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С 4 июля в Донецкой области сокращен комендантский час, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Продолжительность комендантского часа в Донецкой области сократили с 4 июля.
Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
"Подписал распоряжение об изменении времени комендантского часа в Донецкой области. С понедельника, 4 июля, ограничения на передвижение и режим светомаски будут действовать с 22:00 до 04:00", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее комендантский час в Донецкой области действовал с 21:00 до 05:00.
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Ihor Hrytseliak
показать весь комментарий02.07.2022 16:17 Ответить Мне нравится 2
Don Bessam dc0e2bc1
показать весь комментарий02.07.2022 16:23 Ответить Мне нравится 0
Бруно Адольфович
показать весь комментарий02.07.2022 16:33 Ответить Мне нравится 2
Бруно Адольфович
показать весь комментарий02.07.2022 16:35 Ответить Мне нравится 1
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