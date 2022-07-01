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Росія не має достатньо сил, щоб утримувати окуповану Херсонщину, - CNN

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсонщина,херсонська

Російські сили наближаються до межі, коли не зможуть далі зберігати окупаційний режим на Херсонщині на тлі активізації партизанського руху, а також контрнаступальних операцій ЗСУ.

Таке переконання висловили в коментарі телеканалу CNN представники адміністрації США, передає Цензор.НЕТ.

"У США вважають, що росія не має достатньо сил у Херсоні, щоби ефективно продовжувати окупацію та контролювати регіон, особливо після виведення частини сил із цього району для бойових дій на Донбасі",- зауважив один із посадовців.

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Інший американський чиновник сказав, що перекидання російських сил, очевидно, створило нові можливості для активізації українських партизанів, які здійснюють напади на представників окупаційної влади.

Крім того, ЗСУ проводять обмежені контратаки поблизу Херсона, що лише посилює напруження серед російських окупаційних сил у цьому регіоні.

"Цей (південний – ред.) регіон має вирішальне значення для росії для утримання контролю над узбережжям Чорного моря та доступу до Кримського півострова. Незрозуміло, скільки російських військ зараз перебуває в Херсоні чи поблизу нього, однак окупація проти вороже налаштованого місцевого населення вимагає набагато більше військових, ніж мирна окупація території",- зауважується в публікації.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+30
На Херсонщинi (Миколаïвщинi) 2 ключових укрiпрайонiв: Велика Олександрiвка та Снiгурiвка. Якщо генштаб зможе обiйти та заблокувати там гарнiзони, то далi в Херсонi буде оркам *****. Там одна нитка постачання - Антонiвка. Якщо прострiлювати виïзд з мосту, то це буде просто пастка.
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02.07.2022 00:03
+29
Экспериментальным Нептуном потопили флагман Москва, единственной Богданой освободили остров Змеиный. Эх, если б не асфальт на нашем пути...
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02.07.2022 00:11
+24
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02.07.2022 00:25
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А що вони, окрім склянки, взагалі можуть утримувати.
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01.07.2022 23:58 Відповісти
Та й склянку не можуть втримати бо руки трусяться у алкашнi.
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02.07.2022 05:33 Відповісти
Отже, буде іще один жест доброї волі.
Та не жест, а ціле балетне па. Антраша, блть, доброї волі. Як на Київщині, у Північній Україні та на Харківщині...
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02.07.2022 00:01 Відповісти
Обов'язково буде!
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02.07.2022 00:05 Відповісти
На Херсонщинi (Миколаïвщинi) 2 ключових укрiпрайонiв: Велика Олександрiвка та Снiгурiвка. Якщо генштаб зможе обiйти та заблокувати там гарнiзони, то далi в Херсонi буде оркам *****. Там одна нитка постачання - Антонiвка. Якщо прострiлювати виïзд з мосту, то це буде просто пастка.
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02.07.2022 00:03 Відповісти
Простреливать Антонивский мост даже сейчас не проблема, тем более что с ТВ2, барражирующего над Николаевым в хорошую погоду всё прекрасно видно. Главно дело, что бы на мосту под обстрел не попал мирняк.
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02.07.2022 00:27 Відповісти
Міст не можна накривати - це єдина нитка по півдня Херсонщини на 200 км. Його потім ще треба буде ППО/ПРО боронити...
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02.07.2022 02:16 Відповісти
його орки замінують
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02.07.2022 08:28 Відповісти
Щось не дуже віриться, сказати чесно, бо тоді б впали ПМР, південна осетія, домбабве з лугадноном та інші клоаки. А ***** почав би срати не в чемодан, а в барсетку.
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02.07.2022 00:07 Відповісти
Вони сконцентрували всі сили, вагнери, спецназ на Донбасі.

