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Путін мобілізує російську економіку для забезпечення війни проти України, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

путин,путін

Президент Росії Володимир Путін, імовірно, мобілізує російську економіку та промисловість для підтримання поточних військових зусиль в Україні.

Про це йдеться в аналітичній записці американського Інституту вивчення війни (ISW) щодо оцінки російської наступальної кампанії 1 липня, інформує Цензор.НЕТ.

Кремль запропонував Держдумі РФ ухвалити поправку до федеральних законів про забезпечення збройних сил РФ, яка запроваджує "спеціальні заходи в економічній сфері", що зобов'язують російські підприємства, незалежно від форми власності, надавати необхідне забезпечення "спеціальним військовим та контртерористичним операціям", зазначають в ISW.

Поправка забороняє російським підприємствам відмовлятися приймати державні замовлення для проведення таких операцій і дозволяє Кремлю змінювати контракти й умови праці робітників, наприклад, змушувати їх працювати в нічний час або на свята.

В описі поправки Кремль зазначив, що так звана "спеціальна військова операція", що триває в Україні, виявила дефіцит поставок, зокрема матеріалів, необхідних для ремонту військової техніки, і заявив, що російським чиновникам необхідно "концентрувати зусилля в окремих секторах економіки".

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Крім того, зазначається, що російська влада, ймовірно, вживає заходів для інтеграції Запорізької атомної електростанції (АЕС) в російську енергетичну систему, що суперечить попереднім заявам Росії про те, що Запорізька АЕС продаватиме електроенергію Україні.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+34
це свідчить що Українська армія таки досягає поставленних завдань,триматися та перемелювати кацапіську війскову машину..п'ятий місяць кацапи біля Северодонецька вовтузяться
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02.07.2022 07:09
+32
А мы мобилизируем американскую экономику
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02.07.2022 07:01
+28
Это как в пустыне приказать увеличить урожай яровых на 40% 😂😂🔥🔥💥💥🚀🚀⚰️⚰️⚰️🕯️✝️☦️☦️
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02.07.2022 07:12
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Операция идет строго по плану - ху@ло
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02.07.2022 06:57 Відповісти
Это как в пустыне приказать увеличить урожай яровых на 40% 😂😂🔥🔥💥💥🚀🚀⚰️⚰️⚰️🕯️✝️☦️☦️
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02.07.2022 07:12 Відповісти
повзе - не строго і не по плану...
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02.07.2022 07:12 Відповісти
Ночная смена-это святое...
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02.07.2022 07:30 Відповісти
Отдыхай...
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02.07.2022 08:04 Відповісти
себе любимому 🙁
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02.07.2022 10:15 Відповісти
А мы мобилизируем американскую экономику
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02.07.2022 07:01 Відповісти
... та ще 40 країн
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02.07.2022 10:16 Відповісти
це свідчить що Українська армія таки досягає поставленних завдань,триматися та перемелювати кацапіську війскову машину..п'ятий місяць кацапи біля Северодонецька вовтузяться
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02.07.2022 07:09 Відповісти
кабаев в розпачі,,,
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02.07.2022 07:10 Відповісти
Рекація гопніка на масовану допомогу НАТО Україні:

https://www.youtube.com/watch?v=_OxIF5vXky8
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02.07.2022 07:51 Відповісти
Нет конечно,быдланам на расее можно за победу выдать и захват юга вместе с крупнейшей атомной и подачу воды с Крыма. Им можно останавливаться и готовится к обороне.
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02.07.2022 17:49 Відповісти
***** вже є...
дайте хрипловідосик - не засинаеться чомусь без криворогатого..
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02.07.2022 07:17 Відповісти
Анна Политковская:

"За что я невзлюбила Путина?

За простоту, которая хуже воровства.

За расизм.

За бесконечную войну.

За ложь.

За газ в "Норд-Осте".

За трупы невинно убиенных, сопровождающие весь его первый срок.

Трупы, которых могло и не быть.

Путин, случайно получив огромную власть в свои руки, распорядился ею с катастрофическими для России последствиями. И я не люблю его, потому что он не любит людей. Он не переносит нас. Он презирает нас. Он считает, что мы - средство для него, и только. Средство достижения своих личных властных целей. И поэтому с нами можно все - играть, как ему вздумается. Что нас можно уничтожить, как заблагорассудится. Что мы - никто. А он - хоть и случайно влезший наверх, но ныне царь и бог, которому мы должны поклоняться и бояться его."
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02.07.2022 07:17 Відповісти
Путин - 2015.
"НАШЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ЗНАЕТЕ В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЛОСЬ? В ТОМ ЧТО Я ЗАНИМАЛСЯ ЭТИМ ЛИЧНО. НЕ ПОТОМУ, ЧТО Я ТАМ ВСЁ ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЛ, А ПОТОМУ ЧТО, КОГДА ЭТО ДЕЛАЮТ ПЕРВЫЕ ЛИЦА ГОСУДАРСТВА, ТО ИСПОЛНИТЕЛЯМ ЛЕГЧЕ РАБОТАТЬ."

