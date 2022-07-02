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Жители Херсонщины оказывают тотальное сопротивление оккупантам. Руководство захватчиков передвигается с охраной, в бронированных машинах и бронежилетах - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Местные жители продолжают оказывать тотальное сопротивление оккупантам в Херсонской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
"Российские оккупанты и их посепаки боятся сопротивления местного населения, которое нарастает в частности в Херсонской области. Руководство захватчиков передвигается с большим количеством охраны, в бронированных машинах и бронежилетах. Местные жители продолжают оказывать тотальное сопротивление", — говорится в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не имеет достаточно сил, чтобы содержать оккупированную Херсонщину, - CNN
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+39 Alex Tiger
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Зе просто продовжує традиції свого кумира
краще в Харкові, бо там самі жосткі зони для ментів і служивих
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
14 жовтня 2020 року
https://www.president.gov.ua/documents/4432020-35333
а народ, що опинився в окупації завдяки таким генералам, призначеним зеленьским, має чинити героїчний спротив
А владі ганьба, що здали Південь!
Мизансцена - руины Мариуполя
Вот это страшное артхаусное "красиво": пепел кружит рваными кусками, серый промозглый март, рваные куски жизней, намотанные на мясорубку войны, тела нелепо на асфальте, бездомная грязная собака, ************ троллейбус, спокойное море, как символ безмятежности на фоне вопиющего *******.
Он - дивно концентрированный классический ватник, под обстрелами в подвале поющий мантру "так им и надо, ****** укропы!". Сейчас - работник новой власти, большой человек, крупная какаха среди прочего унылого говна.
Она - проукраинская, в вышиванках в Фейсбуке, с двумя маленькими дочками. У нее забрали телефоны и не сдают "в органы" чисто из милости, жена как никак.
У нее есть любимый. Не тот, который муж, с которым должен был бы быть развод в марте, но война пришла раньше, а тот, который погиб в Азовстали. Любовный треугольник, где одного основания уже нет, второе наконец-то дождалось, а третье не знает, как спасти дочек.
Для этого у нее есть 8 часов. Время между тем, как муж уходит на работу к оккупантам и как он оттуда возвращается. Восемь часов, чтобы из тщательно спрятанного от него, неучтённого планшета, через друзей организовать все и *********.
Две девочки, планшет, сумка и упырь, дышащий в спину.
Восемь часов, чтобы выбраться из артхаусного ******* в ...блд...не в Рио-де-Жанейро, в Запорожье, понимаете? Между Мариуполем и Запорожьем сейчас пропасть, размером в космос.
Завтра она попробует.
Завтра ее или пропустят или нет.
Завтра для одной маленькой женщины из Мариуполя станет точка, которая разделит ее жизнь на "до" и "после". Или прервет эту жизнь.
У нее нет денег.
Она говорит по-русски наверное, я не знаю. У нее ТАМ остаётся целая жизнь.
У неё ЗДЕСЬ нет ничего.
Но она попробует.
Она завтра попытается перелететь этот космос между Мариуполем и Запорожьем на одной лишь надежде.
У нее будет всего 8 часов.
Держите кулаки за нее и НИКОГДА не смейте мне написать что-то про сами_виноваты.
Пишите это друг другу, в вашем артхаусном мирке из пепла, песка и хруста чужих костей на зубах. https://t.me/tanya_adams/3076
Ти кому претензії заявляєш??
Ви впустили ворога у своє місто, не вчинивши ніякого опору, тоді коли кияни відбивалися смертним боєм коктейлями моолотова та мисливськими рушницями, коли миколаївці стали на захист свого міста, коли баштанці били ворога чим могли, коли вознесенці не дали ворогу зайти у своє місто.
Ви гнилі херсонці сидите ждуни ви засрані і чекаєте коли вас звільнять, а де ваші менти, СБУушники, ті що не зрадили Україні, де ваші чиновники??
Що знову чиїсь чоловіки, сини та батьки повинні йти на укріплені позиції під Херсоном, які ви херсонці допомогли оркам збудувати, і гинути, щоби вас ждунів звільнити???
Де ще більше зрадників в Україні, ніж в Херсоні?? Сальдо, Стремоусов, Нардеп Ковальов, Журавко.
І ти нас лякаєш зрадою?? Та йди, лягай під росгвардію, під бурятів. Х... на тебе.
А Херсон звільнять коли зявиться така можливість, а потім попитаємо вас - ХТО ЗРАДИВ?.
Стріляти треба було в орків, коли ті заходили в Херсон, але ви не знали що на голову одягти, чи махновку чи будьонівку, чисте тобі "Весілля у Малинівці".
Розстрілялася, а ворога убити, виявляється не маєш чим.
А що тобі так не полюбилося, що воїни ЗСУ гинуть на Донбасі, чи те що вдови та сироти над ними ридають?
Ти часом не в Херсонській мерії працювали за часів Сальдо?
Що не любиться правда?
Зрадники ви херсонці, хоч і не всі.
правда рано чи пізно вспливе.
Мабуть Зе клоуну і Зе Компанії багатенько грошей пульнули на банківські рахунки за розммінування Чонгару, херсонці цьому завадти аж ніяк не взмозі.
Слава цим мужнім людям!
Але залишається питання до гаранта:
Хто дав команду здавати південь? І, мабуть, не тільки південь.
Скількох жертв можна було б запобігти, як би замість підготовки до весняних шашликів була здійснена справжня підготовка до оборони?
Насправді мені начхати хто і звідкіля це пішло, а не начхати на те що зелений Клоун
починаючи з Оману (чи раніше) робив реальністю те що коїться в Україні зараз -
танкерами вивозять зерно зі всього Півдня України, заблокували ВСІ (!) порти
України, розграбили більщість фермерських хозяйств на Півдні України. Після всього
цього не кажіть мені що зеленський тут ні до чого. А ХТО ТОДІ ДО ЧОГО ?
ХТО ВІДПОВІСТЬ ЗА ЦЕЙ АДСКІЙ ЦИРК З КІЛЬКІСЮ ВБИТИХ ЯКУ І ПИСАТИ
СТРАШНО ??