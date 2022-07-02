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З 4 липня на Донеччині скорочено комендантську годину, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

донеччина

Тривалість комендантської години на Донеччині скоротили з 4 липня.

Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Підписав розпорядження про зміну часу комендантської години на Донеччині. Від понеділка, 4 липня, обмеження на пересування та режим світломаскування діятимуть з 22:00 до 04:00", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше комендантська година на Донеччині діяла з 21:00 до 05:00.

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Автор: Богдан Гуньковський
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А чому?Вже перемога?((Чи комусь таки від 21 00 до 22 00 в бібліотеку читати класику треба ходити?((
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02.07.2022 16:17 Відповісти
будуть святкуваты день независимости сша...усиленно и не закусывая.
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02.07.2022 16:23 Відповісти
Там потрібно посилювати того що вата.
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02.07.2022 16:33 Відповісти
А хто дав таке розпорядження, Татаров чи монастирський?
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02.07.2022 16:35 Відповісти
 
 