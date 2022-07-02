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С 4 июля в Донецкой области сокращен комендантский час, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

донеччина

Продолжительность комендантского часа в Донецкой области сократили с 4 июля.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"Подписал распоряжение об изменении времени комендантского часа в Донецкой области. С понедельника, 4 июля, ограничения на передвижение и режим светомаски будут действовать с 22:00 до 04:00", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее комендантский час в Донецкой области действовал с 21:00 до 05:00.

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А чому?Вже перемога?((Чи комусь таки від 21 00 до 22 00 в бібліотеку читати класику треба ходити?((
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02.07.2022 16:17 Ответить
будуть святкуваты день независимости сша...усиленно и не закусывая.
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02.07.2022 16:23 Ответить
Там потрібно посилювати того що вата.
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02.07.2022 16:33 Ответить
А хто дав таке розпорядження, Татаров чи монастирський?
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02.07.2022 16:35 Ответить
 
 