У частин на півдні задача чисто на стримування. Навіть обмежений наш наступ там не є проблемою для них. Проблемою може бути лише необхідність здачі всього правого берега.
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02.07.2022 00:11 Відповісти
Ви мене насмішили з барсеткою для *****. Ви думаєте якщо наші візьмуть Херсон то у ***** гівно закінчиться і на валізу не вистачатиме? Я думаю, що навпаки, воно буде сратися ще більше.
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02.07.2022 05:37 Відповісти
а чи не часу кацапам примусові кацопобабські бтг в Україну формувати?
бо іхні самці ссуть, не тягнуть і дедалі більше роблять жести доброї волі?
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02.07.2022 00:07 Відповісти
не *****, троля..
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02.07.2022 00:10 Відповісти
а от зараз вже на кацапській - нє пізді, тролік.
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02.07.2022 00:17 Відповісти
в бан кацапа
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02.07.2022 00:17 Відповісти
Так чому пишеш , важко натиснути "спам " ?
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02.07.2022 01:13 Відповісти
так ты сам зелебот - тоже самое что и кацап
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02.07.2022 04:27 Відповісти
Пишіть більше такого, тоді ваш цар ніколи не виграє вибори. Пора вам вже зрозуміти що він не буде президентом.
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02.07.2022 08:09 Відповісти
Так вот наоборот пока орки все силы кинули на Донбас и нужно отбивать юг. Им на два фронта воевать будет сложно.
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02.07.2022 00:41 Відповісти
Экспериментальным Нептуном потопили флагман Москва, единственной Богданой освободили остров Змеиный. Эх, если б не асфальт на нашем пути...
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02.07.2022 00:11 Відповісти
да реально 2 боеголовки по 5 киллотон автомные локального применения так называемое тактическое могло и вовсе у ***** отбить охоту начинать войну с Украиной..
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02.07.2022 00:31 Відповісти
А ты, умник сраный, не в состоянии немного пошевелить тем, что ты называешь своими мозгами и прикинуть, насколько мощнее была бы наша армия, не закатай зеленые ублюдки бюджетные миллиарды в асфальт, а пусти их на усиление и максимальное вооружение ЗСУ? Мы сразу же могли давать оркам достойную ответку, а не ждать поставок от западных партнёров, потому как в войне дорога каждая минута, цена которой - человеческие жизни. Скольких потерь можно было бы избежать... Лучше иди пожуй зеленого говна, *******!
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02.07.2022 01:17 Відповісти
Питаєш скільки б вийшло з аквафрешем ? - та рівно стільки як і вийшло нині ! Дороги і медобладнання та школи не заважають зрадникам здавати координати для обстрілів , придуркам верещати що їх ЗСУ обстрілюють , а ледацюгам зображати із себе біженців і підсирати своєю поведінкою імідж України у Європі ( уяви собі що таких особистостей вистачає з головою ) Тим хто на кацапів молиться - похер що ти їм робиш ; подивися он на Прибалтику , вони без малого не казяться руцкій мір відстоюючи , правда чомусь у кацапію їхати не хочуть ((
Запитуєш чому раніше не вибили - так відповідь на поверхні - чим вибивати було ? І не в розмірі бюджету справа , а у підході до його використання . Коли малесенька Естонія нам свої Стінгери і Джавеліни дає , а ми верещимо що витрати на армію потрібно скорочувати бо не буде за що дороги будувати ....... то ти не правий , таки у асфальті собака закатана ((
Ну і на закуску тобі про Вільху - ти у нас розумний дуже , бюджети знаєш - назви цифру на якій міноборони на чолі з презервативом тараном зупинило замовлення виробництва тих самих Вільх , бо я боюся помилитися у штуках у той час коли їх на один залп 18 потрібно .
P.S. "Налоги" я не плачу , з мене вистачає податків яких я тільки у 2021 заплатив 980 тисяч грн , працюючи сам на себе ОДИН ! Так що дійсно досить нести різну хрінь у своїх дописах - уперед працювати бо Батьківщина чекає героїв а ****@ в основному на світ випускає дурнів ((
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02.07.2022 01:36 Відповісти
не ***** кацап весь бюджет Украины в тени а бюджет кацапии это Т-62 60-х годов и ракеты такие же
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02.07.2022 04:30 Відповісти
Ти гірше за кацапа коли фігню пишеш (( Навчися читати тексти а не плакати типу "зробимо їх разом" ((
Залужний у коментарі сказав "допомогла знищити " і вказав що з допомогою Богдани було знищено одну установку ППО . Грамотійка !- ОДНУ ! Із шести (( Я вірю ЗСУ , а не таким тупим коментам як твій проплачений (( Одне не можу зрозуміти - ти кацапам зад лижеш , чи зелепупикам , ботику з червневою реєстрацією ? ((
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02.07.2022 01:44 Відповісти
ты спалился кацап - а стугна добила твоих ублюдков на Змеином а не выбила
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02.07.2022 04:32 Відповісти
