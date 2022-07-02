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Окупанти почали чергову хвилю перевірок та фільтрації в Маріуполі, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

При в'їзді з Запорізької області в Маріуполь навіть ті, хто пройшов фільтрацію, підлягають додатковому допиту ФСБ РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.

"Спротив в Маріуполі повільно, але набирає обертів. Настільки, що окупанти почали чергову хвилю перевірок та фільтрації. При в’їзді з Запорізької області в Маріуполь навіть ті, хто вже пройшов фільтрацію підлягають додатковому допиту фсб. По Маріупольському району йде хвиля обшуків та перевірок, на наступному тижні переходять до міста. Марно. Треба змиритись, що Маріуполь - українське місто, де першим сходить сонце над Азовом, не прийняло окупацію", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всю інфраструктуру громадського транспорту в Маріуполі знищено рашистами, - міськрада

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
так за що маріпуль і голосував. мушу наповнити. вибори в верховну раду 2019. опзж- 50% |партія шарія 7%. тепер їжтедорогі марупілі, необляпайтесь.
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02.07.2022 10:30
+4
Играет "Лестница в небо".

Мизансцена - руины Мариуполя

Вот это страшное артхаусное "красиво": пепел кружит рваными кусками, серый промозглый март, рваные куски жизней, намотанные на мясорубку войны, тела нелепо на асфальте, бездомная грязная собака, ************ троллейбус, спокойное море, как символ безмятежности на фоне вопиющего *******.

Он - дивно концентрированный классический ватник, под обстрелами в подвале поющий мантру "так им и надо, ****** укропы!". Сейчас - работник новой власти, большой человек, крупная какаха среди прочего унылого говна.
Она - проукраинская, в вышиванках в Фейсбуке, с двумя маленькими дочками. У нее забрали телефоны и не сдают "в органы" чисто из милости, жена как никак.

У нее есть любимый. Не тот, который муж, с которым должен был бы быть развод в марте, но война пришла раньше, а тот, который погиб в Азовстали. Любовный треугольник, где одного основания уже нет, второе наконец-то дождалось, а третье не знает, как спасти дочек.
Для этого у нее есть 8 часов. Время между тем, как муж уходит на работу к оккупантам и как он оттуда возвращается. Восемь часов, чтобы из тщательно спрятанного от него, неучтённого планшета, через друзей организовать все и *********.
Две девочки, планшет, сумка и упырь, дышащий в спину.

Восемь часов, чтобы выбраться из артхаусного ******* в ...блд...не в Рио-де-Жанейро, в Запорожье, понимаете? Между Мариуполем и Запорожьем сейчас пропасть, размером в космос.
Завтра она попробует.
Завтра ее или пропустят или нет.
Завтра для одной маленькой женщины из Мариуполя станет точка, которая разделит ее жизнь на "до" и "после". Или прервет эту жизнь.

У нее нет денег.
Она говорит по-русски наверное, я не знаю. У нее ТАМ остаётся целая жизнь.
У неё ЗДЕСЬ нет ничего.
Но она попробует.
Она завтра попытается перелететь этот космос между Мариуполем и Запорожьем на одной лишь надежде.

У нее будет всего 8 часов.

Держите кулаки за нее и НИКОГДА не смейте мне написать что-то про сами_виноваты.
Пишите это друг другу, в вашем артхаусном мирке из пепла, песка и хруста чужих костей на зубах. https://t.me/tanya_adams/3076
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02.07.2022 10:20
+4
Про голосование забыли, но считаем, что результаты голосования дали повод рашистам считать, что Мариуполь - руССкий город и их там ждут и радостно встретят с цветами...

