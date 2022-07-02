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Путин мобилизует российскую экономику для обеспечения войны против Украины, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

путин,путін

Президент России Владимир Путин, вероятно, мобилизует российскую экономику и промышленность для поддержки текущих военных усилий в Украине.

Об этом говорится в аналитической записке американского Института изучения войны (ISW) по оценке российской наступательной кампании 1 июля, передает Цензор.НЕТ.

Кремль предложил Госдуме РФ принять поправку в федеральные законы об обеспечении вооруженных сил РФ, которая вводит "специальные меры в экономической сфере", обязывающие российские предприятия, независимо от формы собственности, предоставлять необходимое обеспечение "специальным военным и контртеррористическим операциям", отмечают в ISW.

Поправка запрещает российским предприятиям отказываться принимать государственные заказы для проведения таких операций и позволяет Кремлю изменять контракты и условия труда рабочих, например, заставлять их работать в ночное время или по праздникам.

В описании поправки Кремль отметил, что продолжающаяся в Украине так называемая "специальная военная операция" выявила дефицит поставок, в частности - материалов, необходимых для ремонта военной техники, и заявил, что российским чиновникам необходимо "концентрировать усилия в отдельных секторах экономики".

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Кроме того, отмечается, что российские власти, вероятно, принимают меры по интеграции Запорожской атомной электростанции (АЭС) в российскую энергетическую систему, что противоречит предыдущим заявлениям России о том, что Запорожская АЭС будет продавать электроэнергию Украине.
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Топ комментарии
+34
це свідчить що Українська армія таки досягає поставленних завдань,триматися та перемелювати кацапіську війскову машину..п'ятий місяць кацапи біля Северодонецька вовтузяться
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02.07.2022 07:09
+32
А мы мобилизируем американскую экономику
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02.07.2022 07:01
+28
Это как в пустыне приказать увеличить урожай яровых на 40% 😂😂🔥🔥💥💥🚀🚀⚰️⚰️⚰️🕯️✝️☦️☦️
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02.07.2022 07:12
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Правила форума Совет форумчан
Операция идет строго по плану - ху@ло
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02.07.2022 06:57 Ответить
Это как в пустыне приказать увеличить урожай яровых на 40% 😂😂🔥🔥💥💥🚀🚀⚰️⚰️⚰️🕯️✝️☦️☦️
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02.07.2022 07:12 Ответить
повзе - не строго і не по плану...
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02.07.2022 07:12 Ответить
Ночная смена-это святое...
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02.07.2022 07:30 Ответить
Отдыхай...
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02.07.2022 08:04 Ответить
себе любимому 🙁
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02.07.2022 10:15 Ответить
А мы мобилизируем американскую экономику
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02.07.2022 07:01 Ответить
... та ще 40 країн
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02.07.2022 10:16 Ответить
це свідчить що Українська армія таки досягає поставленних завдань,триматися та перемелювати кацапіську війскову машину..п'ятий місяць кацапи біля Северодонецька вовтузяться
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02.07.2022 07:09 Ответить
кабаев в розпачі,,,
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02.07.2022 07:10 Ответить
Рекація гопніка на масовану допомогу НАТО Україні:

https://www.youtube.com/watch?v=_OxIF5vXky8
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02.07.2022 07:51 Ответить
Нет конечно,быдланам на расее можно за победу выдать и захват юга вместе с крупнейшей атомной и подачу воды с Крыма. Им можно останавливаться и готовится к обороне.
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02.07.2022 17:49 Ответить
***** вже є...
дайте хрипловідосик - не засинаеться чомусь без криворогатого..
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02.07.2022 07:17 Ответить
Анна Политковская:

"За что я невзлюбила Путина?

За простоту, которая хуже воровства.

За расизм.

За бесконечную войну.

За ложь.

За газ в "Норд-Осте".

За трупы невинно убиенных, сопровождающие весь его первый срок.

Трупы, которых могло и не быть.

Путин, случайно получив огромную власть в свои руки, распорядился ею с катастрофическими для России последствиями. И я не люблю его, потому что он не любит людей. Он не переносит нас. Он презирает нас. Он считает, что мы - средство для него, и только. Средство достижения своих личных властных целей. И поэтому с нами можно все - играть, как ему вздумается. Что нас можно уничтожить, как заблагорассудится. Что мы - никто. А он - хоть и случайно влезший наверх, но ныне царь и бог, которому мы должны поклоняться и бояться его."
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02.07.2022 07:17 Ответить
Путин - 2015.
"НАШЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ЗНАЕТЕ В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЛОСЬ? В ТОМ ЧТО Я ЗАНИМАЛСЯ ЭТИМ ЛИЧНО. НЕ ПОТОМУ, ЧТО Я ТАМ ВСЁ ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЛ, А ПОТОМУ ЧТО, КОГДА ЭТО ДЕЛАЮТ ПЕРВЫЕ ЛИЦА ГОСУДАРСТВА, ТО ИСПОЛНИТЕЛЯМ ЛЕГЧЕ РАБОТАТЬ."

