Монастирський про підготовку до навчання офлайн: "У більшості шкіл є укриття"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Більшість українських шкіл мають укриття, якими можна скористатися у разі повітряної тривоги.
Про це заявив голова МВС Денис Монастирський, повідомляє пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.
Він розповів про готовність українських закладів освіти до початку наступного навчального року, безпеку перебування під час повітряних загроз, протокол дій у разі сигналу.
"У більшості шкіл є укриття, якими можна скористатися. Наразі спеціальним місцевим комісіям надаються рекомендації, котрі розробляє ДСНС України. Вони проводять аудит цих приміщень", — сказав очільник МВС.
За його словами вимога така: щоб за кілька метрів ходьби від школи були захисні споруди, де можна перебувати під час тривоги.
"Для більшості батьків аргументом є те, що якщо діти під час тривоги будуть у безпечному місці в школі, то це краще, ніж вони перебуватимуть удома чи в іншому місці. За них подбають і в дітей буде належна освіта", —підкреслив Денис Монастирський.
Будь ласка, зачекайте...
Ви там на Банковій , мабуть , блекоти об'їлись чи не дружите
зі здоровим глуздом зовсім !!
в Словакии в ковид школы не работали с октября по июнь - все в онлайн.
а Вы играете с огнём по дури ‼️‼️
2. Зараз літо які школи.
3. Оркам пофіг кого вони будуть бомбардувати, головне щоб були цілі, вони вже не один раз показали що їм абсолютно по... куди влучити чи пологові будинки то таке... А от скупчення дітвори то вже ніні.
4. Коломойский чорт одобряє.
п.с. Бубонька як шльондра сидить на голці бо так совість не мучає цю гниду за те до чого призвело його презедентство. Якщо є пекло, то він там точно знайде улублене борошно.
Але... як Ви бачите навчання онлайн першокласника чи першокласниці із сім'ї з низькими фінансовими можливостями, які всупереч європейським цінностям залишені самі дома працюючою мамою чи татом, або ж обома разом, якщо вони є?
... Те ж саме стосується учнів 5 класу...
Потім виявилося, що це потенційні братські могили.
Тобто ЗЕленим ****** через 4 місяці війни також похєр на людей, як і в лютому.
то краще бігти в різні сторони, чим всім разом в "укритті"...
не збирайтесь кучками - кацапня обов'язково їбане по дітях...
Все он делает не так.
Начинает не сначала,
А кончает как попало.
С потолка он строит дом,
Носит воду решетом..."
Цікаво, а в цій зєшоблі є хоча б одна адекватна, розумна та порядна людина ...
Ракети Х-22, Х-31 мають швидкість польоту 1.5÷2 км/с, тобто 100 км пролетить за хвилину. Встигнуть сховатись кілька сотень учнів за цей час у підвал через одні двері? Звичайно що ні.
будуєдрукує на папері укриття в школах із швидкістю шаленого принтера:
1. 15.06.22. Лише 8 % шкіл мають укриття, що дозволить розпочати очний освітній процес, - освітній омбудсмен Джерело: https://censor.net/ua/n3348229
2. 20.06.22. 25% шкіл підтвердили наявність укриттів, - Шкарлет Джерело: https://censor.net/ua/n3349078
3. 02.07.22. Монастирський про підготовку до навчання офлайн: "У більшості шкіл є укриття" Джерело: https://censor.net/ua/n3351606
Далі буде...
Шановні, вам пора починати жити європейськими стандартами. А європейські стандарти навчання - це школа як сервіс. Сервіс, в якому вам ніхто нічого не винен, окрім надання освітніх послуг (платних). І особливо ніхто не мусить, ризикуючи власним життям, опікуватися вашими дітьми, поки ви розкошуєте по ресторанах і салонах краси.