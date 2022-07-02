УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10561 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
7 197 10
вибух (3757) війна (56671) Миколаїв (1338) Сєнкевич (220)

Під ранок у Миколаєві лунали потужні вибухи, - Сєнкевич

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

миколаїв

У Миколаєві під час повітряної тривоги, яка була оголошена о 4.30 ранку, пролунали потужні вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"У місті лунають потужні вибухи! Залишайтесь в укриттях!", - писав Сєнкевич близько 4.30 ранку. 

Детальної інформації щодо вибухів наразі немає. 

Також читайте: Рятувальники завершили пошукові роботи у багатоповерхівці Миколаєва, куди влучила ворожа ракета, - Сєнкевич

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
Живет как Гитлер и сдохнет как Гитлер. В бункере, нажравшись цианида. Разница только в том что рядом будет обгоревший труп не жены, а "говорящего рта" Пескова
показати весь коментар
02.07.2022 07:53
+7
Кацапы полностью копируют кумира ***** - Гитлера во всем, даже в методах ведения войны. Зря стараются, отвечать придется. За все.
показати весь коментар
02.07.2022 07:33
+6
Усі москалі пітараси
показати весь коментар
02.07.2022 07:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапы полностью копируют кумира ***** - Гитлера во всем, даже в методах ведения войны. Зря стараются, отвечать придется. За все.
показати весь коментар
02.07.2022 07:33 Відповісти
Живет как Гитлер и сдохнет как Гитлер. В бункере, нажравшись цианида. Разница только в том что рядом будет обгоревший труп не жены, а "говорящего рта" Пескова
показати весь коментар
02.07.2022 07:53 Відповісти
Усі москалі пітараси
показати весь коментар
02.07.2022 07:49 Відповісти
От ******, каждое утро на этой неделе - сегодня вообще в 4 утра - но хоть не много - пяток ракет , но очень громко прилетело.
показати весь коментар
02.07.2022 07:54 Відповісти
не так давно хтось з миколаївських верхів казав що виїздити не треба, безпечно
показати весь коментар
02.07.2022 08:08 Відповісти
А тепер каже,що вигнати прифронтову не може. Бравада замість розуму
показати весь коментар
02.07.2022 08:21 Відповісти
Це тупо брехня кіма про евакуацію прифронтових.
показати весь коментар
02.07.2022 10:04 Відповісти
Не хтось, а голова області кім....тупорилий шкарпеточний показушник. І не він за місто Миколаїв відповідає, а мер. Але кім вічно вилазе в ефір як господар міста...ублюдок.
показати весь коментар
02.07.2022 10:03 Відповісти
чого ви до@бались до того Миколаїва рашистскі суки
показати весь коментар
02.07.2022 08:25 Відповісти
Не можуть захопити і біснуються. Типу миколаївці мають злякатися тих ракет і здати місто рашистам. 'русофобія' їм по тєліку внушають. І ніяк до азіатських виродків не дійде, що ніхто їх не боїться, їх ненавидять і знищують, а ще з них ржуть.
показати весь коментар
02.07.2022 10:13 Відповісти
 
 