Путин - 2022
"Я, КОНЕЧНО, ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ, НО Я ВСЁ-ТАКИ НЕ ЗАКАНЧИВАЛ АКАДЕМИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА. Я ДОВЕРЯЮ ТЕМ ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОФЕССИОНАЛАМИ. ОНИ ДЕЙСТВУЮТ ТАК, КАК СЧИТАЮТ НУЖНЫМ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОНЕЧНЫХ ЦЕЛЕЙ".

Це одна й та сама людина, але...
Не треба бути дипломованим психологом, щоб визначити, де говорить повна впевненості у собі людина, а де розгублений невдаха, який вже зрозумів, що програв і шукає на когось звалити свою провину.
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02.07.2022 07:19 Відповісти
вони і так роблять все шо можуть, шо цей придурок там "мобілізуе" свою єкономіку - наврядче тут хтось щось помітить
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02.07.2022 07:31 Відповісти
Это для рузге стандартная ситуация. Когда военное дело стопорится, начинаются вопли -техники нет рембаза отстала, расстояние для подвоза велико, припасов ...и т.д. Впервые рузге с этим столкнулось во время Крымской кампании 1853-1855 годков от рождества Христова. Тогда тащили волами боеприпасы с Луганска, пушки и ружья с берегов Верхней Волги, а резервы топтали лаптями тракты с Нечерноземья.
А тут непобедимая и легендарная столкнулась со своими обычными проблемами производства,ремонта и использования. Но нельзя сбрасывать со счетов и попугайничанье Путина да и всех лаптепитеком. Ну как же так, Байден встречается с бизнесом, просит увеличить производство, а мы как бы в стороне.... Непорядок,однако, нужно прижать, что бы не пикали .... и жили и спали на заводах.
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02.07.2022 07:35 Відповісти
нічого страшного орки готові потерпеть зараді такого і це не перебільшення а точно видно було навіть по комментаріях "абичних рассіян" коли вони в розпачі і дужі злі були жагали крові на свою владу що отдали хохлам в якості жеста доброй волі острів Зміїїний там скільки проклеонів було і які вони благородні що роблять нам такий подарунок що ми це не заслуговем і те як їхня доброта вилазить боком і Сірію згадали як вони ії допомогали і Венесуєлу як гуманітарку висилали і як донбас 8 років пока хохли "бамбілі бамбас" вони гуманітарку фурами гумконвоями слали і це не стьоб з їх сторони пропаганда зробила своє на 100% вони дійсно вірять що русскіе всем памагают що вони самі ушлі с острова а не їх вибили і із іх дабрати такой рууской чістой доброй душі в ущерб себе страдают як казав Немцов воні йоубнутие чтоби ви понімалі
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02.07.2022 07:44 Відповісти
В 1991 -му, коли настала повна срака, вони чомусь терпіти перехотіли.
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02.07.2022 07:49 Відповісти
От дійсно, нічого більш страшного не можна побажати росіянам, аби така їх "допомога" Сирії та Україні вернулася до них в повному обсязі. Амінь.
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02.07.2022 08:21 Відповісти
Авжеж, потерпіти згодні - https://economics.segodnya.ua/economics/realty/v-krymu-okkupanty-vyvozyat-semi-i-massovo-prodayut-kvartiry-na-poluostrove-panika-1608012.html
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02.07.2022 08:40 Відповісти
Кацапотвари будуь кушать писю.
Дохните по стахановски рашистские уроди
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02.07.2022 07:50 Відповісти
До Стаханова им очень далеко,150 рыл в день очень вяло
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02.07.2022 17:50 Відповісти
А що,робить наша влада?А ні ху...ху... Вона розраховує на допомогу,замість налаштування власної економіки."Метінвест" зупиняє роботу своїх підприємств.А це десятки тисяч робітників.При всьому не однозначному відношенню до власника цього холдінгу,а йому хтось допомагає утриматись та не рухнути?Чи якийсь ПРИДУРОК саме війну вибрав для деолігархизаціі?На автоафері " АВТО для ЗСУ",коли під прикриттям допомоги війську ПОКИДЬКИ вирішували свої ШКУРНІ інтереси та завозили авто для себе та на продаж,держава ВТРАТИЛА 26 млрд.грн.(майже 900 тис.долл).Це що?Перелаштування економіки на "військові рейки"? Безсовісна мерзота!І ті хто приймав закон,і ті хто на війні наживається.
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02.07.2022 07:53 Відповісти
