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Монастырский о подготовке к обучению офлайн: "В большинстве школ есть укрытия"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

школа,урок,мова,вчитель,вчителі

В большинстве украинских школ есть укрытия, которыми можно воспользоваться в случае воздушной тревоги.

Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский, сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал о готовности украинских учебных заведений к началу следующего учебного года, безопасности пребывания во время воздушных угроз, протоколе действий в случае сигнала.

"В большинстве школ есть укрытия, которыми можно воспользоваться. В настоящее время специальным местным комиссиям предоставляются рекомендации, которые разрабатывает ГСЧС Украины. Они проводят аудит этих помещений", — сказал глава МВД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столичные школы 1 сентября начнут обучение офлайн, - КГГА

По его словам, требование такое: чтобы в нескольких метрах ходьбы от школы были защитные сооружения, где можно находиться во время тревоги.

"Для большинства родителей аргументом является, если дети во время тревоги будут в безопасном месте в школе - это лучше, чем они будут находиться дома или в другом месте. О них позаботятся и у детей будет должное образование", — подчеркнул Денис Монастырский.
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Топ комментарии
+26
в Мариуполе под драмтеатром тоже было укрытие ..на заметку зеЧму-монастырскому.
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02.07.2022 00:59
+19
МоняСтирський , про яке навчання йдеться під час війни ??

Ви там на Банковій , мабуть , блекоти об'їлись чи не дружите
зі здоровим глуздом зовсім !!
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02.07.2022 01:06
+17
Да-да, так и вижу, как в течение месяца воздушная тревога звучит по 5-7 раз в день, иногда отбоя нет в течение часа, и каждый раз абсолютно все ученики дружно за 4 минуты эвакуируются в какой-то подвал. Потому что через 5 минут ракета может прилететь из Беларуси, и хорошо, если старые подвалы и бомбоубежища школ выдержат ее попадание.
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02.07.2022 01:05
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в Мариуполе под драмтеатром тоже было укрытие ..на заметку зеЧму-монастырскому.
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02.07.2022 00:59 Ответить
ни один нормальный родитель не поведет своих детей в школу в такое время особенно не в Киеве
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02.07.2022 03:47 Ответить
Драмтеатр знаходився безпосередньо у зоні бойових дій і по ньому влучила не ракета, а 500- кілограмова авіабомба. Зараз кацапи на літаках, боючись нашої ППО, навіть у фронтовій зоні не надто залітають у зону його дії, намагаючись обстрілювати ракетами дистанційно.
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02.07.2022 09:21 Ответить
Хорошо не бомба а х-22 легче станет?а еще мне интересно во многих мелких городах, при,и сёлах есть воздушная тревога?и еще момент-что значит укрытие в его словах,подвал,колодец?А виноват в трагедии будет директор или учитель а не этот имбицил
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02.07.2022 11:18 Ответить
Міністерство Освіти та науки анонсувало очне "офлайн" навчання, незважаючи на загрозу життю та здоров'ю наших дітей під час воєнних дій та попри те, що мільйони дітей знаходяться за кордоном. Давайте підпишемо електронну петицію щодо заборони очного навчання до закінчення воєнного стану https://petition.president.gov.ua/petition/145004
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02.07.2022 17:51 Ответить
Міністерство Освіти та науки анонсувало очне "офлайн" навчання, незважаючи на загрозу життю та здоров'ю наших дітей під час воєнних дій та попри те, що мільйони дітей знаходяться за кордоном. Давайте підпишемо електронну петицію щодо заборони очного навчання до закінчення воєнного стану https://petition.president.gov.ua/petition/145004
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02.07.2022 17:55 Ответить
МО должно распилить бабки за очне навчання и их не ипет
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02.07.2022 21:14 Ответить
Да-да, так и вижу, как в течение месяца воздушная тревога звучит по 5-7 раз в день, иногда отбоя нет в течение часа, и каждый раз абсолютно все ученики дружно за 4 минуты эвакуируются в какой-то подвал. Потому что через 5 минут ракета может прилететь из Беларуси, и хорошо, если старые подвалы и бомбоубежища школ выдержат ее попадание.
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02.07.2022 01:05 Ответить
МоняСтирський , про яке навчання йдеться під час війни ??

