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Под утро в Николаеве раздавались мощные взрывы, - Сенкевич

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

миколаїв

В Николаеве во время воздушной тревоги, объявленной в 4.30 утра, прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"В городе раздаются мощные взрывы! Оставайтесь в укрытиях!", - писал Сенкевич около 4.30 утра.

Подробной информации о взрывах пока нет.

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Топ комментарии
+10
Живет как Гитлер и сдохнет как Гитлер. В бункере, нажравшись цианида. Разница только в том что рядом будет обгоревший труп не жены, а "говорящего рта" Пескова
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02.07.2022 07:53
+7
Кацапы полностью копируют кумира ***** - Гитлера во всем, даже в методах ведения войны. Зря стараются, отвечать придется. За все.
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02.07.2022 07:33
+6
Усі москалі пітараси
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02.07.2022 07:49
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Кацапы полностью копируют кумира ***** - Гитлера во всем, даже в методах ведения войны. Зря стараются, отвечать придется. За все.
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02.07.2022 07:33 Ответить
Живет как Гитлер и сдохнет как Гитлер. В бункере, нажравшись цианида. Разница только в том что рядом будет обгоревший труп не жены, а "говорящего рта" Пескова
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02.07.2022 07:53 Ответить
Усі москалі пітараси
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02.07.2022 07:49 Ответить
От ******, каждое утро на этой неделе - сегодня вообще в 4 утра - но хоть не много - пяток ракет , но очень громко прилетело.
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02.07.2022 07:54 Ответить
не так давно хтось з миколаївських верхів казав що виїздити не треба, безпечно
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02.07.2022 08:08 Ответить
А тепер каже,що вигнати прифронтову не може. Бравада замість розуму
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02.07.2022 08:21 Ответить
Це тупо брехня кіма про евакуацію прифронтових.
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02.07.2022 10:04 Ответить
Не хтось, а голова області кім....тупорилий шкарпеточний показушник. І не він за місто Миколаїв відповідає, а мер. Але кім вічно вилазе в ефір як господар міста...ублюдок.
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02.07.2022 10:03 Ответить
чого ви до@бались до того Миколаїва рашистскі суки
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02.07.2022 08:25 Ответить
Не можуть захопити і біснуються. Типу миколаївці мають злякатися тих ракет і здати місто рашистам. 'русофобія' їм по тєліку внушають. І ніяк до азіатських виродків не дійде, що ніхто їх не боїться, їх ненавидять і знищують, а ще з них ржуть.
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02.07.2022 10:13 Ответить
 
 