Путин - 2022
"Я, КОНЕЧНО, ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ, НО Я ВСЁ-ТАКИ НЕ ЗАКАНЧИВАЛ АКАДЕМИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА. Я ДОВЕРЯЮ ТЕМ ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОФЕССИОНАЛАМИ. ОНИ ДЕЙСТВУЮТ ТАК, КАК СЧИТАЮТ НУЖНЫМ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОНЕЧНЫХ ЦЕЛЕЙ".

Це одна й та сама людина, але...
Не треба бути дипломованим психологом, щоб визначити, де говорить повна впевненості у собі людина, а де розгублений невдаха, який вже зрозумів, що програв і шукає на когось звалити свою провину.
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02.07.2022 07:19 Ответить
вони і так роблять все шо можуть, шо цей придурок там "мобілізуе" свою єкономіку - наврядче тут хтось щось помітить
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02.07.2022 07:31 Ответить
Это для рузге стандартная ситуация. Когда военное дело стопорится, начинаются вопли -техники нет рембаза отстала, расстояние для подвоза велико, припасов ...и т.д. Впервые рузге с этим столкнулось во время Крымской кампании 1853-1855 годков от рождества Христова. Тогда тащили волами боеприпасы с Луганска, пушки и ружья с берегов Верхней Волги, а резервы топтали лаптями тракты с Нечерноземья.
А тут непобедимая и легендарная столкнулась со своими обычными проблемами производства,ремонта и использования. Но нельзя сбрасывать со счетов и попугайничанье Путина да и всех лаптепитеком. Ну как же так, Байден встречается с бизнесом, просит увеличить производство, а мы как бы в стороне.... Непорядок,однако, нужно прижать, что бы не пикали .... и жили и спали на заводах.
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02.07.2022 07:35 Ответить
нічого страшного орки готові потерпеть зараді такого і це не перебільшення а точно видно було навіть по комментаріях "абичних рассіян" коли вони в розпачі і дужі злі були жагали крові на свою владу що отдали хохлам в якості жеста доброй волі острів Зміїїний там скільки проклеонів було і які вони благородні що роблять нам такий подарунок що ми це не заслуговем і те як їхня доброта вилазить боком і Сірію згадали як вони ії допомогали і Венесуєлу як гуманітарку висилали і як донбас 8 років пока хохли "бамбілі бамбас" вони гуманітарку фурами гумконвоями слали і це не стьоб з їх сторони пропаганда зробила своє на 100% вони дійсно вірять що русскіе всем памагают що вони самі ушлі с острова а не їх вибили і із іх дабрати такой рууской чістой доброй душі в ущерб себе страдают як казав Немцов воні йоубнутие чтоби ви понімалі
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02.07.2022 07:44 Ответить
В 1991 -му, коли настала повна срака, вони чомусь терпіти перехотіли.
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02.07.2022 07:49 Ответить
От дійсно, нічого більш страшного не можна побажати росіянам, аби така їх "допомога" Сирії та Україні вернулася до них в повному обсязі. Амінь.
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02.07.2022 08:21 Ответить
Авжеж, потерпіти згодні - https://economics.segodnya.ua/economics/realty/v-krymu-okkupanty-vyvozyat-semi-i-massovo-prodayut-kvartiry-na-poluostrove-panika-1608012.html
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02.07.2022 08:40 Ответить
Кацапотвари будуь кушать писю.
Дохните по стахановски рашистские уроди
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02.07.2022 07:50 Ответить
До Стаханова им очень далеко,150 рыл в день очень вяло
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02.07.2022 17:50 Ответить
А що,робить наша влада?А ні ху...ху... Вона розраховує на допомогу,замість налаштування власної економіки."Метінвест" зупиняє роботу своїх підприємств.А це десятки тисяч робітників.При всьому не однозначному відношенню до власника цього холдінгу,а йому хтось допомагає утриматись та не рухнути?Чи якийсь ПРИДУРОК саме війну вибрав для деолігархизаціі?На автоафері " АВТО для ЗСУ",коли під прикриттям допомоги війську ПОКИДЬКИ вирішували свої ШКУРНІ інтереси та завозили авто для себе та на продаж,держава ВТРАТИЛА 26 млрд.грн.(майже 900 тис.долл).Це що?Перелаштування економіки на "військові рейки"? Безсовісна мерзота!І ті хто приймав закон,і ті хто на війні наживається.
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02.07.2022 07:53 Ответить