Ви там на Банковій , мабуть , блекоти об'їлись чи не дружите
зі здоровим глуздом зовсім !!
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02.07.2022 01:06 Ответить
Укриття потрібні від школи, яка нічому не вчить.
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02.07.2022 01:11 Ответить
Довбодятлів не тільки школа, а й технікум, інститут, учебка і КМБ нічому не вчать.
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02.07.2022 10:35 Ответить
Монастырский , Вы понимаете , что если этот кровавый идиот с ракетами , хоть в одну школу попадёт - вас первого на Гиляку вздергнут ?

в Словакии в ковид школы не работали с октября по июнь - все в онлайн.

а Вы играете с огнём по дури ‼️‼️
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02.07.2022 01:13 Ответить
1. Війна, а він про школи.
2. Зараз літо які школи.
3. Оркам пофіг кого вони будуть бомбардувати, головне щоб були цілі, вони вже не один раз показали що їм абсолютно по... куди влучити чи пологові будинки то таке... А от скупчення дітвори то вже ніні.

4. Коломойский чорт одобряє.

п.с. Бубонька як шльондра сидить на голці бо так совість не мучає цю гниду за те до чого призвело його презедентство. Якщо є пекло, то він там точно знайде улублене борошно.
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02.07.2022 01:14 Ответить
Це ж добре, що у Вас, пані Валентино, фінансові можливості дозволяють не займатись роботою і сидіти з дитиною під час її навчання онлайн...
Але... як Ви бачите навчання онлайн першокласника чи першокласниці із сім'ї з низькими фінансовими можливостями, які всупереч європейським цінностям залишені самі дома працюючою мамою чи татом, або ж обома разом, якщо вони є?
... Те ж саме стосується учнів 5 класу...
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02.07.2022 13:12 Ответить
Щас дети на каникулах дома сидяи и шо родители с ними сидят постоянно и на работу не ходят?
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02.07.2022 21:17 Ответить
Він ті "укриття" бачив ? нема в нас майже эфективних укриттів
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02.07.2022 02:16 Ответить
Теоретично спочатку казали, що в кожному домі є укриття у підвалі.
Потім виявилося, що це потенційні братські могили.

Тобто ЗЕленим ****** через 4 місяці війни також похєр на людей, як і в лютому.
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02.07.2022 02:32 Ответить
... а, нос не стал у него расти?
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02.07.2022 04:34 Ответить
як це таке укриття як було в моеї школі?
то краще бігти в різні сторони, чим всім разом в "укритті"...
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02.07.2022 04:34 Ответить
надпис "ДІТИ" в Маріку тільки довів - розпилююйтесь,
не збирайтесь кучками - кацапня обов'язково їбане по дітях...
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02.07.2022 04:38 Ответить
У нас в Украине есть полноценные бомбоубежища?! Разве, что на Банковой. Всё остальное, что я видела, подпадает под описание братских могил
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02.07.2022 04:50 Ответить
Монастирський, твої мусора в тилу паразитують, ведуть себе як гопники, особливо патрульні полюція. Чому ще на посаді Жуков -шокер і в Києві керує укурок Зозуля? Сам бачив як мусорва патрульні зливали бензин в свої власні авто в підворотнях. Бутафорія а не поліція. Чому з Бердянська не забрали патрульні авто? Форму? Зрадники тепер обслуговують окупантів.
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02.07.2022 05:52 Ответить
Питання в тому, чи витримають ті укриття пряме потрапляння ракети. Бажано мати експертні оцінки таких укриттів, і експерти повинні нести кримінальну відповідальність за свої експертизи. Окрім того, треба мати впевнітсь, що з моменту початку повітряної тривоги усі встигнуть сховатися. Із того, що я бачив, то жодне укриття не витримає прямого попадання.
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02.07.2022 07:24 Ответить
Треба ще враховувати, що у багатоповерховій забудові школа, яка має 2, максимум - 3 поверхи, є нижчою за оточуючі її будівлі й перебуває під їхнім прикриттям. Крилата ракета не здатна пролетіти над сусідньою багатаповерхівкою й, різко клюнувши, влучити у більш низьку будівлю. Інерція не дозволить.
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02.07.2022 10:10 Ответить
Все школы так построены?
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02.07.2022 21:19 Ответить
А у нас містечко, двоповерхова школа без підвалу височіє над сільськими будиночками. І теж навчання з 1 вересня офлайн. Просто запрошення для терориста
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02.07.2022 21:58 Ответить
"Что ни делает дурак,

