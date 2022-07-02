ЕС может разрешить транзит в Калининград, но будут ограничения, - Spiegel
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
ЕС планирует разрешить транзит через Литву в Калининградскую область подсанкционных товаров, но в ограниченном количестве.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом пишет Spiegel.
По данным издания, в ближайшие дни Еврокомиссия намерена опубликовать разъяснения по применению санкций.
"Разъяснение Еврокомиссии напрямую касается всех стран-членов ЕС, но в основном оно касается только ситуации с Калининградом. Согласно документу, России будет позволено транспортировать подсанкционные товары в Калининград, но только в объеме, соизмеримом с поставками до вторжения", - говорится в сообщении.
Это правило призвано предотвратить экспорт продукции в другие страны через Калининград в нарушение санкций ЕС. По документам литовской таможни будет определено, сколько именно России можно доставить в анклав.
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Пожалуйста, подождите...
ясно що нато не буде воювати,
х@йло вирішить що вони сцикло і буде ще більше нахабніти і ставити гірші ультиматуми
Мені здається, і не тільки мені, що німці зайняли таку позицію не тому, що сцикливі, ні-ні.
Німці бажають стати частиною економічного союза парашної ********* та китаю. Типу, ресурси = параша, людські ресурси = китай, а безпосередньо бізнес та виробництво = німеччина. Було багато таких теорій за місяць до війни багато у кого з політичних блогерів та журналістів. І це повністю пояснює те, що насправді відбувається між парашною ********** та німеччиною протягом останнього десятиліття.
Недарма Велика Британія, коли виходила з ЄС, основною причиною виходу називала як раз німеччину.
За четыре месяца санкций росия заработала 95 млрд. на энергоносителях,
из них 52 млрд . от стран ЕС. Вот так . Учитесь как зарабатывать и быть чистыми , и не каких потерь .
нам точно туда надо?
God Bless America! God Save the Queen !
Это при том, как русозвери шмонали наши торговые корабли в Азовском море и как заблокировали всю навигацию и торговлю в Черном море сейчас. цинично предлагая опять шмонать суда с зерном и ставя другие наглые условия.
Одна надія на Литву...
в то ес. Классный политически-военный-Великобритания, Польша, Страны Балтии и
Украина! И кто еще захочет к нам примкнуть...