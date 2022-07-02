С 16 июня ВСУ уничтожили по меньшей мере 8 складов боеприпасов ВС РФ на Донбассе, - Бутусов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Уничтожение российской логистики приведет к резкому уменьшению российских наступательных возможностей.
Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"С 16 июня Вооруженные силы Украины уничтожили как минимум 8 значительных складов боеприпасов ВС РФ на Донбассе. Особое значение имеет ликвидация склада артиллерийской бригады в Хрустальном и сегодняшний невероятный по силе взрыв склада 1-го армейского корпуса в Попасной, через который идет основное снабжение российских войск по направлению Бахмут-Лисичанск. ВСУ проводит стремительное перевооружение на системы НАТО, и поставки высокоточных боеприпасов имеют ключевое значение", - подчеркнул он.
По словам Бутусова, поставки пушек, РСЗО НАТО, а также уничтожение российской логистики приведут к резкому уменьшению российских наступательных возможностей.
"Это потери, которые Россия не сможет восполнить. Украина тормозит масштабы российского артиллерийского наступления. Когда НАТО развернет свою масштабную программу ленд-лиза, Украина сможет получить преимущество в количестве новейших высокоточных артиллерийских систем, а впоследствии и разгромить российских оккупантов. Уничтожение складов - это" жест доброй воли", которого российская армия не способна избежать", - подытожил главный редактор Цензор.НЕТ.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Военные при поддержке волонтеров создают командно-штабную машину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Пожалуйста, подождите...
Героям слава !!! Бережи вас Господь
1. Гармата 2С22 «Богдана». Повністю українська самохідна артилеристська система надвисокої точності з дальністю до 60 км. при стрільбі активно-реактивними снарядами натівського калібру 155...
...З такою навіть однією гаубицею ми вже не програємо. А її й однієї могло не бути. А могло й навпаки, бути аж 4000 одиниць. Але тоді б війни не було...
2. ...на вимогу Zеленського з бюджету було в різний спосіб вилучено й закатано в асфальт понад $14 мільярдів. А 2С22 «Богдана» коштувала б $3,5 мільйона при поодиночному виготовленні. У великій партії ціна могла б знизитися і вдвічі. Але беремо максимум, ділимо й отримуємо 4000 надефективних гаубиць світового рівня й натівського стандарту. Навіть 500 Богдан у наших військах стримали б путлєра й війни б просто не було...
Він в вас світоч української народної думки?
Все буде Україна , віримо ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Слава ЗСУ!
Доки ви ,,Z,,будете ліпити,куди попало,вже противно.
Давай до нас в окопи,тут політика відпускає!