Все он делает не так.

Начинает не сначала,

А кончает как попало.

С потолка он строит дом,

Носит воду решетом..."

Цікаво, а в цій зєшоблі є хоча б одна адекватна, розумна та порядна людина ...
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02.07.2022 07:28 Ответить
Укриття - це загальне поняття. Канавка невеличка, або бордюр - це теж укриття. Треба говорити про бомбосховища. Вони можуть бути у будинках побудови 50-60- років, коли була доктрина ядерної війни. Підвал - це не бомбосховище, а братська могила. Велике скупчення людей - це великі жертви, є дуже багато прикладів, їх усі знають, але не пан Монастирський. Терористам дуже вигідні великі скупчення людей - стадіони, літаки, театри, торгові центри, школи. У путлєра у цьому велика практика.
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02.07.2022 07:38 Ответить
У Дніпрі останні прильоти були без тривоги, її включали після ударів. Не кожну ракету можна відстежити, на жаль. А може не вчасно спрацьовує оповіщення, треба розбиратись.
Ракети Х-22, Х-31 мають швидкість польоту 1.5÷2 км/с, тобто 100 км пролетить за хвилину. Встигнуть сховатись кілька сотень учнів за цей час у підвал через одні двері? Звичайно що ні.
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02.07.2022 07:47 Ответить
Навіть якщо летить "дурна" (неточна) ракета і її не вдається збити, то вона десь падає. І якщо вона попадає в будинок, то можуть бути кілька жертв, а якщо попадає в школу, то це десятки і сотні. Вивчай теорію імовірності, пане міністр. Нехтування цим призвело до численних жертв наших військових в казармах, є кілька трагічних прикладів. І навіть військові чини цього, на жаль, не розуміють. Ціна - життя
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02.07.2022 07:54 Ответить
Закупіть планшети для дітей, введіть безоплатний інтернет. У нас же країна перша щодо цифрових технологій! Недавно навіть хотіли усім пенсіонерам видати по смартфону. Так у чому проблема?
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02.07.2022 07:58 Ответить
От проблема якраз і полягає у тому що нам обіцяють те що ми хочем, а реалізація виконання подібних обіцянок на нулі чи на мінусі (якщо не зробили, а сказали що зробили). Це все називається популізм і епоха популістів. Маємо те що вибрали (73 % тих хто прийшов на вибори).
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02.07.2022 09:26 Ответить
При чому купляти потрібно не всім підряд, хоч було б чудово. А в селах багатьох є варіанти інтернету, як мінімум, щоб мати несинхронний зв'язок по Вайбер. Просто є категорії дітей, у яких немає можливості придбати ******* обладнання. От їм якщо допомогти, то на період війни з теле- та інтернет уроками сяк-так освіта триватиме. Просто батькам трохи більше клопоту з забезпеченням умов і контролем за навчанням дитини.
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02.07.2022 10:43 Ответить
Тож пенсионерам,а дети на выборы не ходят,сечешь? поэтому никаких им планшетов.
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02.07.2022 21:21 Ответить
Більшість будівель шкіл в України це триповерхові цегляні П-образні коробки єдиного проекту. Ніяких бомбосховищ в них не передбачалося. Поруч, у спальних районах - жодного бомбосховища. Восени, взимку а ну спробуй вчителька швидко одягнути і вивести у безпечне місце (якого не існує) 30-35 малюків! Уявили собі? Враховуючи те, що багато шкіл зруйновано, наявні будуть переповнені. Це факт. Може пуйло вже надав гарантію, що восени і взимку шмаляти не буде? Питання: Монастирський, ти двбйб?
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02.07.2022 09:09 Ответить
Риторичне запитання
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02.07.2022 10:38 Ответить
На парканах теж пишуть
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02.07.2022 10:40 Ответить
Пропоную монастирському поїхати разом зі своїмит дітьми у будь-яку з "більшості шкіл" та перевітити на собі ракетний удар.
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02.07.2022 09:46 Ответить
Формально воно є. Але якого класу укриття і скільки там може перебувати людей? Зазвичай це простий підвал на 5-20% учнів.
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02.07.2022 09:47 Ответить
Ага. Колись в 90-х (будучи учнем середніх класів) я брав участь у такій навчальній евакуації у підвал своєї школи. Діти навіть за 30 хвилин не змогли туди зайти. Багатьох вчителі шукали по території школи. Це навіть при тому що цей захід готувався і всі про евакуацію знали заздалегідь. Крім того то було не бомбосховище, а підвал школи із вікнами на рівні землі без, навіть, місць для сидіння.
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02.07.2022 10:01 Ответить
Ви конкретно заїбали вже з цими школами! Які можуть бути школи під час війни? Ви кончені!
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02.07.2022 10:20 Ответить
Спробувати навчатись у школах можна, але ризик надзвичайний. І Монястирський звиздить щодо більшості шкіл з укриттями. Звичайно, в багатьох є великі підвальні приміщення, але, в основному, в занедбаному стані. Наскільки вони захищають від різних типів уражень невідомо. Добре, що є якісь, але перевіряти їх на дітях ненормально.
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02.07.2022 10:33 Ответить
Влада будує друкує на папері укриття в школах із швидкістю шаленого принтера:

