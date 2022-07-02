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Мешканці Херсонщини чинять тотальний спротив окупантам. Керівництво загарбників пересувається з охороною, у броньованих машинах та бронежилетах, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Місцеві жителі продовжують чинити тотальний спротив окупантам на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"Російські окупанти та їх посіпаки бояться опору місцевого населення, який наростає зокрема у Херсонській області. Керівництво загарбників пересувається з великою кількістю охорони, у броньованих машинах та бронежилетах. Місцеві жителі продовжують чинити тотальний спротив", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Росія не має достатньо сил, щоб утримувати окуповану Херсонщину, - CNN

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+39
Жители Херсонской и Запорожской областей не виноваты, что ЗЕленая плесень из ОПы приказала разминировать 4 моста и 6 дамб на Чонгаре, что-бы кацапы за 6 часов с начала войны захватили всю Херсонскую обл. и дали воду в Крым и захватили самую крупную в Европе Запорожскую АЭС и дали эл.энергию в окупированный кацапами Крым. Они сопротивляются на зло продажной ЗЕленой срани и вскоре их освободят наши ВСУ.
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02.07.2022 07:40
+30
Ну, и какое отношение к народному сопротивлению имеет власть предавшая Херсонцев в начале войны - все силовые структуры в панике бежали ночью в Николаев. Сейчас ещё твари с марафона припишут это зелёной шобле. Люди сами на свой страх и риск, как могут, ******** рашистов - без зеленского.
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02.07.2022 07:51
+24
да все те ******* Крым Херсон Запорожье это кадры Вовы.. Дерьмо и они несут прямую персональную ответственность.. вывод то каков черт Баканов вообще не проверял на наличие глистов кандидатов на посады.... да и чему удивлятся --если его дружбан оказался МЕГА РЕЗИДЕНТОМ ОТ РАШКИ ВОЗГЛАВЛЯЛ КОНТРАЗВЕДКУ СБУ-- ПАН НАУМЕНКО... даже у Яныка такого прокола не было...
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02.07.2022 07:54
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И срут в каску не выходя из броневика
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02.07.2022 07:33 Відповісти
они срут везде, где появляются
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02.07.2022 07:39 Відповісти
ВОТ ОНА ЛЮБОФЪ ОТ НАРОДА...

