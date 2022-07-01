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Вранці окупанти обстріляли Есманьську громаду на Сумщині: 17 мінометних "прильотів", - Живицький

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сумщина,обстріли

Сьогодні вранці російські окупанти з мінометів обстріляли Есманську громаду Сумщини – зафіксовано 17 "прильотів", жертв та руйнувань немає.

Про це повідомив у телеграмі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч на 1 липня минула спокійно. Але ранок знову розпочався з ворожого обстрілу: росіяни о сьомій ранку гатили по Есманьській громаді – 17 мінометних прильотів", – написав Живицький.

Жертв та руйнувань немає.

Також читайте: Окупанти обстріляли дві громади Сумської області, постраждалих немає, - Живицький

Автор: Наталя Джума
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