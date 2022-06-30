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обстрел (20230) Сумская область (1848) Живицкий Дмитрий (242)

Оккупанты обстреляли две громады Сумской области, пострадавших нет, - Живицкий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

живицький

Российские оккупанты в четверг обстреляли две громады Сумской области, без пострадавших.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил глава военной администрации Дмитрий Живицкий.

"В полдень россияне обстреляли территории Белопольской громады, 20 минометных выстрелов. В час дня, в районе с. Бояро-Лежачие Новослободской громады зафиксировали 15 пулеметных выстрелов", - отметил он.

По его словам, пострадавших и разрушений нет.

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Дивлюсь на цю пику і не можу збагнути, чого йому так весело? Живицький, ну ти ще кульок понадувай повітряних, носа собі причепи... клоун державний. Задовбали ці циркачі при владі.
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30.06.2022 22:52 Ответить
Ты конечно извини, но твой коммент попахивает шизофренией)
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30.06.2022 23:02 Ответить
Бог вибачить, москалю)
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01.07.2022 06:51 Ответить
 
 