Монастырский о подготовке к обучению офлайн: "В большинстве школ есть укрытия"
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В большинстве украинских школ есть укрытия, которыми можно воспользоваться в случае воздушной тревоги.
Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский, сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.
Он рассказал о готовности украинских учебных заведений к началу следующего учебного года, безопасности пребывания во время воздушных угроз, протоколе действий в случае сигнала.
"В большинстве школ есть укрытия, которыми можно воспользоваться. В настоящее время специальным местным комиссиям предоставляются рекомендации, которые разрабатывает ГСЧС Украины. Они проводят аудит этих помещений", — сказал глава МВД.
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По его словам, требование такое: чтобы в нескольких метрах ходьбы от школы были защитные сооружения, где можно находиться во время тревоги.
"Для большинства родителей аргументом является, если дети во время тревоги будут в безопасном месте в школе - это лучше, чем они будут находиться дома или в другом месте. О них позаботятся и у детей будет должное образование", — подчеркнул Денис Монастырский.
Пожалуйста, подождите...
Ви там на Банковій , мабуть , блекоти об'їлись чи не дружите
зі здоровим глуздом зовсім !!
в Словакии в ковид школы не работали с октября по июнь - все в онлайн.
а Вы играете с огнём по дури ‼️‼️
2. Зараз літо які школи.
3. Оркам пофіг кого вони будуть бомбардувати, головне щоб були цілі, вони вже не один раз показали що їм абсолютно по... куди влучити чи пологові будинки то таке... А от скупчення дітвори то вже ніні.
4. Коломойский чорт одобряє.
п.с. Бубонька як шльондра сидить на голці бо так совість не мучає цю гниду за те до чого призвело його презедентство. Якщо є пекло, то він там точно знайде улублене борошно.
Але... як Ви бачите навчання онлайн першокласника чи першокласниці із сім'ї з низькими фінансовими можливостями, які всупереч європейським цінностям залишені самі дома працюючою мамою чи татом, або ж обома разом, якщо вони є?
... Те ж саме стосується учнів 5 класу...
Потім виявилося, що це потенційні братські могили.
Тобто ЗЕленим ****** через 4 місяці війни також похєр на людей, як і в лютому.
то краще бігти в різні сторони, чим всім разом в "укритті"...
не збирайтесь кучками - кацапня обов'язково їбане по дітях...
Все он делает не так.
Начинает не сначала,
А кончает как попало.
С потолка он строит дом,
Носит воду решетом..."
Цікаво, а в цій зєшоблі є хоча б одна адекватна, розумна та порядна людина ...
Ракети Х-22, Х-31 мають швидкість польоту 1.5÷2 км/с, тобто 100 км пролетить за хвилину. Встигнуть сховатись кілька сотень учнів за цей час у підвал через одні двері? Звичайно що ні.
будуєдрукує на папері укриття в школах із швидкістю шаленого принтера:
1. 15.06.22. Лише 8 % шкіл мають укриття, що дозволить розпочати очний освітній процес, - освітній омбудсмен Джерело: https://censor.net/ua/n3348229
2. 20.06.22. 25% шкіл підтвердили наявність укриттів, - Шкарлет Джерело: https://censor.net/ua/n3349078
3. 02.07.22. Монастирський про підготовку до навчання офлайн: "У більшості шкіл є укриття" Джерело: https://censor.net/ua/n3351606
Далі буде...
Шановні, вам пора починати жити європейськими стандартами. А європейські стандарти навчання - це школа як сервіс. Сервіс, в якому вам ніхто нічого не винен, окрім надання освітніх послуг (платних). І особливо ніхто не мусить, ризикуючи власним життям, опікуватися вашими дітьми, поки ви розкошуєте по ресторанах і салонах краси.