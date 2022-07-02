Путін мобілізує російську економіку для забезпечення війни проти України, - ISW
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Президент Росії Володимир Путін, імовірно, мобілізує російську економіку та промисловість для підтримання поточних військових зусиль в Україні.
Про це йдеться в аналітичній записці американського Інституту вивчення війни (ISW) щодо оцінки російської наступальної кампанії 1 липня, інформує Цензор.НЕТ.
Кремль запропонував Держдумі РФ ухвалити поправку до федеральних законів про забезпечення збройних сил РФ, яка запроваджує "спеціальні заходи в економічній сфері", що зобов'язують російські підприємства, незалежно від форми власності, надавати необхідне забезпечення "спеціальним військовим та контртерористичним операціям", зазначають в ISW.
Поправка забороняє російським підприємствам відмовлятися приймати державні замовлення для проведення таких операцій і дозволяє Кремлю змінювати контракти й умови праці робітників, наприклад, змушувати їх працювати в нічний час або на свята.
В описі поправки Кремль зазначив, що так звана "спеціальна військова операція", що триває в Україні, виявила дефіцит поставок, зокрема матеріалів, необхідних для ремонту військової техніки, і заявив, що російським чиновникам необхідно "концентрувати зусилля в окремих секторах економіки".
Крім того, зазначається, що російська влада, ймовірно, вживає заходів для інтеграції Запорізької атомної електростанції (АЕС) в російську енергетичну систему, що суперечить попереднім заявам Росії про те, що Запорізька АЕС продаватиме електроенергію Україні.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=_OxIF5vXky8
дайте хрипловідосик - не засинаеться чомусь без криворогатого..
"За что я невзлюбила Путина?
За простоту, которая хуже воровства.
За расизм.
За бесконечную войну.
За ложь.
За газ в "Норд-Осте".
За трупы невинно убиенных, сопровождающие весь его первый срок.
Трупы, которых могло и не быть.
Путин, случайно получив огромную власть в свои руки, распорядился ею с катастрофическими для России последствиями. И я не люблю его, потому что он не любит людей. Он не переносит нас. Он презирает нас. Он считает, что мы - средство для него, и только. Средство достижения своих личных властных целей. И поэтому с нами можно все - играть, как ему вздумается. Что нас можно уничтожить, как заблагорассудится. Что мы - никто. А он - хоть и случайно влезший наверх, но ныне царь и бог, которому мы должны поклоняться и бояться его."
"НАШЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ЗНАЕТЕ В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЛОСЬ? В ТОМ ЧТО Я ЗАНИМАЛСЯ ЭТИМ ЛИЧНО. НЕ ПОТОМУ, ЧТО Я ТАМ ВСЁ ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЛ, А ПОТОМУ ЧТО, КОГДА ЭТО ДЕЛАЮТ ПЕРВЫЕ ЛИЦА ГОСУДАРСТВА, ТО ИСПОЛНИТЕЛЯМ ЛЕГЧЕ РАБОТАТЬ."
Путин - 2022
"Я, КОНЕЧНО, ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ, НО Я ВСЁ-ТАКИ НЕ ЗАКАНЧИВАЛ АКАДЕМИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА. Я ДОВЕРЯЮ ТЕМ ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОФЕССИОНАЛАМИ. ОНИ ДЕЙСТВУЮТ ТАК, КАК СЧИТАЮТ НУЖНЫМ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОНЕЧНЫХ ЦЕЛЕЙ".
Це одна й та сама людина, але...
Не треба бути дипломованим психологом, щоб визначити, де говорить повна впевненості у собі людина, а де розгублений невдаха, який вже зрозумів, що програв і шукає на когось звалити свою провину.
А тут непобедимая и легендарная столкнулась со своими обычными проблемами производства,ремонта и использования. Но нельзя сбрасывать со счетов и попугайничанье Путина да и всех лаптепитеком. Ну как же так, Байден встречается с бизнесом, просит увеличить производство, а мы как бы в стороне.... Непорядок,однако, нужно прижать, что бы не пикали .... и жили и спали на заводах.
Дохните по стахановски рашистские уроди
Це що? Безсовісна мерзота? ті хто приймав закон,і ті хто на війні наживається? Деолігархізація не на часі?
Побачим які десятки млрд держава заробить на імпорті авто після відновлення оподаткування.
Чи багато 5 тисяч ? Ніби і ні,але їх заробити тяжко. І це тільки один.
Тому раз Західно-стурбовані не хочуть воювати,то нехай дають гроші.
будь якою ціною,
або ж раніше здохне,
не розумію тих мільярдерів, навіщо втрачати мільярди а не прибрати х@йла
Це моя думка.