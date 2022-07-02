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ЄС може дозволити транзит до Калінінграда, але будуть обмеження, - Spiegel

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

калінінград

ЄС планує дозволити транзит через Литву до Калінінградської області підсанкційних товарів, але в обмеженій кількості.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це пише Spiegel.

За даними видання, найближчими днями Єврокомісія має намір опублікувати роз'яснення щодо застосування санкцій.

"Роз’яснення Єврокомісії прямо стосується всіх країн-членів ЄС, але здебільшого воно стосується лише ситуації з Калінінградом. Згідно з документом, Росії буде дозволено транспортувати підсанкційні товари до Калінінграда, але лише в обсязі, співмірному з поставками до вторгнення", - йдеться в повідомленні.

Це правило покликане запобігти експорту продукції в інші країни через Калінінград у порушення санкцій ЄС. За документами литовської митниці буде визначено, скільки саме Росії дозволено доставити в анклав.

Читайте: Німеччина боїться військового конфлікту з РФ через дії Литви щодо Калінінграда, – Spiegel

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+36
Прогнулись , соплежуи. Кацапы увидят слабину и на голову сядут. Ну ничему жизнь идиотов не учит!
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02.07.2022 11:55
+34
Почалося, як тільки дотиснули і русняві почали стогнати, так знову все потрібно відміняти, подивимося, що Литовці скажуть
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02.07.2022 11:54
+26
ЕС хлебом не корми, дай прогнуться под парашу, тьфу. У маленькой Литвы яйца больше чем у всего Евросоюза.
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02.07.2022 11:56
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Почалося, як тільки дотиснули і русняві почали стогнати, так знову все потрібно відміняти, подивимося, що Литовці скажуть
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02.07.2022 11:54 Відповісти
Литовці вже сказали що вони проти, але як вирішить єврокомісія - так і буде, вони проти неї не підуть
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02.07.2022 11:56 Відповісти
Da ES resit,i ne tolko Germanija protiv no i te strani a kotorix daze trdno bylo podumat
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02.07.2022 12:10 Відповісти
Смешно будет, если кацапы перекроют фрицам газ. Ведь тут главное Путина не злить
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02.07.2022 12:17 Відповісти
уже начали скиглити -Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA) Германии опасается полного прекращения поставок газа из РФ и призывает жителей страны экономить энергию.Такое заявление сделал глава BNetzA Клаус Мюллер в интервью изданием Funke Mediengruppe, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.С 11 по 21 июля компания Nord Stream AG осуществит временную остановку обеих нитей газопровода "Северный поток" для "плановых профилактических работ".Вопрос в том, не превратятся ли эти техработы в "непрерывное техобслуживание по политическим мотивам", подчеркнул Мюллер.
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02.07.2022 12:32 Відповісти
Jesli posmotret gaz,tak Evropa proslom mesiace bolse pokupala s ameriki zyzenogo,cem s gazproma.Najdut cem zamenit
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02.07.2022 14:44 Відповісти
Norvegi bolse vsego prodajiot teper gaza Evrope,nemci ranse s nix bolsinstvo i zakupali,u nix tam mnogo trub.Evropa s Katarom,Kanadoj,Azerbaidzanom dogovorilis sto postavit bolse gaza.Ecio i Egypt nacial prodovat bolse.
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02.07.2022 14:54 Відповісти
Як вирішить Литва, так і буде.
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02.07.2022 12:15 Відповісти
Де литовці таке сказали?
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02.07.2022 12:37 Відповісти
Прогнулись , соплежуи. Кацапы увидят слабину и на голову сядут. Ну ничему жизнь идиотов не учит!
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02.07.2022 11:55 Відповісти
Тому ***** й почав війну, бо відчув що світом керують слімаки.
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02.07.2022 12:15 Відповісти
Яка цинічна гидота(((
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02.07.2022 11:55 Відповісти
это было предсказуемо. ЕС не был бы самим собой, если бы не дал заднюю перед уйлом
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02.07.2022 11:56 Відповісти
Eto ne ES v celom, eto Germaniya s Sholcem preredi...
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02.07.2022 12:02 Відповісти
ЕС хлебом не корми, дай прогнуться под парашу, тьфу. У маленькой Литвы яйца больше чем у всего Евросоюза.
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02.07.2022 11:56 Відповісти
это какой то позор.
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02.07.2022 11:57 Відповісти
Не факт. 😊 Рішення повинне бути прийняте одноголосно. Сумніваюся, що прибалти з поляками підтримають стару перелякану Європу.
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02.07.2022 11:58 Відповісти
Литва має право на вето.
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02.07.2022 11:59 Відповісти
нато не може витримати морального тиску параши,
ясно що нато не буде воювати,

