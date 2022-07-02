Под утро в Николаеве раздавались мощные взрывы, - Сенкевич

В Николаеве во время воздушной тревоги, объявленной в 4.30 утра, прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"В городе раздаются мощные взрывы! Оставайтесь в укрытиях!", - писал Сенкевич около 4.30 утра.

Подробной информации о взрывах пока нет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вследствие российского ракетного удара по Сергеевке 21 человек погиб, около 40 - ранены, - Зеленский. ВИДЕО