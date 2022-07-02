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С 16 июня ВСУ уничтожили по меньшей мере 8 складов боеприпасов ВС РФ на Донбассе, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна

Уничтожение российской логистики приведет к резкому уменьшению российских наступательных возможностей.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"С 16 июня Вооруженные силы Украины уничтожили как минимум 8 значительных складов боеприпасов ВС РФ на Донбассе. Особое значение имеет ликвидация склада артиллерийской бригады в Хрустальном и сегодняшний невероятный по силе взрыв склада 1-го армейского корпуса в Попасной, через который идет основное снабжение российских войск по направлению Бахмут-Лисичанск. ВСУ проводит стремительное перевооружение на системы НАТО, и поставки высокоточных боеприпасов имеют ключевое значение", - подчеркнул он.

По словам Бутусова, поставки пушек, РСЗО НАТО, а также уничтожение российской логистики приведут к резкому уменьшению российских наступательных возможностей.

"Это потери, которые Россия не сможет восполнить. Украина тормозит масштабы российского артиллерийского наступления. Когда НАТО развернет свою масштабную программу ленд-лиза, Украина сможет получить преимущество в количестве новейших высокоточных артиллерийских систем, а впоследствии и разгромить российских оккупантов. Уничтожение складов - это" жест доброй воли", которого российская армия не способна избежать", - подытожил главный редактор Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии
+31
в доповнення до цього сарказму Тараса Чорновола пораджу прочитати його нагадування, як і чому в ЗСУ появилась і залишилась одна гармата "Богдана",; і чому не чотири тисячі, які можна було би виготовити за три роки (нехай: за два) великого крадівництва:

1. Гармата 2С22 «Богдана». Повністю українська самохідна артилеристська система надвисокої точності з дальністю до 60 км. при стрільбі активно-реактивними снарядами натівського калібру 155...
...З такою навіть однією гаубицею ми вже не програємо. А її й однієї могло не бути. А могло й навпаки, бути аж 4000 одиниць. Але тоді б війни не було...
2. ...на вимогу Zеленського з бюджету було в різний спосіб вилучено й закатано в асфальт понад $14 мільярдів. А 2С22 «Богдана» коштувала б $3,5 мільйона при поодиночному виготовленні. У великій партії ціна могла б знизитися і вдвічі. Але беремо максимум, ділимо й отримуємо 4000 надефективних гаубиць світового рівня й натівського стандарту. Навіть 500 Богдан у наших військах стримали б путлєра й війни б просто не було...
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02.07.2022 16:00
+25
Сьогодні ввечері Zеленський запише чергове звернення-відосик до НАТО: "Чому в нас досі лише одна "Богдана"? Дайте їх нам хоч сотню!"
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02.07.2022 15:52
+23
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02.07.2022 15:50
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Правила форума Совет форумчан
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02.07.2022 15:50 Ответить
Файне дитя і дуже файне вбрання , як видно зроблене з любов'ю і гарним смаком ❤️❤️❤️
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02.07.2022 15:59 Ответить
Масове виробництво бавовни.
Героям слава !!! Бережи вас Господь
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02.07.2022 15:51 Ответить
в доповнення до цього сарказму Тараса Чорновола пораджу прочитати його нагадування, як і чому в ЗСУ появилась і залишилась одна гармата "Богдана",; і чому не чотири тисячі, які можна було би виготовити за три роки (нехай: за два) великого крадівництва:

1. Гармата 2С22 «Богдана». Повністю українська самохідна артилеристська система надвисокої точності з дальністю до 60 км. при стрільбі активно-реактивними снарядами натівського калібру 155...
...З такою навіть однією гаубицею ми вже не програємо. А її й однієї могло не бути. А могло й навпаки, бути аж 4000 одиниць. Але тоді б війни не було...
2. ...на вимогу Zеленського з бюджету було в різний спосіб вилучено й закатано в асфальт понад $14 мільярдів. А 2С22 «Богдана» коштувала б $3,5 мільйона при поодиночному виготовленні. У великій партії ціна могла б знизитися і вдвічі. Але беремо максимум, ділимо й отримуємо 4000 надефективних гаубиць світового рівня й натівського стандарту. Навіть 500 Богдан у наших військах стримали б путлєра й війни б просто не було...
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02.07.2022 16:00 Ответить
а як же тоді дороги?
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02.07.2022 16:12 Ответить
Эта САУ это хорошо, только почему вы не пишите,что она без бк куча металла. А к сожелению бк для неё делают не много стран и нет возможности делать их в масштабе эшелонов .
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02.07.2022 16:18 Ответить
Пиши жалобы зельцману, но обременяй себя
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02.07.2022 17:09 Ответить
На Україні два заводи, які в стані робити снаряди, один з них і зараз працює на ЕКСПОРТ! Тільки не розкажи Зеленим,їх шляк трафить.
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02.07.2022 21:19 Ответить
Ви з гурту шанувальників іудушки та шавки яника?

