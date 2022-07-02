7 197 10
Під ранок у Миколаєві лунали потужні вибухи, - Сєнкевич
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Миколаєві під час повітряної тривоги, яка була оголошена о 4.30 ранку, пролунали потужні вибухи.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"У місті лунають потужні вибухи! Залишайтесь в укриттях!", - писав Сєнкевич близько 4.30 ранку.
Детальної інформації щодо вибухів наразі немає.
Топ коментарі
+10 Frol Fedoroff
показати весь коментар02.07.2022 07:53
+7 Alex Tiger
показати весь коментар02.07.2022 07:33
+6 Oleg Zaporogec
показати весь коментар02.07.2022 07:49
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Alex Tiger
показати весь коментар02.07.2022 07:33 Відповісти Мені подобається 7
Frol Fedoroff
показати весь коментар02.07.2022 07:53 Відповісти Мені подобається 10
Oleg Zaporogec
показати весь коментар02.07.2022 07:49 Відповісти Мені подобається 6
Danger Zone
показати весь коментар02.07.2022 07:54 Відповісти Мені подобається 6
Ksenia VB
показати весь коментар02.07.2022 08:08 Відповісти Мені подобається 2
Валентина Саюн c856325a
показати весь коментар02.07.2022 08:21 Відповісти Мені подобається 1
Чиста Пречиста
показати весь коментар02.07.2022 10:04 Відповісти Мені подобається 1
Чиста Пречиста
показати весь коментар02.07.2022 10:03 Відповісти Мені подобається 2
Nikolai Chizhevsky
показати весь коментар02.07.2022 08:25 Відповісти Мені подобається 6
Чиста Пречиста
показати весь коментар02.07.2022 10:13 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...