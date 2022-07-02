Оккупанты начали очередную волну проверок и фильтрации в Мариуполе, - Андрющенко

При въезде из Запорожской области в Мариуполь даже прошедшие фильтрацию подлежат дополнительному допросу ФСБ РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

"Сопротивление в Мариуполе медленно, но набирает обороты. Настолько, что оккупанты начали очередную волну проверок и фильтрации. При выезде из Запорожской области в Мариуполь даже прошедшие фильтрацию подлежат дополнительному допросу ФСБ. По Мариупольскому району идет волна обысков и проверок, на следующей неделе переходят в город. Напрасно. Надо смириться, что Мариуполь — украинский город, где первым восходит солнце над Азовом, не приняло оккупацию", — говорится в сообщении.

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