Він в вас світоч української народної думки?
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02.07.2022 17:03 Ответить
запам'ятаю тебе.
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02.07.2022 17:38 Ответить
Суперово.Важливо також нищити шляхи надходжень цих *********** на склади,котрі москалі полюбому будуть створювати знову.Видно,що з командуванням ЗСУ Україні таки нарешті поталанило.Віримо в ЗСУ,віримо в щирість намірів союзників,щось таки буде Україна.Слава Україні.
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02.07.2022 15:52 Ответить
Героям Слава!!

Все буде Україна , віримо ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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02.07.2022 15:57 Ответить
Треба роздовбати Дебальцево , вщент ,це головний залізничний вузол Донбаса!!!)))
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02.07.2022 15:59 Ответить
Вірю в наших військових! 🇺🇦
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02.07.2022 15:54 Ответить
Слід нищити всю логістику,комунікацію МТЗ москалів,нищити залізничні вузли,автошляхи,електро,газо та водопостачання Даунбаса ,там нема наших людей,там наші вороги!!!)))
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02.07.2022 15:56 Ответить
Цікаво, скільки мальчіків сьогодні у попасній повистрибувало з трусіків?
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02.07.2022 15:59 Ответить
Подяка США, Британії, Польщі, Естонії і частково німцям і жабоєдам. Свою зброю зелена шобла вкатала в асфальт.
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02.07.2022 16:08 Ответить
Коли вже ми вкатаємо в асфальт їх?
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02.07.2022 16:15 Ответить
не зараз. після перемоги
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02.07.2022 16:17 Ответить
Тільки вони зроблять все можливе і неможливе, щоб перемоги не було, або була, але дуже і дуже не скоро! Зелені єрмакобєні - старанні виконавці наказів х@йла!
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02.07.2022 20:21 Ответить
і шампура
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02.07.2022 16:15 Ответить
"жабоєдам" - пришлепкувата риторика
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02.07.2022 16:18 Ответить
Тепер треба мости в Білгородській області ... тимчасовл окупованій рашистами з 1918 року
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02.07.2022 16:17 Ответить
Прийде час й "жестом доброї волі" рашисти сє#нуть з Українського Криму а можливо й ісконно Українську Кубань повернуть "жестом доброї волі".
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02.07.2022 16:19 Ответить
А я Хаймарс нежно тряпочкой протру
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02.07.2022 16:30 Ответить
ЗСУ ділом займаються, а не піаряться в марафонах!
Слава ЗСУ!
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02.07.2022 16:37 Ответить
Баканову дзвонив?
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02.07.2022 17:15 Ответить
три дні вже не дзвонитиме
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02.07.2022 17:22 Ответить
Після війни все колишнє "сміття",включаючи і нинішнє,буде виметене з української політики.Хто ще сумнівається,що Захід,шаленно вклавшись в Україну,дасть можливість, як і раніше, дурити український народ і грабувати країну?Вся ця клептоманічна шобла щезне з обрію,незважаючи на телевізійні "героїчні" "подвиги". Зараз просто не час займатись цим питанням.
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02.07.2022 17:24 Ответить
Патріоти!
Доки ви ,,Z,,будете ліпити,куди попало,вже противно.
Давай до нас в окопи,тут політика відпускає!
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02.07.2022 17:05 Ответить
попасна вся усыпана корпусами снарядов. Орки молчат значит дело дрянь. Недаром путлер ввел ЧС . у бабуинов наступил снарядный голод. Как говорил одинокий волк Каганович, взрывая собор в Москве ЗАДЕРЕМ ПОДОЛ МАТУШКЕ РОССИИ. и таки задрали.
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02.07.2022 17:07 Ответить
Юра, про "жест доброй воли" , ты круто сказал. Аплодирую.
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02.07.2022 17:38 Ответить
Кацапи зіпсували нашу землю.
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02.07.2022 18:44 Ответить
 
 