То что их там ждали, утверждать не могу, но и в обратном не уверен...
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02.07.2022 11:56
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Не життя, а казка
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02.07.2022 10:18 Відповісти
так за що маріпуль і голосував. мушу наповнити. вибори в верховну раду 2019. опзж- 50% |партія шарія 7%. тепер їжтедорогі марупілі, необляпайтесь.
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02.07.2022 10:30 Відповісти
Или нахер, под каждой новостью про какие то важные до допы лично для вас голосования. Война идёт, город захвачен оккупантами из рашки, а эти все мантру заводят про голосование. Вы всерьез считаете, что голосование, за прими, которые тогда не были запрещены законом, стали причиной нападения кацапстана на Украину? Или слитый юг таковым стал из за каких то голосований в Мариуполе? У нас в городе погибло до 22 тысяч людей, сотни тысяч бежали, столько же лишилось жилья, защитники города сильно пострадали при его героической защите и оказались в плену и все что волнует такое мурло как ты, что как там кто проголосовал. Ты ничерта не знаешь про мой город и тебе плевать на его жителей: мертвых и живых, так заткни свою редьку, с голосования и и сделай что то для страны, когда за окном бушует война.
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02.07.2022 11:19 Відповісти
Но причинно-следственные связи никто не отменял.. Как город проявил себя весной 14го, таким он и остался. Звали **********? Вот они и пришли.
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02.07.2022 12:02 Відповісти
Причинно-следственной связи нет. путин ведет войну за территорию на уничтожение украинцев. Его совершенно не интересует кто и как голосовал на фейковом референдуме в 2014 году. Мариуполь имеет стратегическое значение при завоевании Украины. Создан коридор из рашки в крым. Рашистские войска теперь потоком идут из ростова. Мариуполь - важнейший порт. Теперь все Азовское море под московитами. В случае победы рашистов в обезлюженный город понаедет кацапня из холодных депрессивных регионов. В любом случае терять территорию намного хуже чем приобретать. В Мариуполе сейчас не более 50 тысяч. На многочисленных видео это хорошо прослеживается. Естественно, оставшиеся маргиналы-коллаборанты не могут представлять живших там. Все мы, выехавшие из города, хотели бы, чтобы Мариуполь снова стал украинским. Выкуривать кацапню нужно всеми имеющимися средствами. Оставшиеся руины никому не нужны. Ровнять нужно все под ноль, чтобы потом отстроить заново. Другой вопрос - станут ли наши мечты реальностью, посмотрим...
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02.07.2022 12:39 Відповісти
Забудьте уже про голосование. Люди сопротивляются и не ждут, когда их перережут, как овец. Честь им за это и хвала!
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02.07.2022 11:22 Відповісти
Про голосование забыли, но считаем, что результаты голосования дали повод рашистам считать, что Мариуполь - руССкий город и их там ждут и радостно встретят с цветами...

То что их там ждали, утверждать не могу, но и в обратном не уверен...
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02.07.2022 11:56 Відповісти
Там множество факторов. Мы говорим на кацапском, мы обманулись и проголосовали за малороса, мы верили, что кацапы не нападут. Ошиблись и они и мы. Кацапы напали, а украинцы, на каком бы языке они не говорили, не хотят становиться рабами ( простите за пафос). Так шо Украина понад усэ, кто-бы за кого не голосовал. Малороса зеленского в отставку!
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02.07.2022 13:29 Відповісти
Играет "Лестница в небо".

Мизансцена - руины Мариуполя

Вот это страшное артхаусное "красиво": пепел кружит рваными кусками, серый промозглый март, рваные куски жизней, намотанные на мясорубку войны, тела нелепо на асфальте, бездомная грязная собака, ************ троллейбус, спокойное море, как символ безмятежности на фоне вопиющего *******.

Он - дивно концентрированный классический ватник, под обстрелами в подвале поющий мантру "так им и надо, ****** укропы!". Сейчас - работник новой власти, большой человек, крупная какаха среди прочего унылого говна.
Она - проукраинская, в вышиванках в Фейсбуке, с двумя маленькими дочками. У нее забрали телефоны и не сдают "в органы" чисто из милости, жена как никак.

У нее есть любимый. Не тот, который муж, с которым должен был бы быть развод в марте, но война пришла раньше, а тот, который погиб в Азовстали. Любовный треугольник, где одного основания уже нет, второе наконец-то дождалось, а третье не знает, как спасти дочек.
Для этого у нее есть 8 часов. Время между тем, как муж уходит на работу к оккупантам и как он оттуда возвращается. Восемь часов, чтобы из тщательно спрятанного от него, неучтённого планшета, через друзей организовать все и *********.
Две девочки, планшет, сумка и упырь, дышащий в спину.

Восемь часов, чтобы выбраться из артхаусного ******* в ...блд...не в Рио-де-Жанейро, в Запорожье, понимаете? Между Мариуполем и Запорожьем сейчас пропасть, размером в космос.
Завтра она попробует.
Завтра ее или пропустят или нет.
Завтра для одной маленькой женщины из Мариуполя станет точка, которая разделит ее жизнь на "до" и "после". Или прервет эту жизнь.

У нее нет денег.
Она говорит по-русски наверное, я не знаю. У нее ТАМ остаётся целая жизнь.
У неё ЗДЕСЬ нет ничего.
Но она попробует.
Она завтра попытается перелететь этот космос между Мариуполем и Запорожьем на одной лишь надежде.

У нее будет всего 8 часов.

Держите кулаки за нее и НИКОГДА не смейте мне написать что-то про сами_виноваты.
Пишите это друг другу, в вашем артхаусном мирке из пепла, песка и хруста чужих костей на зубах. https://t.me/tanya_adams/3076
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02.07.2022 10:20 Відповісти
Хто їде туди?
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02.07.2022 10:25 Відповісти
Пам'ятаєте як гобліни пропагандисти до війни верещали про фільтраційні табори?

Знайте якщо росіянин когось в чомусь звинувачує то це швидше за все злочин або невдача зроблені ним.

Якщо гоблін хрюкає про фільтраційні табори, геноцид та інше значить він їх планує, або робить. Якщо гоблін хрюкає про втрати його ворога, провалені ним операції та інше, то це майже гарантовано невдачі самого гобліна.
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02.07.2022 12:42 Відповісти
 
 