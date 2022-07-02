С 4 июля в Донецкой области сокращен комендантский час, - ОВА

Продолжительность комендантского часа в Донецкой области сократили с 4 июля.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"Подписал распоряжение об изменении времени комендантского часа в Донецкой области. С понедельника, 4 июля, ограничения на передвижение и режим светомаски будут действовать с 22:00 до 04:00", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее комендантский час в Донецкой области действовал с 21:00 до 05:00.

Читайте: Более 10 тысяч мариупольцев находятся в "тюрьмах" так называемой "ДНР", - мэр Бойченко