Держава втратила 26млрд?)Ніхто не забороняв встановити вищі податки чи хоча б залишити діючі на предмети розкоші, такі як люксові авто, податок на виведений капітал за рахунок якого власники холдінгів, як мєтінвєст, купують люксові яхти за десятки млрд грн.
Це що? Безсовісна мерзота? ті хто приймав закон,і ті хто на війні наживається? Деолігархізація не на часі?
Побачим які десятки млрд держава заробить на імпорті авто після відновлення оподаткування.
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02.07.2022 13:41 Відповісти
А шо на расєє є економіка???
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02.07.2022 07:55 Відповісти
Украина тоже должна производить свое оружие . Арендовать площади для этого в соседних странах . Столько хороших разработок у украинцев - соседи будут заинтересованы в совместных производствах . И украинцам рабочие места добавит
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02.07.2022 07:56 Відповісти
У зе-власти хватает ума только на то,чтоб не ронеть деньги,когда их им суют!
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02.07.2022 08:21 Відповісти
Давно пора створити спільне ракетне підприємство з поляками на базі "Луч" на їх території
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02.07.2022 10:20 Відповісти
Уже
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02.07.2022 17:52 Відповісти
А що ще кремлівським щурам залишається робити, коли пішли ва-банк?
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02.07.2022 08:14 Відповісти
Поправка забороняє російським підприємствам відмовлятися приймати державні замовлення для проведення таких операцій і дозволяє Кремлю змінювати контракти й умови праці робітників, наприклад, змушувати їх працювати в нічний час або на свята. Джерело: https://censor.net/ua/n3351612
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02.07.2022 08:16 Відповісти
Работать в ночную и праздники мало, надо ещё чтоб бесплатно было и обязательно, чтоб план сдавали к какому-то празднику.
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02.07.2022 08:22 Відповісти
А шо там с нашей экономикой? Чи мы и дальше будем всё клянчить у Запада?
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02.07.2022 08:25 Відповісти
Не газуй! Агресор усе відшкодує.
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02.07.2022 08:47 Відповісти
Хер там,грузинам много возместил? 60 томов военных преступлений при нападении в 2008 и что,хоть одного осудили? Только УкрМоссад но не с зелёными **********.
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02.07.2022 17:55 Відповісти
А що з нашою економікою ? Тяжко. Заробітки впали,а те що заробляється "з'їдає" армія. Сьогодні зранку прийшов мій знайомий якого зараз навчають. Віддав йому форму/панаму/наколінники/рукавиці/футболки/труси/шкарпетки - ну десь на 5 тисяч,перед цим два тижня дав йому ліки/мазі - це безкоштовно отримав.
Чи багато 5 тисяч ? Ніби і ні,але їх заробити тяжко. І це тільки один.
Тому раз Західно-стурбовані не хочуть воювати,то нехай дають гроші.
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02.07.2022 09:35 Відповісти
Незабаром очікуєм "трудодни"...
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02.07.2022 10:08 Відповісти
***** точно "мягковат" як кажуть деякі рабокацапи..... тягне з їми з кацапами.... вже повернув би кріпосне право й не мелочився... кацапи ж ******* "жосткую руку хазяіна "....
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02.07.2022 10:42 Відповісти
це показує що х@йло не відступить від будь якого захоплення хоча б частини України,
будь якою ціною,
або ж раніше здохне,

не розумію тих мільярдерів, навіщо втрачати мільярди а не прибрати х@йла
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02.07.2022 11:55 Відповісти
***** затятий гомосек.Тим і краще,тепер немає бути жодних ілюзій,що він та його *****вчане поки не будуть знищені колись зупиняться.Війна до кінця пітушатня має бути знищена.Зупинка бойових дій можлива,тільки тоді коли кацапи почнуть їсти один одного.
Це моя думка.
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02.07.2022 13:31 Відповісти
Сам воюешь?
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02.07.2022 18:08 Відповісти
VOLVO XC 70 нет проблем , в Негеве пшеница уже растёт, так, что пример не очень удачный
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03.11.2022 08:05 Відповісти
 
 