х@йло вирішить що вони сцикло і буде ще більше нахабніти і ставити гірші ультиматуми
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02.07.2022 11:59 Відповісти
Німці і Шольц особисто дрищуть в штанці кожну секунду, боячись що прийдеться по 5тій статі захищати Литву чи Латвію чи Естонію. Польщу вони взагалі в житті захищати не будуть, і поляки це розуміють... взагалі мінетчина не потрібна ні в ЄС ні в НАТО. це пусте місце
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02.07.2022 12:01 Відповісти
Через месяц "можно бомбить Украину, но акуратно", ******** ***** ******, прогнулись
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02.07.2022 12:04 Відповісти
Сцикуни..ЕСовські знов обісралися.....
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02.07.2022 12:06 Відповісти
Німці всрались ... здали логістику, здадуть і усю Литву
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02.07.2022 12:08 Відповісти
Немцы уже не в тренде. И это все временное. Надо же отработать кремлевские плюшки
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02.07.2022 12:10 Відповісти
Что тут сказать? Все и так понятно. Главный вопрос - сколько?
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02.07.2022 12:09 Відповісти
Обдристана Європа "розсунула булки"! "Але тільки на "півшишечки""!
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02.07.2022 12:13 Відповісти
Считаю, что из всех грузов в Кенигсбергскую область можно позволить только каждый 200-й.
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02.07.2022 12:15 Відповісти
Все не так просто і однозначно.
Мені здається, і не тільки мені, що німці зайняли таку позицію не тому, що сцикливі, ні-ні.
Німці бажають стати частиною економічного союза парашної ********* та китаю. Типу, ресурси = параша, людські ресурси = китай, а безпосередньо бізнес та виробництво = німеччина. Було багато таких теорій за місяць до війни багато у кого з політичних блогерів та журналістів. І це повністю пояснює те, що насправді відбувається між парашною ********** та німеччиною протягом останнього десятиліття.
Недарма Велика Британія, коли виходила з ЄС, основною причиною виходу називала як раз німеччину.
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02.07.2022 12:16 Відповісти
І ***** нам таке ЕС?????????
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02.07.2022 12:17 Відповісти
Особисто ти можеш інтегруватися до тайожного союзу.
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02.07.2022 12:26 Відповісти
В Европе всё продаётся и все продаются.
За четыре месяца санкций росия заработала 95 млрд. на энергоносителях,
из них 52 млрд . от стран ЕС. Вот так . Учитесь как зарабатывать и быть чистыми , и не каких потерь .
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02.07.2022 12:17 Відповісти
какая мерзость эта ваша европа!
нам точно туда надо?
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02.07.2022 12:17 Відповісти
Ти вже в хорватії, якщо тобі туди не треба, то чому ти там опинився?
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02.07.2022 12:27 Відповісти
Если Россия будет бить ядерными ракетами по странам НАТО, реакция будет примерно та же. Что бы не разозлить Хйла еще сильнее.
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02.07.2022 12:23 Відповісти
Греб......ні сцикуни.
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02.07.2022 12:28 Відповісти
К сожалению мир сейчас переживает эпоху правления политических пигмеев, а иногда даже клоунов. Что в Европе, что в других странах, за редким исключением. Эпоха Рейганов, Тетчеров, ДеГоллей, к сожалению, прошла. Маємо те шо маємо... Долгие десятилетия правления "левых" (социалистов, социал-демократов) в Европе на фоне тотальной скупки европейских элит москальскими свино-собаками за миллиарды, которые сами же европейцы им и платят, как это произошло в Германии, Венгрии, Франции, Италии, Греции, дает о себе знать. А всемирный кремлевский гопник просто в наглую пользуется этой ситуацией. Слава Богу, что англосаксы - Великобритания и Штаты, пока единственные, кто трезво мыслит иначе бы вообще туго пришлось.
God Bless America! God Save the Queen !
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02.07.2022 12:28 Відповісти
І Іскандери завозити дозволить в таких же кількостях,як до вторгення?
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02.07.2022 12:29 Відповісти
Розблокування українських портів виявляється було не дуже важкою справою - достатньо було б заблокувати транзит у Кенінгсберг.
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02.07.2022 12:30 Відповісти
Санкции ЕС никто не отменит...а товары попавшие под санкции будут фильтровать по полному тарифу...
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02.07.2022 12:38 Відповісти
..зря Европа даёт слабину.. на Мокше это однозначно расценят по-своему - "лёд тронулся" и продолжат разводить "тупых еврогейцев-лохов", давя на жалость к "голодающим детям Поволжья" и на необходимость доставки райских яблочек для дяди..(((
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02.07.2022 12:53 Відповісти
Сдались уже. Прикрыв все это смешными оговорками про экспорт из Калининграда. Получилось так что пассионарная Литва выставила ЕС дураками.
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02.07.2022 13:00 Відповісти
Транзит возможен только груза 200, покалеченных орков и ритуальных принадлежностей но без нацистских надписей.
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02.07.2022 13:05 Відповісти
p.s.

