ЄС може дозволити транзит до Калінінграда, але будуть обмеження, - Spiegel
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
ЄС планує дозволити транзит через Литву до Калінінградської області підсанкційних товарів, але в обмеженій кількості.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це пише Spiegel.
За даними видання, найближчими днями Єврокомісія має намір опублікувати роз'яснення щодо застосування санкцій.
"Роз’яснення Єврокомісії прямо стосується всіх країн-членів ЄС, але здебільшого воно стосується лише ситуації з Калінінградом. Згідно з документом, Росії буде дозволено транспортувати підсанкційні товари до Калінінграда, але лише в обсязі, співмірному з поставками до вторгнення", - йдеться в повідомленні.
Це правило покликане запобігти експорту продукції в інші країни через Калінінград у порушення санкцій ЄС. За документами литовської митниці буде визначено, скільки саме Росії дозволено доставити в анклав.
Будь ласка, зачекайте...
ясно що нато не буде воювати,
х@йло вирішить що вони сцикло і буде ще більше нахабніти і ставити гірші ультиматуми
Мені здається, і не тільки мені, що німці зайняли таку позицію не тому, що сцикливі, ні-ні.
Німці бажають стати частиною економічного союза парашної ********* та китаю. Типу, ресурси = параша, людські ресурси = китай, а безпосередньо бізнес та виробництво = німеччина. Було багато таких теорій за місяць до війни багато у кого з політичних блогерів та журналістів. І це повністю пояснює те, що насправді відбувається між парашною ********** та німеччиною протягом останнього десятиліття.
Недарма Велика Британія, коли виходила з ЄС, основною причиною виходу називала як раз німеччину.
За четыре месяца санкций росия заработала 95 млрд. на энергоносителях,
из них 52 млрд . от стран ЕС. Вот так . Учитесь как зарабатывать и быть чистыми , и не каких потерь .
нам точно туда надо?
God Bless America! God Save the Queen !
Это при том, как русозвери шмонали наши торговые корабли в Азовском море и как заблокировали всю навигацию и торговлю в Черном море сейчас. цинично предлагая опять шмонать суда с зерном и ставя другие наглые условия.
Одна надія на Литву...
в то ес. Классный политически-военный-Великобритания, Польша, Страны Балтии и
Украина! И кто еще захочет к нам примкнуть...