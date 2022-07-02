Путин мобилизует российскую экономику для обеспечения войны против Украины, - ISW
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Президент России Владимир Путин, вероятно, мобилизует российскую экономику и промышленность для поддержки текущих военных усилий в Украине.
Об этом говорится в аналитической записке американского Института изучения войны (ISW) по оценке российской наступательной кампании 1 июля, передает Цензор.НЕТ.
Кремль предложил Госдуме РФ принять поправку в федеральные законы об обеспечении вооруженных сил РФ, которая вводит "специальные меры в экономической сфере", обязывающие российские предприятия, независимо от формы собственности, предоставлять необходимое обеспечение "специальным военным и контртеррористическим операциям", отмечают в ISW.
Поправка запрещает российским предприятиям отказываться принимать государственные заказы для проведения таких операций и позволяет Кремлю изменять контракты и условия труда рабочих, например, заставлять их работать в ночное время или по праздникам.
В описании поправки Кремль отметил, что продолжающаяся в Украине так называемая "специальная военная операция" выявила дефицит поставок, в частности - материалов, необходимых для ремонта военной техники, и заявил, что российским чиновникам необходимо "концентрировать усилия в отдельных секторах экономики".
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Кроме того, отмечается, что российские власти, вероятно, принимают меры по интеграции Запорожской атомной электростанции (АЭС) в российскую энергетическую систему, что противоречит предыдущим заявлениям России о том, что Запорожская АЭС будет продавать электроэнергию Украине.
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дайте хрипловідосик - не засинаеться чомусь без криворогатого..
"За что я невзлюбила Путина?
За простоту, которая хуже воровства.
За расизм.
За бесконечную войну.
За ложь.
За газ в "Норд-Осте".
За трупы невинно убиенных, сопровождающие весь его первый срок.
Трупы, которых могло и не быть.
Путин, случайно получив огромную власть в свои руки, распорядился ею с катастрофическими для России последствиями. И я не люблю его, потому что он не любит людей. Он не переносит нас. Он презирает нас. Он считает, что мы - средство для него, и только. Средство достижения своих личных властных целей. И поэтому с нами можно все - играть, как ему вздумается. Что нас можно уничтожить, как заблагорассудится. Что мы - никто. А он - хоть и случайно влезший наверх, но ныне царь и бог, которому мы должны поклоняться и бояться его."
"НАШЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ЗНАЕТЕ В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЛОСЬ? В ТОМ ЧТО Я ЗАНИМАЛСЯ ЭТИМ ЛИЧНО. НЕ ПОТОМУ, ЧТО Я ТАМ ВСЁ ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЛ, А ПОТОМУ ЧТО, КОГДА ЭТО ДЕЛАЮТ ПЕРВЫЕ ЛИЦА ГОСУДАРСТВА, ТО ИСПОЛНИТЕЛЯМ ЛЕГЧЕ РАБОТАТЬ."
Путин - 2022
"Я, КОНЕЧНО, ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ, НО Я ВСЁ-ТАКИ НЕ ЗАКАНЧИВАЛ АКАДЕМИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА. Я ДОВЕРЯЮ ТЕМ ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОФЕССИОНАЛАМИ. ОНИ ДЕЙСТВУЮТ ТАК, КАК СЧИТАЮТ НУЖНЫМ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОНЕЧНЫХ ЦЕЛЕЙ".
Це одна й та сама людина, але...
Не треба бути дипломованим психологом, щоб визначити, де говорить повна впевненості у собі людина, а де розгублений невдаха, який вже зрозумів, що програв і шукає на когось звалити свою провину.
А тут непобедимая и легендарная столкнулась со своими обычными проблемами производства,ремонта и использования. Но нельзя сбрасывать со счетов и попугайничанье Путина да и всех лаптепитеком. Ну как же так, Байден встречается с бизнесом, просит увеличить производство, а мы как бы в стороне.... Непорядок,однако, нужно прижать, что бы не пикали .... и жили и спали на заводах.
Дохните по стахановски рашистские уроди
Це що? Безсовісна мерзота? ті хто приймав закон,і ті хто на війні наживається? Деолігархізація не на часі?
Побачим які десятки млрд держава заробить на імпорті авто після відновлення оподаткування.
Чи багато 5 тисяч ? Ніби і ні,але їх заробити тяжко. І це тільки один.
Тому раз Західно-стурбовані не хочуть воювати,то нехай дають гроші.
будь якою ціною,
або ж раніше здохне,
не розумію тих мільярдерів, навіщо втрачати мільярди а не прибрати х@йла
Це моя думка.