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02.07.2022 07:49 Відповісти
Та не-еще круче....😁😂 "Командир полка срёт в пакет, потому что выйти не может - постоянно стреляют!" П'янючий орк телефонує додому до самки і жаліється
https://t.me/AFUStratCom/3708
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02.07.2022 18:15 Відповісти
.....................
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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02.07.2022 07:33 Відповісти
Жители Херсонской и Запорожской областей не виноваты, что ЗЕленая плесень из ОПы приказала разминировать 4 моста и 6 дамб на Чонгаре, что-бы кацапы за 6 часов с начала войны захватили всю Херсонскую обл. и дали воду в Крым и захватили самую крупную в Европе Запорожскую АЭС и дали эл.энергию в окупированный кацапами Крым. Они сопротивляются на зло продажной ЗЕленой срани и вскоре их освободят наши ВСУ.
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02.07.2022 07:40 Відповісти
І знову те саме... Звідки взяті такі цифри? Один Херсон цілу неділю брали.
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02.07.2022 08:48 Відповісти
Це ж потрібно було відкрити нік в травні, щоб написати, що було в лютому, а до цього, що нічого не хвилювало....
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02.07.2022 08:56 Відповісти
👍🤝
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02.07.2022 18:16 Відповісти
Чи як у вас, відкрити в червні.
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03.07.2022 00:08 Відповісти
Було таке, Зе влада просто сказала - Про**али, і тіпа всьйо хорошо
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03.07.2022 00:10 Відповісти
І цих українців зелепітори здали на геноцид кацапам, дозволивши окупацію
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02.07.2022 07:47 Відповісти
да все те ******* Крым Херсон Запорожье это кадры Вовы.. Дерьмо и они несут прямую персональную ответственность.. вывод то каков черт Баканов вообще не проверял на наличие глистов кандидатов на посады.... да и чему удивлятся --если его дружбан оказался МЕГА РЕЗИДЕНТОМ ОТ РАШКИ ВОЗГЛАВЛЯЛ КОНТРАЗВЕДКУ СБУ-- ПАН НАУМЕНКО... даже у Яныка такого прокола не было...
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02.07.2022 07:54 Відповісти
У Яныка такого прокола не было:Янык сам был агентом Путина. Поэтому и сбежал не в Европу или РБ а в Рашку
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02.07.2022 09:31 Відповісти
У Яника було краще - ФСБ мало прямий доступ з Київа до головного компа (сервера) СБУ.
Зе просто продовжує традиції свого кумира
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03.07.2022 00:12 Відповісти
Ну, и какое отношение к народному сопротивлению имеет власть предавшая Херсонцев в начале войны - все силовые структуры в панике бежали ночью в Николаев. Сейчас ещё твари с марафона припишут это зелёной шобле. Люди сами на свой страх и риск, как могут, ******** рашистов - без зеленского.
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02.07.2022 07:51 Відповісти
И сам Баканов бежал в панике в Германию и его друг (Зе) найти не мог 2 недели . А почему все молчат об этом ?
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02.07.2022 08:13 Відповісти
СБУ відповіло,що баканов був в Україні. Зелені і при війні брешуть, маніпулюють і наживаються
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02.07.2022 08:20 Відповісти
якби наумова не зловили з мільйонами доларами в Європі, то, виявилось, що він теж був в Україні і виконував службові обов язки, до речі, під час бойових дій під Києвом - співробітники сбу охороняли його, наумова, житло. і екстрадицію наумова Україна чомусь не ініціює. Призначити свого друга головою сбу до війни - це корупція. залишити свого некомпетентного друга головою сбу під час війни - це антидержавний злочин
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02.07.2022 08:26 Відповісти
да да, загарбники, кобзон розспівується...
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02.07.2022 08:00 Відповісти
Те, що безбройний народ чинить опір - це добре, а що роблять друг зеленського баканова і контора в 40 тисяч, яка утримувалась на податки цього народу? досі охороняє дачі наумова?
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02.07.2022 08:02 Відповісти
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02.07.2022 08:18 Відповісти
Ну с 24 февраля пограничникам вобще счастье поперло:говорят до 10 тыс баксов за то чтобы закрыли глаза и выпустили того кому выезд запрещен-мужчин от 18 до 60 лет. После войны погранцы построят себе самые большие виллы. За границей
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02.07.2022 09:34 Відповісти
Краща вілла для таких погранців це тюрма у любому обласному центрі,
краще в Харкові, бо там самі жосткі зони для ментів і служивих
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03.07.2022 00:16 Відповісти
ХЕРСОН - ЦЕ УКРАЇНА!
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02.07.2022 08:04 Відповісти
1. Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику НАУМОВУ Андрію Олеговичу - начальнику Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

