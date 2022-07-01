Росія не має достатньо сил, щоб утримувати окуповану Херсонщину, - CNN
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Російські сили наближаються до межі, коли не зможуть далі зберігати окупаційний режим на Херсонщині на тлі активізації партизанського руху, а також контрнаступальних операцій ЗСУ.
Таке переконання висловили в коментарі телеканалу CNN представники адміністрації США, передає Цензор.НЕТ.
"У США вважають, що росія не має достатньо сил у Херсоні, щоби ефективно продовжувати окупацію та контролювати регіон, особливо після виведення частини сил із цього району для бойових дій на Донбасі",- зауважив один із посадовців.
Інший американський чиновник сказав, що перекидання російських сил, очевидно, створило нові можливості для активізації українських партизанів, які здійснюють напади на представників окупаційної влади.
Крім того, ЗСУ проводять обмежені контратаки поблизу Херсона, що лише посилює напруження серед російських окупаційних сил у цьому регіоні.
"Цей (південний – ред.) регіон має вирішальне значення для росії для утримання контролю над узбережжям Чорного моря та доступу до Кримського півострова. Незрозуміло, скільки російських військ зараз перебуває в Херсоні чи поблизу нього, однак окупація проти вороже налаштованого місцевого населення вимагає набагато більше військових, ніж мирна окупація території",- зауважується в публікації.
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Та не жест, а ціле балетне па. Антраша, блть, доброї волі. Як на Київщині, у Північній Україні та на Харківщині...
У частин на півдні задача чисто на стримування. Навіть обмежений наш наступ там не є проблемою для них. Проблемою може бути лише необхідність здачі всього правого берега.
бо іхні самці ссуть, не тягнуть і дедалі більше роблять жести доброї волі?
Запитуєш чому раніше не вибили - так відповідь на поверхні - чим вибивати було ? І не в розмірі бюджету справа , а у підході до його використання . Коли малесенька Естонія нам свої Стінгери і Джавеліни дає , а ми верещимо що витрати на армію потрібно скорочувати бо не буде за що дороги будувати ....... то ти не правий , таки у асфальті собака закатана ((
Ну і на закуску тобі про Вільху - ти у нас розумний дуже , бюджети знаєш - назви цифру на якій міноборони на чолі з презервативом тараном зупинило замовлення виробництва тих самих Вільх , бо я боюся помилитися у штуках у той час коли їх на один залп 18 потрібно .
P.S. "Налоги" я не плачу , з мене вистачає податків яких я тільки у 2021 заплатив 980 тисяч грн , працюючи сам на себе ОДИН ! Так що дійсно досить нести різну хрінь у своїх дописах - уперед працювати бо Батьківщина чекає героїв а ****@ в основному на світ випускає дурнів ((
Залужний у коментарі сказав "допомогла знищити " і вказав що з допомогою Богдани було знищено одну установку ППО . Грамотійка !- ОДНУ ! Із шести (( Я вірю ЗСУ , а не таким тупим коментам як твій проплачений (( Одне не можу зрозуміти - ти кацапам зад лижеш , чи зелепупикам , ботику з червневою реєстрацією ? ((
да, откуда у подоляков-хермаков бабки на ботву во время войны?
ВСУ нанесут удар там где это стратегически выгодно.
І далі по списку
Угораю