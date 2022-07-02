Оккупанты выпустили по Сумской области 270 боеприпасов, пострадала женщина, - ОВА

В течение дня, 1 июля, оккупанты выпустили более 270 мин, ракет и снарядов разного калибра по территории Сумской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Под вражеским огнем оказались Белопольская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманская, Великописаревская, Глуховская и Краснопольская громады.

В Шалыгинской общине пострадала от обломка российского снаряда 64-летняя женщина. Она работала на огороде в это время.

В результате обстрела также повреждена инфраструктура: дома мирных жителей, фермерские хозяйства, электросети и Водонапорная башня. Точное количество и характер разрушений выясняется..

Читайте на "Цензор.НЕТ": Утром оккупанты обстреляли Эсманьскую громаду на Сумщине: 17 минометных "прилетов", - Живицкий