Ех якби ще патронний завод хто побудував за 5-8 рочків
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02.07.2022 01:14 Відповісти
А може за три, хтось би зміг? Вся повнота влади, як у Цезаря!
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02.07.2022 01:39 Відповісти
у ******* а не у цезаря откуда вы такие боты повылазили
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02.07.2022 04:33 Відповісти
дата регистрации 03.03.2022
да, откуда у подоляков-хермаков бабки на ботву во время войны?
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02.07.2022 07:22 Відповісти
Поэтому рашисты и пытаются выбить паузу чтобы зазомбировать и вооружить местную вату или хотя бы завезти на окупированные территории колорадов из разейских ****** и поселить в дома херсончан
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02.07.2022 00:17 Відповісти
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02.07.2022 00:21 Відповісти
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02.07.2022 00:25 Відповісти
Країнам НАТО пора вже напряму включитись в війну. Зі своїми літаками й іншою зброєю. Треба показати кацапні їхнє місце.
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02.07.2022 00:22 Відповісти
Поетому у рашистов и тактика, захватить территорию и громко вопить что нужно перемирие и мирный договор чтобы противник не смог отбить все обратно. Я больше скажу, рашистам уже не хватит сил даже удержать так называемое ОРДЛО. Местных боевиков и все мужское население *днр-лнр* уже утилизировали на фронте. Рашистам теперь нужно требовать перерыв на 3-5 года пока не подростет новое мясо. Не зря же росийские нацисты похитили в Украине сотни тысяч детей, которых они зазомбируют и отправят через пару лет на нас.
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02.07.2022 00:24 Відповісти
А всю Украину? Дебилы, мля (с).
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02.07.2022 00:35 Відповісти
Жест доброй воли на подходе.
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02.07.2022 00:36 Відповісти
Они , идиёты, хотели прошвырнуться за 2-3 дня, а тут шкандыбать приходиться и еще шоблы не хватает шобы целую страну шарпать. Так еще, сдается мне, эта шелупонь начнет сразу тыняться по Таврии (все дальше удаляясь от Фонтана), а потом побегут к Бениной маме в Крым, гонимые Стугной, покуроченные Джавелином и покоцаные Байрактарами (да не убудет их к-во в ВСУ!).
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02.07.2022 00:45 Відповісти
Amen, brother!
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02.07.2022 01:57 Відповісти
Немного обидно за ВСУ что на Западе СМИ делают акцент на том что российская армия слабая и никчемная, "бумажный тигр", игнорируя факт что украинские военные что-то умеют. Безапелляционная убежденность что самое лучшее оружие и армии могут быть только на Западе.
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02.07.2022 04:25 Відповісти
да говорят что армия картонная но воевать с ней ссцуться на прямую ..
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02.07.2022 04:35 Відповісти
Мавзолейнво идиоты хотят жить в 19 веке...
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02.07.2022 06:57 Відповісти
В 1944 году после Корсуня намечалось новое окружение вермахта вдоль дороги Ровно-Черновцы. Ожидалось, что в итоге немцы отступят в Румынию. Однако немцы ударили на Бучач,Подгайцы и встречными ударами деблокировались. Но потом самое интересное. Маршал Жора произрек - это Сталин не дал нам размахнуться, он прямо сказал, у Вас намечается окружение, но весна, нужен хлеб, сеять надо, а не окружать. Жора настоял, что вермахт будет отходить в румынские Карпаты, а закрывать фронт у Бучача 1 СК с лихвой хватит. Манштейн настоял на прорыве, две дивизии СС взялись за дело, и 60 км разрыв был преодолен в три дня, а ГВ.корпус рассеялся. А самого Жору, с учетом Корсунь-Шевченкового, решили отставить с поста. Это он уже потом, в Польше вымогал замены Рокоссовского на себя, чтобы быть первым. Так ему это первенство засело, что даже устроил мордобой с Коневым в присутствии иноземцев и прессы в середине мая 1945 года.
ВСУ нанесут удар там где это стратегически выгодно.
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02.07.2022 07:00 Відповісти
Краснопузое быдло ШариковыХ круче Пентагона... две Чечни брали...и Сирию три раза...
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02.07.2022 07:14 Відповісти
Чекаемо жест доброй волі по Херсону.

І далі по списку
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02.07.2022 07:22 Відповісти
Ждемо!!!
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02.07.2022 07:55 Відповісти
пожалій "абичних рассіян" на говно будуть ісходіть в комментаріях якщо і Хер сон "подарять" нам із за доброй русской душі вони роблять такі подарунки нам, в ущерб себе
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02.07.2022 08:02 Відповісти
Мавзолейная Крыса запросила Таджикистан помочь с оружием и боезапасом...
Угораю
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02.07.2022 07:31 Відповісти
 
 