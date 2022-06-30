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Окупанти обстріляли дві громади Сумської області, постраждалих немає, - Живицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

живицький

Російські окупанти в четвер обстріляли дві громади Сумської області, без постраждалих.

як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив голова військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Опівдні росіяни обстріляли території Білопільської громади, 20 мінометних пострілів. О першій годині дня, в районі с. Бояро-Лежачі Новослобідської громади зафіксували 15 кулеметних пострілів", - зазначив він.

За його словами, постраждалих і руйнувань немає.

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Автор: Роман Свиридович
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Дивлюсь на цю пику і не можу збагнути, чого йому так весело? Живицький, ну ти ще кульок понадувай повітряних, носа собі причепи... клоун державний. Задовбали ці циркачі при владі.
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30.06.2022 22:52 Відповісти
Ты конечно извини, но твой коммент попахивает шизофренией)
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30.06.2022 23:02 Відповісти
Бог вибачить, москалю)
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01.07.2022 06:51 Відповісти
 
 