Оккупанты начали очередную волну проверок и фильтрации в Мариуполе, - Андрющенко
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При въезде из Запорожской области в Мариуполь даже прошедшие фильтрацию подлежат дополнительному допросу ФСБ РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко.
"Сопротивление в Мариуполе медленно, но набирает обороты. Настолько, что оккупанты начали очередную волну проверок и фильтрации. При выезде из Запорожской области в Мариуполь даже прошедшие фильтрацию подлежат дополнительному допросу ФСБ. По Мариупольскому району идет волна обысков и проверок, на следующей неделе переходят в город. Напрасно. Надо смириться, что Мариуполь — украинский город, где первым восходит солнце над Азовом, не приняло оккупацию", — говорится в сообщении.
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Пожалуйста, подождите...
То что их там ждали, утверждать не могу, но и в обратном не уверен...
Мизансцена - руины Мариуполя
Вот это страшное артхаусное "красиво": пепел кружит рваными кусками, серый промозглый март, рваные куски жизней, намотанные на мясорубку войны, тела нелепо на асфальте, бездомная грязная собака, ************ троллейбус, спокойное море, как символ безмятежности на фоне вопиющего *******.
Он - дивно концентрированный классический ватник, под обстрелами в подвале поющий мантру "так им и надо, ****** укропы!". Сейчас - работник новой власти, большой человек, крупная какаха среди прочего унылого говна.
Она - проукраинская, в вышиванках в Фейсбуке, с двумя маленькими дочками. У нее забрали телефоны и не сдают "в органы" чисто из милости, жена как никак.
У нее есть любимый. Не тот, который муж, с которым должен был бы быть развод в марте, но война пришла раньше, а тот, который погиб в Азовстали. Любовный треугольник, где одного основания уже нет, второе наконец-то дождалось, а третье не знает, как спасти дочек.
Для этого у нее есть 8 часов. Время между тем, как муж уходит на работу к оккупантам и как он оттуда возвращается. Восемь часов, чтобы из тщательно спрятанного от него, неучтённого планшета, через друзей организовать все и *********.
Две девочки, планшет, сумка и упырь, дышащий в спину.
Восемь часов, чтобы выбраться из артхаусного ******* в ...блд...не в Рио-де-Жанейро, в Запорожье, понимаете? Между Мариуполем и Запорожьем сейчас пропасть, размером в космос.
Завтра она попробует.
Завтра ее или пропустят или нет.
Завтра для одной маленькой женщины из Мариуполя станет точка, которая разделит ее жизнь на "до" и "после". Или прервет эту жизнь.
У нее нет денег.
Она говорит по-русски наверное, я не знаю. У нее ТАМ остаётся целая жизнь.
У неё ЗДЕСЬ нет ничего.
Но она попробует.
Она завтра попытается перелететь этот космос между Мариуполем и Запорожьем на одной лишь надежде.
У нее будет всего 8 часов.
Держите кулаки за нее и НИКОГДА не смейте мне написать что-то про сами_виноваты.
Пишите это друг другу, в вашем артхаусном мирке из пепла, песка и хруста чужих костей на зубах. https://t.me/tanya_adams/3076
Знайте якщо росіянин когось в чомусь звинувачує то це швидше за все злочин або невдача зроблені ним.
Якщо гоблін хрюкає про фільтраційні табори, геноцид та інше значить він їх планує, або робить. Якщо гоблін хрюкає про втрати його ворога, провалені ним операції та інше, то це майже гарантовано невдачі самого гобліна.