7 197 10
Под утро в Николаеве раздавались мощные взрывы, - Сенкевич
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Николаеве во время воздушной тревоги, объявленной в 4.30 утра, прогремели мощные взрывы.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
"В городе раздаются мощные взрывы! Оставайтесь в укрытиях!", - писал Сенкевич около 4.30 утра.
Подробной информации о взрывах пока нет.
Топ комментарии
+10 Frol Fedoroff
показать весь комментарий02.07.2022 07:53
+7 Alex Tiger
показать весь комментарий02.07.2022 07:33
+6 Oleg Zaporogec
показать весь комментарий02.07.2022 07:49
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Alex Tiger
показать весь комментарий02.07.2022 07:33 Ответить Мне нравится 7
Frol Fedoroff
показать весь комментарий02.07.2022 07:53 Ответить Мне нравится 10
Oleg Zaporogec
показать весь комментарий02.07.2022 07:49 Ответить Мне нравится 6
Danger Zone
показать весь комментарий02.07.2022 07:54 Ответить Мне нравится 6
Ksenia VB
показать весь комментарий02.07.2022 08:08 Ответить Мне нравится 2
Валентина Саюн c856325a
показать весь комментарий02.07.2022 08:21 Ответить Мне нравится 1
Чиста Пречиста
показать весь комментарий02.07.2022 10:04 Ответить Мне нравится 1
Чиста Пречиста
показать весь комментарий02.07.2022 10:03 Ответить Мне нравится 2
Nikolai Chizhevsky
показать весь комментарий02.07.2022 08:25 Ответить Мне нравится 6
Чиста Пречиста
показать весь комментарий02.07.2022 10:13 Ответить Мне нравится 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...