Вранці окупанти обстріляли Есманьську громаду на Сумщині: 17 мінометних "прильотів", - Живицький
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Сьогодні вранці російські окупанти з мінометів обстріляли Есманську громаду Сумщини – зафіксовано 17 "прильотів", жертв та руйнувань немає.
Про це повідомив у телеграмі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Ніч на 1 липня минула спокійно. Але ранок знову розпочався з ворожого обстрілу: росіяни о сьомій ранку гатили по Есманьській громаді – 17 мінометних прильотів", – написав Живицький.
Жертв та руйнувань немає.
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