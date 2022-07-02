Монастирський про підготовку до навчання офлайн: "У більшості шкіл є укриття"

Більшість українських шкіл мають укриття, якими можна скористатися у разі повітряної тривоги.

Про це заявив голова МВС Денис Монастирський, повідомляє пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів про готовність українських закладів освіти до початку наступного навчального року, безпеку перебування під час повітряних загроз, протокол дій у разі сигналу.

"У більшості шкіл є укриття, якими можна скористатися. Наразі спеціальним місцевим комісіям надаються рекомендації, котрі розробляє ДСНС України. Вони проводять аудит цих приміщень", — сказав очільник МВС.

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За його словами вимога така: щоб за кілька метрів ходьби від школи були захисні споруди, де можна перебувати під час тривоги.

"Для більшості батьків аргументом є те, що якщо діти під час тривоги будуть у безпечному місці в школі, то це краще, ніж вони перебуватимуть удома чи в іншому місці. За них подбають і в дітей буде належна освіта", —підкреслив Денис Монастирський.