Держава втратила 26млрд?)Ніхто не забороняв встановити вищі податки чи хоча б залишити діючі на предмети розкоші, такі як люксові авто, податок на виведений капітал за рахунок якого власники холдінгів, як мєтінвєст, купують люксові яхти за десятки млрд грн.
Це що? Безсовісна мерзота? ті хто приймав закон,і ті хто на війні наживається? Деолігархізація не на часі?
Побачим які десятки млрд держава заробить на імпорті авто після відновлення оподаткування.
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02.07.2022 13:41 Ответить
А шо на расєє є економіка???
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02.07.2022 07:55 Ответить
Украина тоже должна производить свое оружие . Арендовать площади для этого в соседних странах . Столько хороших разработок у украинцев - соседи будут заинтересованы в совместных производствах . И украинцам рабочие места добавит
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02.07.2022 07:56 Ответить
У зе-власти хватает ума только на то,чтоб не ронеть деньги,когда их им суют!
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02.07.2022 08:21 Ответить
Давно пора створити спільне ракетне підприємство з поляками на базі "Луч" на їх території
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02.07.2022 10:20 Ответить
Уже
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02.07.2022 17:52 Ответить
А що ще кремлівським щурам залишається робити, коли пішли ва-банк?
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02.07.2022 08:14 Ответить
Поправка забороняє російським підприємствам відмовлятися приймати державні замовлення для проведення таких операцій і дозволяє Кремлю змінювати контракти й умови праці робітників, наприклад, змушувати їх працювати в нічний час або на свята. Джерело: https://censor.net/ua/n3351612
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02.07.2022 08:16 Ответить
Работать в ночную и праздники мало, надо ещё чтоб бесплатно было и обязательно, чтоб план сдавали к какому-то празднику.
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02.07.2022 08:22 Ответить
А шо там с нашей экономикой? Чи мы и дальше будем всё клянчить у Запада?
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02.07.2022 08:25 Ответить
Не газуй! Агресор усе відшкодує.
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02.07.2022 08:47 Ответить
Хер там,грузинам много возместил? 60 томов военных преступлений при нападении в 2008 и что,хоть одного осудили? Только УкрМоссад но не с зелёными **********.
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02.07.2022 17:55 Ответить
А що з нашою економікою ? Тяжко. Заробітки впали,а те що заробляється "з'їдає" армія. Сьогодні зранку прийшов мій знайомий якого зараз навчають. Віддав йому форму/панаму/наколінники/рукавиці/футболки/труси/шкарпетки - ну десь на 5 тисяч,перед цим два тижня дав йому ліки/мазі - це безкоштовно отримав.
Чи багато 5 тисяч ? Ніби і ні,але їх заробити тяжко. І це тільки один.
Тому раз Західно-стурбовані не хочуть воювати,то нехай дають гроші.
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02.07.2022 09:35 Ответить
Незабаром очікуєм "трудодни"...
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02.07.2022 10:08 Ответить
***** точно "мягковат" як кажуть деякі рабокацапи..... тягне з їми з кацапами.... вже повернув би кріпосне право й не мелочився... кацапи ж ******* "жосткую руку хазяіна "....
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02.07.2022 10:42 Ответить
це показує що х@йло не відступить від будь якого захоплення хоча б частини України,
будь якою ціною,
або ж раніше здохне,

не розумію тих мільярдерів, навіщо втрачати мільярди а не прибрати х@йла
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02.07.2022 11:55 Ответить
***** затятий гомосек.Тим і краще,тепер немає бути жодних ілюзій,що він та його *****вчане поки не будуть знищені колись зупиняться.Війна до кінця пітушатня має бути знищена.Зупинка бойових дій можлива,тільки тоді коли кацапи почнуть їсти один одного.
Це моя думка.
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02.07.2022 13:31 Ответить
Сам воюешь?
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02.07.2022 18:08 Ответить
VOLVO XC 70 нет проблем , в Негеве пшеница уже растёт, так, что пример не очень удачный
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03.11.2022 08:05 Ответить
 
 