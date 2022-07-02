ЄС може дозволити транзит до Калінінграда, але будуть обмеження, - Spiegel

ЄС планує дозволити транзит через Литву до Калінінградської області підсанкційних товарів, але в обмеженій кількості.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це пише Spiegel.

За даними видання, найближчими днями Єврокомісія має намір опублікувати роз'яснення щодо застосування санкцій.

"Роз’яснення Єврокомісії прямо стосується всіх країн-членів ЄС, але здебільшого воно стосується лише ситуації з Калінінградом. Згідно з документом, Росії буде дозволено транспортувати підсанкційні товари до Калінінграда, але лише в обсязі, співмірному з поставками до вторгнення", - йдеться в повідомленні.

Це правило покликане запобігти експорту продукції в інші країни через Калінінград у порушення санкцій ЄС. За документами литовської митниці буде визначено, скільки саме Росії дозволено доставити в анклав.

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