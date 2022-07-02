Під ранок у Миколаєві лунали потужні вибухи, - Сєнкевич

У Миколаєві під час повітряної тривоги, яка була оголошена о 4.30 ранку, пролунали потужні вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"У місті лунають потужні вибухи! Залишайтесь в укриттях!", - писав Сєнкевич близько 4.30 ранку.

Детальної інформації щодо вибухів наразі немає.

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