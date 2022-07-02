Окупанти випустили по Сумській області 270 боєприпасів, постраждала жінка, - ОВА

Протягом дня, 1 липня, окупанти випустили понад 270 мін, ракет і снарядів різного калібру по території Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Під ворожим вогнем опинилися Білопільська, Новослобідська, Шалигінська, Есманська, Великописарівська, Глухівська та Краснопільська громади.

У Шалигінській громаді постраждала від уламка російського снаряда 64-річна жінка. Вона працювала на городі в цей час.

Унаслідок обстрілу також пошкоджена інфраструктура: будинки мирних жителів, фермерські господарства, електромережі та Водонапірна вежа. Точна кількість і характер руйнувань з'ясовується.

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