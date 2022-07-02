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З 4 липня на Донеччині скорочено комендантську годину, - ОВА
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Тривалість комендантської години на Донеччині скоротили з 4 липня.
Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Підписав розпорядження про зміну часу комендантської години на Донеччині. Від понеділка, 4 липня, обмеження на пересування та режим світломаскування діятимуть з 22:00 до 04:00", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше комендантська година на Донеччині діяла з 21:00 до 05:00.
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Ihor Hrytseliak
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Бруно Адольфович
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Бруно Адольфович
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