14 жовтня 2020 року

https://www.president.gov.ua/documents/4432020-35333

а народ, що опинився в окупації завдяки таким генералам, призначеним зеленьским, має чинити героїчний спротив
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02.07.2022 08:13 Відповісти
Нужно в Херсоне много снайперов, чтобы работать с расстояния и было время безопасно свалить без палива и в камеры не попадать. и больше нужно взрывчатки, чтобы минировать транспорты орков. Отраву им подсыпать. Закошмарить их до смерти там! ))) И любые фантазии можно, только продумывать надо свою безопасность тоже.
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02.07.2022 08:31 Відповісти
Хвала Херсонцям!
А владі ганьба, що здали Південь!
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02.07.2022 08:33 Відповісти
Здача Херсона дуже смердить договорняком.
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02.07.2022 09:05 Відповісти
Сдача юга Украины кацапам - преступление против своей страны и позор до конца жизни зеленского и его ЗЕшоблы. В отставку!!!
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02.07.2022 08:35 Відповісти
Ви за кого голосували? Чому вирішили долучитися до Цензора?
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02.07.2022 08:58 Відповісти
Я голосовала за Турчинова, если Вам так уж интересно. И до сих пор считаю, что он был бы достойным президентом. Особенно сейчас. И уж точно сдачу юга не допустил бы
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02.07.2022 11:10 Відповісти
Хто б за кого не голосував - 73% за одного кандидата, та ще й за ЗЕ - це статистично неможливо..
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02.07.2022 11:37 Відповісти
Этим занимались и до войны! До войны Зеленский говорил , если народ выйдет против него ,нападет Путин , я задал вопрос что лучше ,выйти против Зеленского и нападет Путин или нападет Путин и нами будет руководить предатель? Зараз маємо те що маємо.Предателей и агентов противника во время войны как раз и надо выявлять и убирать , они наносят самый большой вред , а если они еще и в руководстве , то поражение в войне просто гарантировано ! А фраза не раскачивайте лодку уже задолбала !Особенно если этой фразой прикрывается предательство .
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02.07.2022 09:40 Відповісти
Боже, бережи Україну та українців
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02.07.2022 10:10 Відповісти
Играет "Лестница в небо".

Мизансцена - руины Мариуполя

Вот это страшное артхаусное "красиво": пепел кружит рваными кусками, серый промозглый март, рваные куски жизней, намотанные на мясорубку войны, тела нелепо на асфальте, бездомная грязная собака, ************ троллейбус, спокойное море, как символ безмятежности на фоне вопиющего *******.

Он - дивно концентрированный классический ватник, под обстрелами в подвале поющий мантру "так им и надо, ****** укропы!". Сейчас - работник новой власти, большой человек, крупная какаха среди прочего унылого говна.
Она - проукраинская, в вышиванках в Фейсбуке, с двумя маленькими дочками. У нее забрали телефоны и не сдают "в органы" чисто из милости, жена как никак.

У нее есть любимый. Не тот, который муж, с которым должен был бы быть развод в марте, но война пришла раньше, а тот, который погиб в Азовстали. Любовный треугольник, где одного основания уже нет, второе наконец-то дождалось, а третье не знает, как спасти дочек.
Для этого у нее есть 8 часов. Время между тем, как муж уходит на работу к оккупантам и как он оттуда возвращается. Восемь часов, чтобы из тщательно спрятанного от него, неучтённого планшета, через друзей организовать все и *********.
Две девочки, планшет, сумка и упырь, дышащий в спину.

Восемь часов, чтобы выбраться из артхаусного ******* в ...блд...не в Рио-де-Жанейро, в Запорожье, понимаете? Между Мариуполем и Запорожьем сейчас пропасть, размером в космос.
Завтра она попробует.
Завтра ее или пропустят или нет.
Завтра для одной маленькой женщины из Мариуполя станет точка, которая разделит ее жизнь на "до" и "после". Или прервет эту жизнь.

У нее нет денег.
Она говорит по-русски наверное, я не знаю. У нее ТАМ остаётся целая жизнь.
У неё ЗДЕСЬ нет ничего.
Но она попробует.
Она завтра попытается перелететь этот космос между Мариуполем и Запорожьем на одной лишь надежде.

У нее будет всего 8 часов.

