Мешканці Херсонщини чинять тотальний спротив окупантам. Керівництво загарбників пересувається з охороною, у броньованих машинах та бронежилетах, - Генштаб

Місцеві жителі продовжують чинити тотальний спротив окупантам на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"Російські окупанти та їх посіпаки бояться опору місцевого населення, який наростає зокрема у Херсонській області. Керівництво загарбників пересувається з великою кількістю охорони, у броньованих машинах та бронежилетах. Місцеві жителі продовжують чинити тотальний спротив", - йдеться у повідомленні.

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