти у нас розумний дуже , бюджети знаєш - назви цифру на якій міноборони на чолі з презервативом тараном зупинило замовлення виробництва тих самих Вільх , бо я боюся помилитися у штуках у той час коли їх на один залп 18 потрібно .
P.S. "Налоги" я не плачу , з мене вистачає податків яких я тільки у 2021 заплатив 980 тисяч грн , працюючи сам на себе ОДИН ! Так що дійсно досить нести різну хрінь у своїх дописах - уперед працювати бо Батьківщина чекає героїв а ****@ в основному на світ випускає дурнів ((
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02.07.2022 01:36 Ответить
не ***** кацап весь бюджет Украины в тени а бюджет кацапии это Т-62 60-х годов и ракеты такие же
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02.07.2022 04:30 Ответить
Ти гірше за кацапа коли фігню пишеш (( Навчися читати тексти а не плакати типу "зробимо їх разом" ((
Залужний у коментарі сказав "допомогла знищити " і вказав що з допомогою Богдани було знищено одну установку ППО . Грамотійка !- ОДНУ ! Із шести (( Я вірю ЗСУ , а не таким тупим коментам як твій проплачений (( Одне не можу зрозуміти - ти кацапам зад лижеш , чи зелепупикам , ботику з червневою реєстрацією ? ((
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02.07.2022 01:44 Ответить
ты спалился кацап - а стугна добила твоих ублюдков на Змеином а не выбила
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02.07.2022 04:32 Ответить
Ех якби ще патронний завод хто побудував за 5-8 рочків
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02.07.2022 01:14 Ответить
А може за три, хтось би зміг? Вся повнота влади, як у Цезаря!
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02.07.2022 01:39 Ответить
у ******* а не у цезаря откуда вы такие боты повылазили
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02.07.2022 04:33 Ответить
дата регистрации 03.03.2022
да, откуда у подоляков-хермаков бабки на ботву во время войны?
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02.07.2022 07:22 Ответить
Поэтому рашисты и пытаются выбить паузу чтобы зазомбировать и вооружить местную вату или хотя бы завезти на окупированные территории колорадов из разейских ****** и поселить в дома херсончан
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02.07.2022 00:17 Ответить
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02.07.2022 00:21 Ответить
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02.07.2022 00:25 Ответить
Країнам НАТО пора вже напряму включитись в війну. Зі своїми літаками й іншою зброєю. Треба показати кацапні їхнє місце.
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02.07.2022 00:22 Ответить
Поетому у рашистов и тактика, захватить территорию и громко вопить что нужно перемирие и мирный договор чтобы противник не смог отбить все обратно. Я больше скажу, рашистам уже не хватит сил даже удержать так называемое ОРДЛО. Местных боевиков и все мужское население *днр-лнр* уже утилизировали на фронте. Рашистам теперь нужно требовать перерыв на 3-5 года пока не подростет новое мясо. Не зря же росийские нацисты похитили в Украине сотни тысяч детей, которых они зазомбируют и отправят через пару лет на нас.
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02.07.2022 00:24 Ответить
А всю Украину? Дебилы, мля (с).
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02.07.2022 00:35 Ответить
Жест доброй воли на подходе.
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02.07.2022 00:36 Ответить
Они , идиёты, хотели прошвырнуться за 2-3 дня, а тут шкандыбать приходиться и еще шоблы не хватает шобы целую страну шарпать. Так еще, сдается мне, эта шелупонь начнет сразу тыняться по Таврии (все дальше удаляясь от Фонтана), а потом побегут к Бениной маме в Крым, гонимые Стугной, покуроченные Джавелином и покоцаные Байрактарами (да не убудет их к-во в ВСУ!).
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02.07.2022 00:45 Ответить
Amen, brother!
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02.07.2022 01:57 Ответить
Немного обидно за ВСУ что на Западе СМИ делают акцент на том что российская армия слабая и никчемная, "бумажный тигр", игнорируя факт что украинские военные что-то умеют. Безапелляционная убежденность что самое лучшее оружие и армии могут быть только на Западе.
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02.07.2022 04:25 Ответить
да говорят что армия картонная но воевать с ней ссцуться на прямую ..
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02.07.2022 04:35 Ответить
Мавзолейнво идиоты хотят жить в 19 веке...
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02.07.2022 06:57 Ответить
В 1944 году после Корсуня намечалось новое окружение вермахта вдоль дороги Ровно-Черновцы. Ожидалось, что в итоге немцы отступят в Румынию. Однако немцы ударили на Бучач,Подгайцы и встречными ударами деблокировались. Но потом самое интересное. Маршал Жора произрек - это Сталин не дал нам размахнуться, он прямо сказал, у Вас намечается окружение, но весна, нужен хлеб, сеять надо, а не окружать. Жора настоял, что вермахт будет отходить в румынские Карпаты, а закрывать фронт у Бучача 1 СК с лихвой хватит. Манштейн настоял на прорыве, две дивизии СС взялись за дело, и 60 км разрыв был преодолен в три дня, а ГВ.корпус рассеялся. А самого Жору, с учетом Корсунь-Шевченкового, решили отставить с поста. Это он уже потом, в Польше вымогал замены Рокоссовского на себя, чтобы быть первым. Так ему это первенство засело, что даже устроил мордобой с Коневым в присутствии иноземцев и прессы в середине мая 1945 года.
ВСУ нанесут удар там где это стратегически выгодно.
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02.07.2022 07:00 Ответить
Краснопузое быдло ШариковыХ круче Пентагона... две Чечни брали...и Сирию три раза...
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02.07.2022 07:14 Ответить
Чекаемо жест доброй волі по Херсону.

І далі по списку
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02.07.2022 07:22 Ответить
Ждемо!!!
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02.07.2022 07:55 Ответить
пожалій "абичних рассіян" на говно будуть ісходіть в комментаріях якщо і Хер сон "подарять" нам із за доброй русской душі вони роблять такі подарунки нам, в ущерб себе
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02.07.2022 08:02 Ответить
Мавзолейная Крыса запросила Таджикистан помочь с оружием и боезапасом...
Угораю
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02.07.2022 07:31 Ответить
 
 