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Окупанти почали чергову хвилю перевірок та фільтрації в Маріуполі, - Андрющенко
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При в'їзді з Запорізької області в Маріуполь навіть ті, хто пройшов фільтрацію, підлягають додатковому допиту ФСБ РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.
"Спротив в Маріуполі повільно, але набирає обертів. Настільки, що окупанти почали чергову хвилю перевірок та фільтрації. При в’їзді з Запорізької області в Маріуполь навіть ті, хто вже пройшов фільтрацію підлягають додатковому допиту фсб. По Маріупольському району йде хвиля обшуків та перевірок, на наступному тижні переходять до міста. Марно. Треба змиритись, що Маріуполь - українське місто, де першим сходить сонце над Азовом, не прийняло окупацію", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+6 Володимир Пастушенко
показати весь коментар02.07.2022 10:30
+4 olele
показати весь коментар02.07.2022 10:20
+4 Gregory Mihelson
показати весь коментар02.07.2022 11:56
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Будь ласка, зачекайте...
То что их там ждали, утверждать не могу, но и в обратном не уверен...
Мизансцена - руины Мариуполя
Вот это страшное артхаусное "красиво": пепел кружит рваными кусками, серый промозглый март, рваные куски жизней, намотанные на мясорубку войны, тела нелепо на асфальте, бездомная грязная собака, ************ троллейбус, спокойное море, как символ безмятежности на фоне вопиющего *******.
Он - дивно концентрированный классический ватник, под обстрелами в подвале поющий мантру "так им и надо, ****** укропы!". Сейчас - работник новой власти, большой человек, крупная какаха среди прочего унылого говна.
Она - проукраинская, в вышиванках в Фейсбуке, с двумя маленькими дочками. У нее забрали телефоны и не сдают "в органы" чисто из милости, жена как никак.
У нее есть любимый. Не тот, который муж, с которым должен был бы быть развод в марте, но война пришла раньше, а тот, который погиб в Азовстали. Любовный треугольник, где одного основания уже нет, второе наконец-то дождалось, а третье не знает, как спасти дочек.
Для этого у нее есть 8 часов. Время между тем, как муж уходит на работу к оккупантам и как он оттуда возвращается. Восемь часов, чтобы из тщательно спрятанного от него, неучтённого планшета, через друзей организовать все и *********.
Две девочки, планшет, сумка и упырь, дышащий в спину.
Восемь часов, чтобы выбраться из артхаусного ******* в ...блд...не в Рио-де-Жанейро, в Запорожье, понимаете? Между Мариуполем и Запорожьем сейчас пропасть, размером в космос.
Завтра она попробует.
Завтра ее или пропустят или нет.
Завтра для одной маленькой женщины из Мариуполя станет точка, которая разделит ее жизнь на "до" и "после". Или прервет эту жизнь.
У нее нет денег.
Она говорит по-русски наверное, я не знаю. У нее ТАМ остаётся целая жизнь.
У неё ЗДЕСЬ нет ничего.
Но она попробует.
Она завтра попытается перелететь этот космос между Мариуполем и Запорожьем на одной лишь надежде.
У нее будет всего 8 часов.
Держите кулаки за нее и НИКОГДА не смейте мне написать что-то про сами_виноваты.
Пишите это друг другу, в вашем артхаусном мирке из пепла, песка и хруста чужих костей на зубах. https://t.me/tanya_adams/3076
Знайте якщо росіянин когось в чомусь звинувачує то це швидше за все злочин або невдача зроблені ним.
Якщо гоблін хрюкає про фільтраційні табори, геноцид та інше значить він їх планує, або робить. Якщо гоблін хрюкає про втрати його ворога, провалені ним операції та інше, то це майже гарантовано невдачі самого гобліна.