Держите кулаки за нее и НИКОГДА не смейте мне написать что-то про сами_виноваты.
Пишите это друг другу, в вашем артхаусном мирке из пепла, песка и хруста чужих костей на зубах. https://t.me/tanya_adams/3076
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02.07.2022 10:18 Відповісти
Таку історію можна на цензорі як окрему публікацію викласти. І сам сюжет і стиль викладення достойні! Респект тому, хто писав!
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02.07.2022 10:51 Відповісти
Та йди бери рубль, хоч х... кадирівський за що..у.
Ти кому претензії заявляєш??
Ви впустили ворога у своє місто, не вчинивши ніякого опору, тоді коли кияни відбивалися смертним боєм коктейлями моолотова та мисливськими рушницями, коли миколаївці стали на захист свого міста, коли баштанці били ворога чим могли, коли вознесенці не дали ворогу зайти у своє місто.
Ви гнилі херсонці сидите ждуни ви засрані і чекаєте коли вас звільнять, а де ваші менти, СБУушники, ті що не зрадили Україні, де ваші чиновники??
Що знову чиїсь чоловіки, сини та батьки повинні йти на укріплені позиції під Херсоном, які ви херсонці допомогли оркам збудувати, і гинути, щоби вас ждунів звільнити???
Де ще більше зрадників в Україні, ніж в Херсоні?? Сальдо, Стремоусов, Нардеп Ковальов, Журавко.
І ти нас лякаєш зрадою?? Та йди, лягай під росгвардію, під бурятів. Х... на тебе.
А Херсон звільнять коли зявиться така можливість, а потім попитаємо вас - ХТО ЗРАДИВ?.
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02.07.2022 15:20 Відповісти
А може таки почнеш розстрілювати із Сальдо і Стремоусова, котрі вас за вуха тягнуть в ньюлугандон???
Стріляти треба було в орків, коли ті заходили в Херсон, але ви не знали що на голову одягти, чи махновку чи будьонівку, чисте тобі "Весілля у Малинівці".
Розстрілялася, а ворога убити, виявляється не маєш чим.
А що тобі так не полюбилося, що воїни ЗСУ гинуть на Донбасі, чи те що вдови та сироти над ними ридають?
Ти часом не в Херсонській мерії працювали за часів Сальдо?
Що не любиться правда?
Зрадники ви херсонці, хоч і не всі.
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02.07.2022 16:17 Відповісти
Не треба так категорично - херсонське СБУ це мабуть перше СБУ зі всієї України яке драпануло на Захід зі всіма сімями і дітьми. Чи вони знали наперед, чи вони самі були до цього причетні, чи виконували прямі накази від ОП через Баканова, але факт залишається фактом, СБУ втікла з Херсона, а без СБУ місто і область глухі, сліпі і ходять під себе, це просто факт. Ні в Київі, ні в Харкові СБУ не тікали, а з Херсона чомусь втікли. Хто знає, може це домовленість часів Оману,
правда рано чи пізно вспливе.
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03.07.2022 00:31 Відповісти
Треба розуміти наскільки важлива для кацапів Херсонська область - там і кримський канал по якому подається вода у Крим, там і електроенергія яку кацапи хочуть направити до Криму.
Мабуть Зе клоуну і Зе Компанії багатенько грошей пульнули на банківські рахунки за розммінування Чонгару, херсонці цьому завадти аж ніяк не взмозі.
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03.07.2022 00:43 Відповісти
руководство оккупированных территорий передвигается в бронежилетах И бронированных трусах, чтобы причиндалы не оторвало,
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02.07.2022 14:42 Відповісти
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02.07.2022 16:28 Відповісти
«Мешканці Херсонщини чинять тотальний спротив окупантам»
Слава цим мужнім людям!
Але залишається питання до гаранта:
Хто дав команду здавати південь? І, мабуть, не тільки південь.
Скількох жертв можна було б запобігти, як би замість підготовки до весняних шашликів була здійснена справжня підготовка до оборони?
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02.07.2022 17:21 Відповісти
Є така теорія змови називається зробити кризіс з сільхозпродукцією у всьому світі.
Насправді мені начхати хто і звідкіля це пішло, а не начхати на те що зелений Клоун
починаючи з Оману (чи раніше) робив реальністю те що коїться в Україні зараз -
танкерами вивозять зерно зі всього Півдня України, заблокували ВСІ (!) порти
України, розграбили більщість фермерських хозяйств на Півдні України. Після всього
цього не кажіть мені що зеленський тут ні до чого. А ХТО ТОДІ ДО ЧОГО ?
ХТО ВІДПОВІСТЬ ЗА ЦЕЙ АДСКІЙ ЦИРК З КІЛЬКІСЮ ВБИТИХ ЯКУ І ПИСАТИ
СТРАШНО ??
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03.07.2022 00:25 Відповісти
..если кремлин в бронежилете,его нельзя уничтожить? Смерть быдлонасекомышам с болот мацковии
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03.07.2022 07:13 Відповісти
 
 