1. 15.06.22. Лише 8 % шкіл мають укриття, що дозволить розпочати очний освітній процес, - освітній омбудсмен Джерело: https://censor.net/ua/n3348229
2. 20.06.22. 25% шкіл підтвердили наявність укриттів, - Шкарлет Джерело: https://censor.net/ua/n3349078
3. 02.07.22. Монастирський про підготовку до навчання офлайн: "У більшості шкіл є укриття" Джерело: https://censor.net/ua/n3351606
Далі буде...
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02.07.2022 12:41 Ответить
Та все просто. Просто батькам не хочеться за своїх розчудесних дітей відповідати, а хочеться, щоб за копійки тітка-вчитель цим займалася, доглядом, вихованням, підтиранням носів і срак. Ще коли був локдаун, пам'ятаю всі ті стони, мовляв, сколька можна, кагда уже школи заработают!

Шановні, вам пора починати жити європейськими стандартами. А європейські стандарти навчання - це школа як сервіс. Сервіс, в якому вам ніхто нічого не винен, окрім надання освітніх послуг (платних). І особливо ніхто не мусить, ризикуючи власним життям, опікуватися вашими дітьми, поки ви розкошуєте по ресторанах і салонах краси.
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02.07.2022 12:42 Ответить
Орки лили/путина отлично знают где какие убежища, и где в нихь прячутся, а где просто пофигу!
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02.07.2022 12:53 Ответить
Міністерство Освіти та науки анонсувало очне "офлайн" навчання, незважаючи на загрозу життю та здоров'ю наших дітей під час воєнних дій та попри те, що мільйони дітей знаходяться за кордоном. Давайте підпишемо електронну петицію щодо заборони очного навчання до закінчення воєнного стану https://petition.president.gov.ua/petition/145004
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02.07.2022 17:50 Ответить
 
 