Это при том, как русозвери шмонали наши торговые корабли в Азовском море и как заблокировали всю навигацию и торговлю в Черном море сейчас. цинично предлагая опять шмонать суда с зерном и ставя другие наглые условия.
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02.07.2022 13:09 Відповісти
Эти засранцы из ЕС ещё не успели ввести санкции уже пересрали и испугались путина!!Готовы опять ему -путину яйца лизать!!гандоны!!
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02.07.2022 13:26 Відповісти
только путин нахмурил бровки, как европейские политические импотенты наложили в штанишки. Они точно так же среагируют, если путину придет в голову захватить какую-нибудь из балтийских стран. Проверено на транзите в Калининград.
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02.07.2022 13:36 Відповісти
Сцикуни!
Одна надія на Литву...
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02.07.2022 13:38 Відповісти
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02.07.2022 13:42 Відповісти
Можна,але на півшишечки дальше ні бо буде якось не зручно перед виборцями.
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02.07.2022 14:01 Відповісти
Калинград, бывшая Восточная Пруссия, которую ссср отжал после войны и немцы сейчас так рвут жопы за россию, это абсурд или 5 колонна.
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02.07.2022 14:10 Відповісти
Вот в этом и есть весь евросоюз☹️
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02.07.2022 14:32 Відповісти
Трусливая ЕС продолжает в том же духе, что и всегда. Ей наплевать на смерти людей в Украине, главное, что бы не было затронуто ее благополучие. На что и отсчитывают террористы- рашисты во главе с плешивым гопником.
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02.07.2022 15:18 Відповісти
Если честно то, в такую ЕС, с ничтожными толкованиями о демократии, честности и т.п. не хочется. Предадут в любой момент
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02.07.2022 15:20 Відповісти
Мила, посмотрев на всю эту фигню после 24 февраля, мне совершенно не хочется
в то ес. Классный политически-военный-Великобритания, Польша, Страны Балтии и
Украина! И кто еще захочет к нам примкнуть...
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02.07.2022 17:39 Відповісти
Разрешит только по одному телевизору в одни руки. И один унитаз на трёх.
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02.07.2022 16:08 Відповісти
Что опять старушка Европа обосралась ?
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02.07.2022 17:24 Відповісти
 
 