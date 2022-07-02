Окупанти випустили по Сумській області 270 боєприпасів, постраждала жінка, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Протягом дня, 1 липня, окупанти випустили понад 270 мін, ракет і снарядів різного калібру по території Сумської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Під ворожим вогнем опинилися Білопільська, Новослобідська, Шалигінська, Есманська, Великописарівська, Глухівська та Краснопільська громади.
У Шалигінській громаді постраждала від уламка російського снаряда 64-річна жінка. Вона працювала на городі в цей час.
Унаслідок обстрілу також пошкоджена інфраструктура: будинки мирних жителів, фермерські господарства, електромережі та Водонапірна вежа. Точна кількість і характер руйнувань з'ясовується.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...